Ein Wochenende im Zeichen der Wirtschaft

Von: Hans Moritz

In eine Pagodenzeltstadt verwandelt sich die Erdinger Innenstadt am kommenden Wochenende bei den Gewerbetagen. Die Premiere fand 2017 statt. © Hans Moritz

Nach 2017 finden erstmals wieder Gewerbetage in Erding statt. Am Wochenende, 28./29. Mai, ist in der Innenstadt viel geboten.

Erding – Die Erdinger Gewerbetage haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Jahrelang fanden sie in der Eishalle statt – mit abnehmender Resonanz. 2017 zog die Großveranstaltung des Gewerbevereins Erding und der Stadt daher in die Altstadt um – mit Erfolg. 2019 war die Anmeldung dann aber wieder so schwach, dass sich die Organisatoren zu einer Absage entschlossen. Und 2020 kam Corona.

All das wollen Stadt und Gewerbeverein nun hinter sich lassen: An diesem Wochenende finden die Gewerbetage wieder statt, am Samstag und Sonntag, 28./29. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auf der Langen Zeile, der Landshuter Straße bis zum Schönen Turm und auf dem Friedrich-Fischer-Platz werden 29 Pagodenzelte aufgestellt, in denen sich die heimische Wirtschaft präsentiert. Mit dabei sind unter anderem der Erdinger Weißbräu, die Therme, die Banken, die Kreishandwerkerschaft, die Stadtwerke, die Saftkelterei Wolfra, das Landratsamt mit Klinikum und weitere örtliche Betriebe.

Auf dem Friedrich-Fischer-Platz stellt der BRK-Kreisverband seine gesamte Leistungspalette vor. Das Mercedes-Autohaus Nagel ist mit einigen Neufahrzeugen präsent, das Reisebüro Scharf fährt mit seinem historischen Reisebus vor. Und das Netzwerk Ardeo bietet ein Gewinnspiel, bei dem den Kunden ein Tausender winkt. Die Stadt selbst ist mit zwei Zelten auf der Zollnerstraße vertreten. Sie bewirbt das digitale Parkgebühr-System PayByPhone und gibt einem Verein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit eine Bühne.

Gewerbevereinsvorsitzender Dirk Urland und Julia Flötzinger, Leiterin des Stadtmarketings in Rathaus, tüfteln seit Monaten am Rahmenprogramm. Dessen Dreh- und Angelpunkt ist das große Veranstaltungszelt auf dem Schrannenplatz. „Wir wollen gerade Familien mit Kindern etwas bieten“, betont Urland und verweist auf die Kinderdisco am Samstag um 14 Uhr mit Chriss Melzers Tanzwelt. Bereits um 13 Uhr findet der Luftballonwettbewerb statt, den die Erdinger Kinder vom Herbstfest kennen.

Am Sonntag steht dann um 14.30 Uhr das Kindertheater der Narrhalla Erding auf dem Programm. Und natürlich werden auch die Schweden ihre Runden drehen, um für ihre Freiluft-Aufführungen ab 23. Juni zu werben.

Am Sonntag beginnt um 11 Uhr die Unternehmerkonferenz mit Weißwurstessen. Im Mittelpunkt steht eine Podiumsdiskussion, in der es um die Gewinnung von Azubis und Fachkräften geht. Auf dem Podium sind Vertreter der Schulen, des Handwerks, der IHK, aber auch ein Azubi. Die Arbeitskräftegewinnung dürfte nach der Pandemie für viele heuer eine Motivation sein, bei den Gewerbetagen mitzumachen.

Flötzinger betont, dass auch für das leibliche Wohl gesorgt sei. Im Hauptzelt serviert die Allresto GmbH vom Flughafen Speis und Trank, hinzu kommen die gastronomischen Betriebe in der Innenstadt.

Die wird ab dem morgigen Mittwochmorgen für den Verkehr gesperrt sein, dann werden die 29 Pagodenzelte aufgebaut. Die Sperre gilt bis Sonntagabend. Urland verweist allerdings auf die zahlreich vorhandenen Parkmöglichkeiten in der Nähe – am Mühlgraben, auf dem Volksfestplatz, auf dem Mayr-Wirt-Areal und in der Tiefgarage im Bräuhausviertel unter dem Katharina-Fischer-Platz.

Parallel zu den Gewerbetagen findet am Samstag ab 8.30 Uhr der Tag der offenen Tür in beiden Rathäusern statt. Und am Sonntag dürfen von 13 bis 18 Uhr die Läden in der Innenstadt öffnen. Stand jetzt meint es Petrus gut mit den Gewerbetagen: Fürs Wochenende sind angenehme 18 bis 19 Grad und viel Sonne vorhergesagt.