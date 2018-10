Das Goldene Herz begeistert Erdings Senioren

Erstmals übernahm das rote Kreuz die Regie über die Aktion Goldenes Herz, wie auch in den Jahren davor war die Begeisterung groß.

Erding – Sie ist ein beliebter Termin bei den Erdinger Senioren: die Aktion Goldenes Herz. Die Ausfahrt fand heuer erstmals unter der Regie des Roten Kreuzes statt.

Bislang hatte Marianne Jorum die Aktion für den Automobilclub Erding organisiert. Nach der Auflösung des Vereins übernahm dies nun die Gemeinschaft Wohlfahrts und Soziales (WuS). Die Rundfahrt führte heuer über Eitting, Berglern, Pesenlern, Fraunberg und Langengeisling zurück nach Erding, wo sie in der Stadthalle gesellig ausklang.

Die Senioren wurden in Fahrzeugen des BRK, der Malteser, der Freiwilligen Feuerwehr, des Pichlmayr-Fahrdienstes, des Busunternehmens Scharf und von vielen Privatpersonen chauffiert.

In der Stadthalle empfing die Stadtkapelle die Senioren. BRK-Kreisvorsitzender Franz Hofstetter begrüßte sie, ehe Kaffee und Kuchen sowie später Wollwürste mit Kartoffelsalat serviert wurden. Die Stadtkapelle, die am Vormittag zur 30-jährigen Wiedergründung eine Festmatinee veranstaltet hatte (siehe Bericht auf Kultur-Seite) spielte den ganzen Nachmittag über auf. Die Dance Girls des TSV Taufkirchen tanzten zum Thema Bollywood in farbenfrohen Kostümen. Das abwechslungsreiche Programm gefiel auch den beiden ältesten Teilnehmern, Karolina Beschetznik (101 Jahre) und Alois Oswald (99).