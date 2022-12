Glanzvolle Augenblick beim Benefizkonzert Licht in die Herzen

Von: Alexandra Anderka

Berührten die zahlreichen Gäste: die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinderchors der KMS unter der Leitung von Ira Maria Scholz. Mit einem Licht in der Hand waren die 39 Kinder von hinten in den Saal der Kreismusikschule eingezogen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Buchstäblich Licht in die Herzen brachten die 39 Sängerinnen und Sänger des Kinderchores der Kreismusikschule, als sie im Dunkeln, alle mit einer Kerze in der Hand, in den Saal der Kreismusikschule (KMS) einzogen und sich – gewohnt fein in Dunkelblau-Weiß gekleidet – auf der Bühne postierten. Doch das war schon der krönende Abschluss eines wundervollen Adventskonzerts, das den Besuchern sichtlich wohltat. Nach der langen Corona-Pause und aktuell schwierigen Zeiten bot das Benefizkonzert für das Leserhilfswerk Licht in die Herzen eine friedvolle Auszeit.

Eröffneten den Abend mit ihrem „Festlichen Ruf“: das Bläserensemble der Kreismusikschule. © Christian Riedel / fotografie-ri

Erding – Der festliche Ruf des KMS-Bläserensembles führte das Publikum sogleich mitten hinein in die Adventszeit. Zum 13. Mal veranstaltete der Erdinger/Dorfener Anzeiger in Kooperation mit der KMS den musikalischen Abend. Rund 18 000 Euro sind über die Jahre bei den Konzerten zusammengekommen, heuer warfen die Besucher 1440 Euro in die Spendentrommel.

Beschenkten die Kinder mit Nikoläusen, die Feneberg gespendet hatte: Hans Moritz und Ira Scholz. © Christian Riedel / fotografie-ri

Für das Programm, in dem regionale Musiker zugunsten Bedürftiger im Landkreis einen adventlichen Abend gestalteten, zeichnete Peter Hackel, Leiter der KMS, verantwortlich. Für die Technik, und dass überhaupt alles reibungslos lief, war Erich Rumel zuständig, wie Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger, in seiner Begrüßung betonte. Moritz freute sich über die „Flut an Menschen, die durch die Türen geströmt ist“. Er gab einen kurzen Rückblick auf 16 Jahre Licht in die Herzen und verkündete stolz, dass seit 2007 weit über eine Million Euro gesammelt worden sei. Er bedankte sich bei Redakteurin Gabi Zierz mit einem Blumenstrauß, die das ganze Jahr über für die Spendenaktion verantwortlich zeichnet und damit gewährleistet werden könne, dass jeder Euro direkt bei den Bedürftigen ankommt.



Entführten mit warmen Tönen in den Süden: Katharina Wille (l.) und Peter Hackel. © Christian Riedel / fotografie-ri

Hackel betonte die „wunderbare Kooperation“ und freute sich über die „Gemeinschaft“ an diesem Abend: „Das ist einfach grandios, was Gutes zu tun und dabei selbst was Gutes zu erleben.“ Er nahm sich beim Wort und begab sich mit Gitarren-Schülerin Katharina Wille auf die Bühne, um mit dem Stück „Sunrise Marcha del Sul“ in südliche Gefilde zu entführen und die dunkle Jahreszeit zu erhellen, wie Vroni Vogel ankündigte, die wieder launig durch den Abend führte.



Übernahm die Moderation: Vroni Vogel. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Friedensbotschaft von Weihnachten habe heuer eine ganz besonders dringliche Aktualität, erinnerte Vogel und dankte allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne sowie den Spendern. „Gemeinsam können wir heute Licht in die Herzen tragen.“

Präsentierten festliche Barockklänge als Streich-Trio: Linda und Jenny Liu sowie Galina Snoeij (v. l.). © Christian Riedel / fotografie-ri

Und prompt erstrahlte im Anschluss festliche Barockmusik mit dem Streich-Ensemble Jenny und Linda Liu an den Violinen sowie Galina Snoeij am Cello unter der Leitung von Maria Roggenhofer.



Verblüffte das Publikum mit seinem souveränen Spiel am Flügel: Jakob Tongson. © Christian Riedel / fotografie-ri

Beeindruckend souverän meisterte der neunjährige Jakob Tongson sechs Ecossaissen, schottische Tangos von Beethoven, am Flügel. Auch das Bockhorner Querflötenquartett mit Lilly Angermaier, Maria Hörmann, Veronika Huber und Katharina Triller überzeugte mit einem Quartett in A-Dur von Friedrich Kuhlau, „dem Beethoven der Klarinette“, wie Lehrer Rüdiger Herrmann scherzte. Die beiden Komponisten hätten sich gegenseitig Kanons gewidmet, wusste Vogel.



Vitus Grötsch am Akkordeon. © Christian Riedel / fotografie-ri

Einen Tango auf dem Akkordeon tanzten Vitus Grötsch und Elisabeth Wagner auf ihren kleinen Akkordeons, und das Publikum tanzte sichtlich berührt in Gedanken mit. Den beschwingten Tango hatte Lehrer Michael Riedmaier eigens für das Duo arrangiert,



Elisabeth Wagner am Akkordeon. © Christian Riedel / fotografie-ri

Stimmte auf Weihnachten ein: Mariana Rademacher-Rodrigues an ihrem himmlischen Instrument, der Harfe. © Christian Riedel / fotografie-ri

Bei einem Weihnachtskonzert darf das „wahrhaft himmlische Instrument mit ihrem überirdischen Glanz “, wie Vogel die Harfe beschrieb, nicht fehlen. Und tatsächlich wurde es mit Mariana Rademacher Rodrigues barockem Stück „Tema con Variazioni“ von Georg Friedrich Händel besinnlich.

Harmonierten: Ursula Beibl am Hackbrett und Maria Schirmer an der Harfe. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Zuhörer erlebten die Harfe (Maria Schirmer) an diesem Abend aber auch im harmonischen Zusammenklang mit dem Hackbrett (Ursula Beibl) bei der Sonate in G-Dur II. Grazioso von Angelo Conti.

Begeisterte mit seinem flotten Spiel auf der Steirischen: Basti Siegmann. © Christian Riedel / fotografie-ri

Das dritte Stück im Bunde mit der Harfe „Beautiful Seeress“ war ein gefühlvolles aus der Feder von Herbert Pixner, das Basti Siegmann ganz ohne Noten auf seiner steirischen Harmonika gekonnt darbot. Es erzählte eine „magische Geschichte über eine schöne Seherin“, verriet die Moderatorin.



Interpretierten als Duo mit eigenem Stil: Katarína Farbová und Quirin Vogel. © Christian Riedel / fotografie-ri

Für Gänsehaut-Momente sorgten Katarína Farbová an der Klarinette und Quirin Vogel am Flügel, als sie „Blessing Nigun“, eine Sprache der Seele in Musik gefasst, interpretierten. Diese Klezmer-Melodie präsentierten die beiden ehemaligen KMS-Schüler mit ganz eigenem Gepräge.



Zum Abschluss bevölkerten – wie bereits anfangs erwähnt – die heimlichen Stars des Publikums die Bühne: Jedes Mal erfreut der Kinderchor mit seinen authentischen, unverblümten und frischen Liedern das Publikum aufs Neue. Gesangslehrerin Ira Maria Scholz ließ bei dem Lied „Vinterham“ ihre bezaubernde Sopranstimme erklingen. Begleitet wurden Chor und Sängerin von Alexander Scholz am Flügel und Edi Karbaumer an den Percussions. Die zwei Jahre Pause hatten dem Chor nicht geschadet. Selbstsicher und mit solistischen Einlagen boten sie dem Publikum, das nicht mit Applaus geizte, sechs Weihnachtslieder und brachten nicht nur Licht in die Herzen, sondern eroberte diese auch.



Licht in die Herzen



Das Leserhilfswerk des Erdinger/ Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN:



DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.