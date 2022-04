Gründer-Boom im Landkreis Erding

IHK-Chef Otto Heinz: Gründer sind der Motor der Innovation. © IHK

Not macht erfinderisch: Dies dürften sich zahlreiche Bürger gedacht haben, die sich 2021, im zweiten Corona-Jahr, eine eigene betriebliche Existenz aufgebaut haben.

Erding - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat im Erdinger Land einen regelrechten Existenzgründer-Boom festgestellt.



Sprecher Florian Reil berichtet von 1140 Neugründungen. Das sind etwas mehr als drei am Tag. Im Vergleich zu 2020, so die IHK, ist es ein Plus von 3,5 Prozent. Unter den Gründern dürften viele sein, die ihren Job in der Pandemie aufgeben mussten, und sich nun auf eigene Beine stellen. Unter den Neugründungen gab es nach Angaben der IHK vor allem im Handel, im Dienstleistungsbereich und im Baugewerbe.



Aber auch sonst war in der Wirtschaft allerhand in Bewegung. Reil berichtet von rund 90 Firmenübernahmen, vor allem im Handel und im (besonders darbenden) Gastgewerbe.



Auffällig ist der Trend weg von stationären Angeboten. „Wir sehen einen starken Trend zu Gründungen im E-Commerce und in digitalen Dienstleistungen“, so Reil.



Der Kampf gegen Corona habe zudem Gründungen im Gesundheitssektor befördert – nicht zuletzt Betreiber von Teststationen. Bemerkenswert: Viele werden neben ihrem Haupterwerb auch eigenständiger Unternehmer. „Hochkonjunktur hat wie schon in den Vorjahren das Gründen im Nebenerwerb. Im vergangenen Jahr dürfte die verbreitete Kurzarbeit diese Entwicklung noch einmal beflügelt haben“, sagt Otto Heinz, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Erding-Freising und IHK-Vizepräsident.



Trotz des Booms setzt sich Heinz für eine stärkere Kultur der Selbstständigkeit ein. Dazu bedürfe es weniger Bürokratie und einfacherer Steuerregeln, so der Entsorgungsunternehmer aus Moosburg. Auch in der Schule müsste „der Wert des Unternehmertums deutlicher gemacht werden“. Start-Ups und neue Unternehmen stünden zudem für Innovation und Dynamik. „Sie legen das Fundament für zukünftige wirtschaftliche Erfolge“, betont Heinz.



Erfreulich sei, dass Gründer heute besser vorbereitet seien. Dafür stehe die IHK.

