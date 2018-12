Erdings starke Männer legen gewaltig nach

Mit etlichen neuen Bestleistungen einzelner Heber und einer neuen Mannschaftsbestleistung konnten die Gewichtheber aus der Großen Kreisstadt bei ihrem Heimkampf gegen den TuS Raubling, ihren zweiten Sieg in Folge erringen.

Erding –Erstklassiger Auftritt der starken Jungs des TSV Erding in der Bezirksliga. Mit etlichen neuen Bestleistungen einzelner Heber und einer neuen Mannschaftsbestleistung konnten die Gewichtheber aus der Großen Kreisstadt bei ihrem Heimkampf gegen den TuS Raubling, ihren zweiten Sieg in Folge erringen.

Benedikt Beil lieferte nicht nur einen fehlerfreien Wettkampf ab, mit sechs gültigen Versuchen und neuen Bestleistungen. Mit seinem letzten gültigen Stoßversuch erreichte er auch die magischen 100 Kilogramm. Sein Endergebnis sind 73 kg im Reißen und 100 kg im Stoßen, was eine Steigerung um sechs Kilo im Vergleich zum letzten Wettkampf bedeuteten.

Nach mehreren gescheiterten Versuchen an 100 kg erwischte der jüngste Athlet der Erdinger Staffel, Tassilo Frieß, einen extrem guten Tag. Das Reißen verlief optimal mit einer neuen Bestleistung (80 kg). Im Stoßen ist dann der Knoten geplatzt, und bereits in seinem zweiten Versuch hat der 18-Jährige die lange ersehnten 100 kg zur Hochstrecke gebracht. Für seinen letzten Versuch ließ er noch weitere fünf Kilo drauf packen, die er mit Anfeuerung des Publikums ebenfalls gültig gestaltete. Damit steigerte sich Frieß in dieser Disziplin gleich um acht Kilo im Vergleich zu seiner bisherigen Bestleistung und wurde punktbester Heber beim TSV.

Michael Deimel wiederholte seine Leistung aus dem letzten Wettkampf und sorgte für eine gute Grundlage für den Mannschaftssieg mit 71 kg im Reißen und 102 kg im Stoßen. Eine neue Bestleistung von 76 kg waren an diesem Tag noch zu schwer.

Jörg Popken findet immer besser in die Saison. Er legt konstant von Wettkampf zu Wettkampf zu. Eine weitere Steigerung um fünf Kilo zum Vorkampf, 75 kg im Reißen und 95 kg im Stoßen waren seine Ergebnisse.

David Schlundt glänzte im Reißen mit einer fehlerfreien Serie und beendete diese Teildisziplin mit 74 kg. Um den Mannschaftssieg abzusichern, reichten 80 kg im Stoßen, bei einer aktuellen Bestleistung von 100 kg. Schlundt muss sich nach einer Schulterverletzung noch schonen und ist nicht wieder ganz fit.

Der letzte Erdinger, Walter Landshammer, machte den Sack zu. 88 kg im Reißen und 115 kg im Stoßen waren jeweils die höchsten Lasten des Abends.

Am Ende gewann der TSV Erding mit neuer Saisonbestleistung von 1260:1208 Punkten gegen die Raublinger. Ein sehr gelungener Jahresabschluss und eine gute Basis für die zweite Hälfte der Saison im neuen Jahr. red