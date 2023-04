Brombach lenkt die Geschicke der Brauerei seit 50 Jahren

Überraschung bei Erdinger Weißbräu: Werner Brombach tritt kürzer

Von: Hans Moritz

Als „Brauer mit Leib und Seele“ versteht sich Werner Brombach. Der 83-Jährige bleibt Eigentümer des Erdinger Weißbräu. © Erdinger

Spektakuläre Entscheidung beim Erdinger Weißbräu: Inhaber Werner Brombach hat sich entschieden, kürzerzutreten. Der 83-Jährige ist nicht länger Geschäftsführer der Brauerei.

Erding – Werner Brombach gibt zwar den Geschäftsführer-Posten der Bauerei ab, bleibt aber Inhaber und alleiniger Gesellschafter. Das teilte die Brauerei am Mittwoch mit. Das operative Geschäft übernehmen die drei Geschäftsführer Dr. Stefan Kreisz, Josef Westermeier (Marketing & Vertrieb) und Dr. Stefan Huckemann (kaufmännische Leitung). Es ist eine Entscheidung mit Signalwirkung: Denn Werner Brombach hat damit langfristig die Weichen für das Unternehmen und dessen Eigenständigkeit gestellt. Zuletzt war verstärkt gemutmaßt worden, wie sich die Brauerei für die nächsten Jahre aufstellt.

Erdinger Weißbräu: Brombach bleibt an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt

Klar ist aber auch: Brombach bleibt seinem Unternehmen eng verbunden und ist an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt – von seinem Penthouse-Büro in der Innenstadt von Erding aus, wo die Verwaltung residiert.

Das operative Geschäft übergibt Werner Brombach an Dr. Stefan Kreisz, Dr. Stefan Huckemann und Josef Westermeier (v. l.). © Erdinger

Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung ist seit 2015 bei Erdinger

Kreisz, der neue Vorsitzende der Geschäftsführung, ist promovierter Braumeister und kam 2015 zu Erdinger – als Leiter der Qualitätssicherung, Forschung und Entwicklung. 2020 übernahm er in der Nachfolge von Peter Liebert die Geschäftsführung Technik, Logistik, Personal und Einkauf. Berufliche Erfahrung hat Kreisz bei der Carlsberg Brauerei in Dänemark und Frankreich gesammelt sowie bei der Firma Novozymes.



Bereits Anfang 2019 hatte Brombach die Unternehmensführung auf breitere Beine gestellt: Mit Huckemann gibt es erstmals einen dritten Geschäftsführer.



Brombach lenkt die Geschicke der Brauerei seit 50 Jahren

Brombach selbst lenkt die Geschicke der Brauerei seit knapp 50 Jahren – er übernahm sie nach dem Tod seines Vaters Franz im Jahr 1975. Geboren wurde Werner Brombach 1939 in Erding – im Stammsitz an der Langen Zeile 1, heute Brauereigasthof. Nach dem Abitur an der Oberrealschule in Marquartstein 1960 studierte Brombach ab 1962 Diplom-Braumeister an der TU München-Weihenstephan. 1965 nahm er das Studium der Betriebswirtschaftslehre auf, das er als Diplom-Kaufmann abschloss.



Im gleichen Jahr trat er in das väterliche Unternehmen ein und arbeitete zehn Jahre lang an dessen Seite.



Brombach hat viele Ehrungen und Auszeichnungen erhalten: 1989 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, 2001 das Verdienstkreuz 1. Klasse. Die Stadt Erding ernannte ihn 2002 zum Ehrenbürger , 2005 erhielt er den Bayerischen Verdienstorden, 2012 den Ehrenring des Landkreises.



Vor einem Jahr ereilte Brombach ein schwerer Schicksalsschlag: Seine Ehefrau Christine starb.

Im Dezember 2019 landete die Brauerei einen großen Coup, als sie auf der Feier zu Brombachs 80. Geburtstag den neuen Marken-Botschafter vorstellte: Jürgen Klopp, Trainer beim FC Liverpool.



Die Produktpalette ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Im Frühjahr 2017 führte Erdinger das Alkoholfrei zusätzlich als Mischgetränke mit Zitrone und Grapefruit ein. Und 2022 endete die Ära des Fischer’s Hell, das nun als Erdinger Brauhaus firmiert. In diesem Zuge wurde auch ein Radler aufgelegt. Damit wollte sich das Unternehmen, das bis vor Corona über 1,7 Millionen Hektoliter Bier pro Jahr ausgestoßen hat, besser auf dem nationalen Markt behaupten.

