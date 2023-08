Gesucht: Die stillen Helden des Alltags

Von: Daniela Oldach

Stärkung aus dem Packerl: An die Heilpädagogische Tagesstätte St. Nikolaus wurden schon zahlreiche Packerl überreicht. Darüber freuen sich HPT-Leiterin Rosemarie Jaletzke (l.), Staatsministerin Ulrike Scharf (2. v. l.) und Vorstandsvorsitzender Christian Berther (5. v. l.). © Daniela Oldach

Eine neue Kampagne der Raiffeisenbank Erding honoriert soziales Engagement mit einem kleinen Dankeschön. Bis 25. August können Vorschläge eingereicht werden.

Erding – Jeder hat sein Packerl zu tragen – und auf manchen Schultern liegt eine besonders schwere Last. Und doch gibt es viele Menschen, die helfen, wo Hilfe benötigt wird. Oft geschieht das fernab der Öffentlichkeit. Für sie hat die Raiffeisenbank Erding in Zusammenarbeit mit dem Erdinger Anzeiger und Sozialministerin Ulrike Scharf die Kampagne „Ehrensache – Wir honorieren soziales Engagement: Zeige uns die verborgenen Helden des Alltags“ ins Leben gerufen.

Die Bank möchte den verborgenen Helden des Alltags ein Dankeschön zukommen lassen und verteilt in einer ersten Runde 15 Lebensmittelpäckchen von Hofläden aus der Region im Wert von jeweils 20 Euro an die stillen Helferinnen und Helfer. „Mit dieser Aktion verbinden wir soziales Engagement und gesunde Lebensmittel aus der Region von unseren lokalen Hofläden. Außerdem fördern und honorieren wir damit Personen, die wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind und unterstützen die Landwirte“, erklärt Vorstandsvorsitzender Christian Berther.

Wer aber soll ein Packerl bekommen? Das entscheiden nicht wir, sondern Sie, liebe Leserinnen und Leser. Über die E-Mail-Adresse Marketing@rberding.de können Sie in einer Nachricht erzählen, wer eine Tasche mit g’schmackigen, gesunden Lebensmitteln verdient hat. Abgestimmt werden kann auch über Facebook (https://www.facebook.com/raiffeisenbankerdingeg!) oder die Instagram-Seite der Raiffeisenbank Erding https://www.instagram.com/raiffeisenbank_erding/!).

Es sollen Menschen vorgeschlagen werden, die in ihrer Hilfsbereitschaft und dem persönlichen Engagement eine Vorbildfunktion einnehmen und dennoch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das kann die gute Seele aus der Nachbarschaft sein, die (Ersatz-) Oma oder der (Ersatz-) Opa, der immer zur Stelle ist, oder die unermüdlichen Feuerwehrleute. Aber auch Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die in ihrer Freizeit mit Kindern sporteln oder für Integration und Verständnis sorgen.

Die Aktion läuft bis Freitag, 25. August. Die bewegendsten Geschichten werden ausgewählt. Bei großer Resonanz ist geplant, die Aktion zu wiederholen.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon, denn über zahlreiche Packerl durfte sich die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) St. Nikolaus freuen. „Alle Eltern bei uns sind Helden des Alltags“, sagt Rosemarie Jaletzke, Leiterin der HPT. „Doch wir haben auch Kinder, die eine gute Ernährung bitter nötig, aber deren Eltern nicht die finanziellen Mittel haben, um in Hofläden einzukaufen“, berichtet sie aus der Praxis.

Und diese Familien dürfen sich jetzt die Packerl, die mit haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Pesto, Honig oder Marmeladen bestückt sind, schmecken lassen. Das kann die Familie mit neun Kindern sein oder auch eine Flüchtlingsfamilie, die in Kellerräumen untergebracht ist. Oder einfach Mamas und Papas, denen es nicht so gut geht. Sie alle sollen sich über ein kleines Zubrot freuen.

„Nudeln mögen immer alle. Aber auch Süßes steht noch im Kurs“, verrät Jaletzke. Ulrike Scharf ist vom Engagement der Raiffeisenbank ganz angetan. „Eine wirklich schöne Aktion. Die Mitarbeiter und Eltern der Heilpädagogischen Tagesstätte haben sich diese Packerl absolut verdient.“