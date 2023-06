„Die Buhrufe für Söder verwundern nicht“: Acht Lehren aus Monika Grubers Mega-Demo in Erding

Von: Hans Moritz

Der Pulverdampf der Heizdemo vor einer Woche hängt noch in der Luft, der giftige Nebel verzieht sich allmählich. Was sind die Erkenntnisse aus der größten Veranstaltung, die Erding seit Jahrzehnten erlebt hat und die Stadt bundesweit bekannt gemacht hat?



1. Das Thema treibt die Menschen um. Über 13.000 Teilnehmer sind nicht nur Mitorganisatorin Monika Gruber zu verdanken, auch wenn es der Kabarettistin anzurechnen ist, dass sie dem Thema zu bundesweiter Beachtung verholfen hat – und vielleicht einer von vielen Anstößen für die Ampel war, den Gesetzesentwurf zur entschärfen.

Hans Moritz kommentiert die Lehren aus der Erdinger Heizdemo von Monika Gruber. © Studio Mohr Erding/Imago

2. Die Rechten sind laut, aber weiter in der Minderheit und ohne Inhalt. Die Demo war eine Veranstaltung vor allem der bürgerlichen Mitte.



3. Eigentlich wollte Organisator Franz Widmann eine unpolitische Demo mit Rednern mit Expertise. Das ist ihm doppelt nicht gelungen. Auf den Metzger, der das Ende der Leberkässemmel heraufbeschworen hatte, hätte er lieber verzichtet – was für ein Blödsinn. Dafür hat die Staatsregierung die Demo gekapert – wohl in Sorge, dass das sonst die AfD machen würde. Der Chance, vor so vielen Menschen reden zu können, vermochten die Populisten Söder und Aiwanger wohl nicht widerstehen.

Bei Aiwanger muss man sich fragen, ob er nicht das bisher unbekannte Kind von Alice Weidel und Trump ist

4. CSU und Freie Wähler haben (wie die AfD) auch keine Lösungen, sie reden immer nur von der Notwendigkeit des Klimaschutzes, boten in Erding aber nichts Konkretes. Nein, es wurde populistisch draufgehauen. Auf die Spitze hat es dabei Aiwanger getrieben, bei dem man sich die Frage stellen muss, ob er das bisher unbekannte Kind von Alice Weidel und Donald Trump ist. Mit der hier erzeugten heißen Luft könnte Bayern durch den nächsten Winter kommen.

Söders Methode, sein Fähnchen jeden Tag in den Wind zu hängen, hat sich erschöpft

5. Söder weiß nun: Seine Methode, sein Fähnchen jeden Tag neu in den Wind zu hängen, hat sich erschöpft. Die Buhrufe verwundern nicht.



Die FDP neutralisiert sich selbst

6. Die FDP schafft es, auf der einen Seite der viel gescholtenen Bundesregierung anzugehören und gleichzeitig gegen die eigene Politik zu demonstrieren. Die Liberalen neutralisieren sich selbst.



Die Ampel hat Deutschland gut durch den Winter gebracht – und dringende Reformen angestoßen

7. Die Bundesregierung hat Deutschland gut durch den Winter gebracht, Ersatz fürs russische Gas beschafft, eine Mangellage verhindert, die Situation der Ärmsten verbessert (Bürgergeld). Die Ampel ist die Begrenzung der zügellosen Einwanderung angegangen und hat nun einen tragbaren Heiz-Kompromiss vorgelegt. So schlecht ist die Bilanz also gar nicht.



8. Vielleicht lernen wir alle, uns künftig besser zu informieren, ehe wir den drohenden Weltuntergang heraufbeschwören. Das sind die Fakten: Neue Ölheizungen werden schon länger kaum noch eingebaut. Es gibt längst leistungsstarke Hybridanlagen. Kein seriöser Heizungsbauer wird eine bald veraltete Technik verkaufen. Kaputte Heizungen dürfen unbegrenzt repariert werden. Es reicht, wenn in nächster Zeit auf dem Volksfestplatz nur noch der übliche Staub aufgewirbelt wird.

