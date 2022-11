Gymnasium Erding trauert um Otto Maier: „Er war die Seele der Schule“

Von: Gerda Gebel

Trauer um Otto Maier: Der Kletthamer war ein beliebter Lehrer. © Privat

Er war bei Schülern und Lehrern gleichermaßen beliebt: Otto Maier. Jetzt ist der ehemalige stellvertretende Leiter des Gymnasiums Erding im Alter von 87 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Erding – Beinahe 40 Jahre hat Otto Maier am Gymnasium Erding (heute Anne-Frank-Gymnasium) unterrichtet und ganze Schülergenerationen für seine Fächer begeistert. Nun ist der beliebte Pädagoge plötzlich im Alter von 87 Jahren verstorben.

Otto Maier und seine Frau Maria stammten aus Feldkirchen-Westerham (Kreis Rosenheim) und zogen 1963 nach Erding, wo er seine Lehrerlaufbahn begann. Er unterrichtete Latein, Religion, Geschichte und Sozialkunde. Ehemalige Schüler beschreiben ihn als humorvollen, engagierten Lehrer, der für seine Fächer brannte, seinen Schülern sehr zugewandt war und sie nach Kräften unterstützte.

Auch im Kollegium entwickelten sich in den fast 40 Jahren enge Freundschaften, die zum Teil bis ins hohe Alter gepflegt wurden. Maier war Kollegstufenbetreuer sowie Personalratsvorsitzender und ging nach mehr als 20 Jahren in der Schulleitung 2000 als stellvertretender Schulleiter in den Ruhestand.

„Er war die Seele der Schule.“ So würdigt der ehemalige Direktor Ulrich Bartl seinen Kollegen, den er als höchst engagierten und geradlinigen Pädagogen erlebte. „Das war eine absolut ideale Zusammenarbeit“ sagt Bartl, der den Verstorbenen auch privat sehr schätzte. Auch nach seiner aktiven Zeit hielt Otto Maier Kontakt zu seiner Schule und sprang bei Bedarf gern als Vertretung in Krankheitsfällen ein. Bis vor einigen Jahren gab er noch Nachhilfeunterricht in Latein, wie seine Tochter Irmgard Bauer erzählt: „Der Kontakt mit den Schülern hielt ihn jung und geistig fit.“

Maiers Engagement beschränkte sich nicht nur auf die Schule. Er war auch sehr aktiv in seiner Pfarrei St. Vinzenz in Klettham. Ob als Lektor in der Messe, im Pfarrgemeinderat, im Kirchenrat oder als Organisator im Seniorenclub 60 plus: Otto Maier packte überall mit an, wo seine Hilfe gebraucht wurde. Lange Jahre sang er mit seiner Frau Maria im Kirchenchor und führte auch Kirchenführungen durch.

Im August konnte das Ehepaar noch seine Diamantene Hochzeit im Kreise der Familie feiern, zu der mittlerweile sechs Enkel und vier Urenkel zählen. Der Zusammenhalt in der Familie ist sehr eng, ein Highlight waren immer die gemeinsamen Urlaube. „Im Sommer ging es nach Jesolo und im Winter nach Österreich zum Skifahren“, berichtet Tochter Irmgard Bauer. Otto Maier war auch ein begeisterter Radfahrer, der möglichst alle Erledigungen mit dem Radl machte. Auch Karten spielte er gerne. „Meine Schwester und ich haben schon in frühester Jugend das Watten und Schafkopfen gelernt, ebenso die Enkel“, so Irmgard Bauer.

Seine Begeisterung für den Lehrerberuf hat Otto Maier an seine Töchter und einige Enkel weitergegeben. Großes Interesse hatten die Maiers auch im kulturellen Bereich. Häufig konnte man das Ehepaar auf Konzerten oder bei Ausstellungen treffen.

Als die Augen zunehmend nachließen, konnte Maier seiner Leidenschaft für Bücher nur noch eingeschränkt nachgehen, war aber immer interessiert am täglichen Leben und der Zeitungslektüre. Liebevoll kümmerte er sich die letzten Jahre mit Hilfe der ganzen Familie um seine Gattin Maria. Ein schwerer Schicksalsschlag war der Krebstod von Tochter Inge vor drei Jahren.

An den humorvollen, immer ausgeglichenen Gymnasiallehrer wird man sich nicht nur in der Familie, sondern auch im Kreis seiner Kollegen und Schüler gerne erinnern.

Das Requiem findet am morgigen Samstag um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Vinzenz in Klettham statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Städtischen Parkfriedhof an der Itzlinger Straße in Altenerding.