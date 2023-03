Glasfaser: Münchener Straße in Erding wird zum Nadelöhr

Von: Hans Moritz

Einbahnstraße ist seit Montag die Münchener Straße in der Erdinger Altstadt stadteinwärts. © Hans Moritz

Eine der zentralen Zufahrtsstraßen in die Erdinger Innenstadt ist seit Montag nur noch eingeschränkt befahrbar.

Und das voraussichtlich bis Donnerstag, 6. April – die Münchener Straße zwischen dem Friedrich-Fischer-Platz und der Krankenhausstraße. Rathaussprecher Christian Wanninger teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass die Deutsche Telekom auf der Südseite der Straße Glasfaser verlege. Daher ist Münchener Straße in diesem Abschnitt Einbahnstraße – stadteinwärts. Weil der Verkehr auswärts über die Krankenhausstraße umgeleitet wird, regeln Ampeln den Verkehr an der Einmündung zur Münchener Straße. Die Stadt weist darauf hin, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die neue Einbahnregelung scheint nicht bei allen sofort angekommen zu sein, am Montag waren etliche „Geisterfahrer“ zu sehen. ham