Gutes Impf-Beispiel oder ein schlechtes?

Die erste Impfung im Landkreis Erding erhielt ein 71-Jähriger. Manche Bürger sind empört. Das Landratsamt hat eine Erklärung.

Erding – Die Impfung gegen das Corona-Virus bietet Stoff für Diskussionen. Während die einen den neuen Impfstoffen misstrauen, wird die Spritze von anderen heiß ersehnt. Um möglichst viele Zweifler von der Corona-Impfung zu überzeugen, hat das Landratsamt einen Impf-Botschafter gesucht und in Jakob Schwimmer gefunden. Der frühere Bürgermeister von St. Wolfgang und Landtagsabgeordnete hat am Sonntag vor Medien die erste Impfung in Erding erhalten. Doch nun wird Kritik laut: Schwimmer ist 71 Jahre alt und fällt daher laut Impfschutzverordnung trotz Vorerkrankungen nicht in die Gruppe mit höchster Priorität.

Das Landratsamt betätigt diese Einschätzung zur Verordnung zwar, verteidigt die Entscheidung dennoch. Die Priorisierungsliste sei zudem lediglich eine Empfehlung. „Nach Rücksprache mit dem leitenden Arzt des Impfzentrums fällt Herr Schwimmer aufgrund seines Alters zwar noch nicht in die Kategorie 1, aufgrund seiner Krankengeschichte ist eine frühzeitige Impfung jedoch durchaus gerechtfertigt“, erklärt Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. „Der Hochrisikopatient Jakob Schwimmer hat den ersten Schritt getan und sich öffentlich impfen lassen, um Ängste abzubauen. Das verdient aus unserer Sicht Anerkennung.“

Mehrere Leser der Heimatzeitung sind dagegen empört. „Ist der Landkreis Erding eine Bananenrepublik, oder gab es keine über 80-Jährigen zum Impfen?“, fragt Christine Lex aus Langengeisling in einer E-Mail. Andere Bürger kritisieren „nicht nachvollziehbare Bevorteilung“ und sprechen von einer „moralischen Frage“ (Namen der Redaktion bekannt). Franz Wimmer aus Dorfen schreibt: „Den Wunsch, frühzeitig geimpft zu werden, haben auch viele Pflegekräfte im Klinikum, trotzdem müssen diese warten. Also sollte man in einem öffentlichen Amt mit gutem Beispiel vorangehen. Bundeskanzlerin Merkel will sich übrigens, nach eigener Aussage auch erst impfen lassen, wenn sie dran ist.“

„Ich wollte mich in keiner Weise vordrängeln“, erklärt Schwimmer auf Nachfrage. Wegen seiner schweren Vorerkrankungen von Krebs über COPD bis Diabetes sei er überzeugt gewesen, zur ersten Gruppe zu gehören. Als er vom Landratsamt dazu eingeladen worden sei, sei es ihm nur darum gegangen, mit gutem Beispiel voranzugehen: „Ich möchte alle ermuntern, zum Impfen zu gehen.“

Auch BRK-Geschäftsführerin Gisela van der Heijden weist auf die Vorbildfunktion dieser Aktion hin. „Wir bevorzugen niemand“, erklärt sie. Das gelte ebenso für die Terminvergabe. Denn auch hier sind etliche Bürger in Sorge. Der Redaktion liegen mehrere Zuschriften vor, in denen von nicht beantworteten E-Mails und stundenlanger Warteschleife bei Anrufen die Rede ist.

Van der Heijden bittet um etwas Geduld. „Es wird alles bearbeitet – wir sind dran.“ Alle Anmeldungen würden nach dem Zeitpunkt des Eingangs in den Kalender eingetragen. „Leider läuft die Software auch noch nicht so richtig“, berichtet die Geschäftsführerin über das Programm, das der Freistaat zur Verfügung stellt. Zum Glück habe der Landkreis weitere zwei Verwaltungsstellen fürs Impfzentrum bewilligt. „Ein neuer Mitarbeiter hat schon am Sonntag angefangen. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft.“

