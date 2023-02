Großes Faschingsfinale in Erding

Von: Hans Moritz

Wieder am Start nach zwei Jahren Zwangspause sind die Moosgeister, die am Faschingsdienstag Erding unsicher machen. Zum Endspurt des Faschings ist noch einiges geplant. © private

Der Fasching 2023 biegt auf die Zielgerade. In den nächsten Tagen geht es in Erdings guter Stube noch einmal richtig rund.

Erding - Am Sonntag, 19. Februar, findet von 13 Uhr an die große Narrenschranne der Narrhalla auf dem Schrannenplatz statt – unter anderem mit den Garden, dem Prinzenpaar Hannes I. und Melanie I. sowie dem Kasperltheater. Allein dazu werden weit über 1000 Besucher in der Innenstadt erwartet.



Auch die Moosgeister werden den Weg zurück nach Erding finden. Seit den 1980er Jahren sind sie aus dem hiesigen Fasching nicht mehr wegzudenken. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, werden sie ab 15 Uhr mit viel Lärm und Getöse den Schrannenplatz und den Kleinen Platz bevölkern.



Doch was hat es mit den Moosgeistern auf sich? Mythen und Sagen ranken sich in früherer Zeit um das Erdinger Moos, das lange als schauerliche und gefährliche Gegend galt. Zahlreiche Menschen verschwanden in Nebel und Moor und wurden nie mehr wiedergesehen, heißt es in der Sage. Von irrlichternden Flammen und spukenden Geistern erzählten sich die Vorfahren. Aus diesen Überlieferungen heraus gründete Walter Schweinberger die Brauchtumsgruppe der Erdinger Moosgeister. Der 2015 verstorbene Inhaber der Stadtapotheke an der Langen Zeile war als Unterster Moosgeist stets das Oberhaupt des schauerlichen Treibens. Auch in diesem Fasching wird die Tradition fortgeführt. Jedoch treiben in heutiger Zeit die Moosgeister das Böse mit Trommelwirbel, Ratschnlärm, Rauch und Nebelschwaden sowie einem dreifachen „Bes’n hui“ aus der Stadt, damit die fruchtbare Jahreszeit wieder einziehen kann – der Frühling.



Am Rosenmontag und Faschingsdienstag verwandelt sich der Schrannenplatz in eine Feiermeile für Kostümierte und die gesamte Familie. Schausteller Paul Diebold kündigt namens des Veranstaltungsvereins Erding, dem er vorsteht, an beiden Tagen von 13 bis 18 Uhr ein buntes Treiben an. Von 14 bis 17 Uhr wird es ein Programm unter anderem mit Kasperl, Zauberer, Karussell, Ballwurf geben. Zudem verspricht Diebold musikalische Umrahmung sowie einen Crepes- und Süßwarenstand, eine Imbissbude und einen Weißbräu-Schankwagen an.