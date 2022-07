„Und dann schlagen sie doch wieder zu“

Von: Hans Moritz

Die (sexuellen) Selbstbestimmungsrechte von Frauen zu wahren - das ist eine der vielen Aufgaben von Gleichstellungsbeauftragter Sabine Trettenbacher aus dem Landratsamt. © Hannibal Hanschke/dpa

Eine Gleichstellungsbeauftragte sorgt für möglichst ausgeprägte Geschlechtergerechtigkeit. Möchte man meinen. Das Aufgabenspektrum kann bedeutend größer sein.

Erding - Sabine Trettenbacher ist seit einem Jahr Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises – und will mehr. Sie hat der häuslichen und sexualisierten Gewalt sowie der illegalen Beschneidung von Mädchen den Kampf angesagt. Zudem will die Juristin Menschen in kritischen Lebenslagen helfen.



Trettenbachers schärfste Waffe: ein Maximum an Vernetzung aller möglichen Experten, Behörden und Verbänden. Im Kreisausschuss legte die Regierungsdirektorin nun ihren ersten Jahresbericht vor. Ihr persönliches Fazit: „Diese Arbeit ist zu meiner inneren Überzeugung geworden.“



Eine ihrer ersten Tätigkeiten sei die Einberufung eines Runden Tisches Häusliche Gewalt gewesen, der bereits dreimal zusammengekommen sei, bilanzierte sie. Unter anderem habe man sich mit Amtsgerichtsdirektorin und Familienrichterin Ingrid Kaps ausgetauscht, welche Ängste Frauen in familiären Kontext haben. „Durch die Vernetzung erfahren wir mehr“, sagte Trettenbacher. Man nehme nicht nur die Opfer in den Blick. „Wir würden gerne viel mehr Täterarbeit leisten. Viele, die Frau und Kinder schlagen, wollen ja aufhören. Und dann schlagen sie doch wieder zu“, sagte Trettenbacher.



Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen habe man ebenso auf dem Radar. Dazu arbeite man mit Schulberatung und Familienberatungsstelle zusammen. „Wir wollen eine Infolandkarte erstellen“, kündigte Trettenbacher an. Es gebe nämlich Hilfsangebote, „aber man muss sie auch kennen – und in Anspruch nehmen“.



Bereits entwickelt wurde laut Trettenbacher ein Beratungsatlas für allgemeine schwierige Lebenslagen. Auch hier betonte sie den hohen Wert der Vernetzung möglichst vieler Akteure.



Trettenbacher will sich selbst an besonders heikle Themen wagen: „Auch im Landkreis gibt es weibliche Geschlechtsbeschneidung“, sagte sie im Ausschuss. Ihr Ziel: ein Leitfaden für Fachkräfte in sozialen, pädagogischen und medizinischen Berufen. „Wir müssen fortbilden und aufklären“, sagte Trettenbacher und lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Gynäkologinnen am Klinikum Erding. Die Juristin möchte genauso Frauen beziehungsweise Mütter erreichen. „Sie müssen wissen, dass wir ihnen helfen können. Viele Frauen wollen das ja selbst nicht für ihre Töchter.“ Entscheidend sei, dass etwa Lehrer oder Erzieher hellhörig würden, wenn eine Genitalverstümmelung im Kreis der Großfamilie ansteht.



Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) machte deutlich, dass diese Eingriffe Straftaten darstellten und nicht geduldet würden. „Hier darf es auch keine falsche Rücksichtnahme geben.“ Weil es im Alltag für die Frauen schwierig sei, etwas zu unternehmen, müsse man das Umfeld sensibilisieren, forderte Trettenbacher. Bayerstorfer: „Wer es weiß und nicht meldet, macht sich strafbar.“



Auch in die eigene Institution gerichtet ist Trettenbachers Kampf gegen grenzverletzendes Verhalten mit sexuellem Bezug. „Es gab konkrete Fälle.“ Umso mehr müssten Vorgesetzte sensibilisiert werden. Und Azubis und junge Kolleginnen müssten wissen, dass und wo sie sich melden können und sollen.



Helga Stieglmeier (Grüne) lobte, dass derart sensible Themen mutig angegangen würden. Sie warb für das Projekt „Luisa ist hier“ – ein Codewort, mit dem Discobesucherinnen diskret Hilfe vom Personal bekommen. Trettenbacher will das aufgreifen.

