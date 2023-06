Nach nur 15 Monaten kommt das Aus: „Danis Pink Zebra“ schließt

Von: Markus Ostermaier

Lange hatte sie nicht auf: Daniela Riedl in ihrem „Danis Pink Zebra“, das am vergangenen Samstag zum letzten Mal geöffnet hatte. © Markus OStermaier

Schon wieder ein Abschied von der Erdinger Gastronomie-Welt: Nach 15 Monaten hat das Schnellrestaurant „Danis Pink Zebra“ seine Räumlichkeiten an der Freisinger Straße geschlossen.

Erding – Neben privaten Gründen ist eine wesentliche Ursache das lange Zeit schlechte Wetter und der Mangel an überdachten Sitzplätzen. Inhaberin Daniela Riedl will sich nun wieder vermehrt auf ihren Crêpes-Foodtruck konzentrieren. Durch diesen hat sich die 54-jährige Erdingerin in der Region einen Namen gemacht. Seit 1999 ist „Danis Crêpes“ fester Bestandteil auf dem Sinnflut-Festival.

Auch auf dem Freisinger Pendant, dem Uferlos, gehört Riedl fest dazu, und sie war 20 Jahre am Weihnachtsmarkt am Flughafen München. „Davon habe ich gelebt, bis Corona kam“, berichtet Riedl, die ursprünglich aus dem Bereich Party- und Veranstaltungsdekoration kommt und sich damit 1993 selbstständig machte. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter konzentrierte sich die Erdingerin auf ihren Crêpes-Stand – bis zur Pandemie.

Ein Restaurant oder Café hatte Riedl bis dahin nicht betrieben. Doch dann wurde sie auf die freie Fläche in Erding aufmerksam, wo sich früher ein Bücherladen befunden hatte, und entschied sich für eine neue Herausforderung. „Ich bin ein lebendiger Mensch, und meine Kreativität ist dann total ausgewuchert“, erinnert sich Riedl an die Gestaltung ihres Ladens.

Das Pink Zebra lief nach der Eröffnung am 20. März 2022 auch recht gut an. Auf der Speisekarte befanden sich neben den beliebten Crêpes außerdem Salat-Bowls, Smoothies oder Frozen Yogurt. Die kälteren Jahreszeiten machten dem Schnellimbiss jedoch zu schaffen. Ab Mitte September war weniger los, „und der Regen hat ja im Prinzip bis vor zwei Wochen angehalten. Die Leute gehen bei schlechtem Wetter einfach nicht raus“, schildert Riedl ihre Erfahrung.

In ihrem Fall ist das Wetter noch problematischer, denn das Pink Zebra hat fast keine Sitzplätze im Innenbereich, sondern überwiegend draußen. Mit der Zeit stellte die Inhaberin fest: „Es ist viel zu wenig los für den Aufwand, den wir hier betreiben. Die Kosten sind halt trotzdem einfach da.“ Ebenso nicht in der Planung berücksichtigt hatte die 54-Jährige, dass „die Energiekosten so explodieren“. Für eine Verbesserung der Sitzplatzsituation im Außenbereich hätte man investieren müssen, was Riedl letztlich nicht mehr wollte. Durch das Schnellrestaurant wurde nämlich nicht nur die private Zeit knapp, sondern auch Anfragen für das zweite Standbein, den Foodtruck, konnten oftmals nicht kombiniert werden.

So fällte Riedl die Entscheidung, die ihr persönlich sehr schwer gefallen sei. Öffentlich kommuniziert hatte sie die Schließung „kurz und möglichst schmerzlos“ erst eine Woche vor dem letzten Öffnungstag. Einige Kunden hätten traurig, bestürzt und überrascht reagiert. „Mir fällt es auch nicht leicht, denn wir waren gerne hier, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss auch unternehmerisch denken“, erklärt Riedl. „Deswegen gehen wir.“

Mit Blick auf „etwas mehr Freiheit“ sieht die 54-Jährige dennoch optimistisch in die Zukunft. Mit ihrem Crêpes-Stand ist sie im Juli wieder auf dem Erdinger Sinnflut vertreten oder zum Beispiel kommendes Wochenende in der Motorworld München. Wer die Räumlichkeiten von Danis Pink Zebra an der Freisinger Straße, wo sich auch das kürzlich ebenfalls geschlossene Lokal 10er befindet, übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Riedl weiß zwar von einer Anfrage aus der Gastronomie, aber das müsse der Vermieter entscheiden. Ob sie selbst mal wieder ein Restaurant oder Café betreiben will, kann die Erdingerin nach den aufwühlenden letzten Tagen noch nicht sagen. „Gerade gibt es für uns auf jeden Fall keine passende Location.“