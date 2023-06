Häusliche Gewalt: Zu Besuch im Frauenhaus des BRK Erding

In Scherben zerbricht das Leben von Opfern schwerer häuslicher Gewalt. Um ihr Leben und das ihrer Kinder zu schützen, suchen jährlich rund 140 000 Frauen in Deutschland Hilfe. (Symbolbild: dpa)

In Sicherheit

Von Uta Künkler schließen

Das Frauenhaus im Landkreis Erding ist ein Auffangbecken für Frauen, die unter einem gewalttätigen Partner leiden und Zuflucht suchen. Wir waren zu Besuch an dem Ort mit geheimer Adresse.

Landkreis – Charlotte B.* fröstelt. Regen platscht von außen an die Fenster. Ihr Blick tastet durch den noch nicht vertrauten Raum. Verriegelte Küchenschränke mit Schlössern und Zahlen: Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3. Ein großer Holztisch, zwölf Personen finden hier leicht Platz. Im Nebenraum läuft leise der Fernseher, davor ein breites Sofa. Niemand sieht zu. Luxus sieht anders aus. Und dennoch ist Luxus das Wort, das Charlotte B. durch den Kopf geht. Denn so empfindet sie es, hier sein zu dürfen. In Sicherheit. Ihr Luxus bedeutet, vor ihrem gewalttätigen Mann geschützt zu sein.

Diesen Schutz bietet ihr das Frauenhaus im Landkreis Erding, betrieben vom BRK. Fünf Frauen können hier mit ihren Kindern Unterschlupf finden. Fünf Schlafzimmer, eine Küche, ein Spielzimmer, der Fernsehraum, zwei Bäder, eine Toilette, ein großer Garten. Hier leben Frauen aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Adresse des Hauses ist geheim, zu groß die Gefahr, dass ein brutaler Expartner seiner Frau oder den Kindern auflauert.

Zuflucht im Frauenhaus des BRK Erding: Zu wenige Plätze

389 Plätze für Frauen und ihre Kinder gibt es in ganz Bayern. Viel zu wenige, sagt eine Mitarbeiterin, die ihren Namen zum Schutz der Bewohnerinnen nicht preisgeben darf. „Wenn wir melden, dass wir ein Zimmer frei haben, kommt spätestens nach zehn Minuten die erste Anfrage“, berichtet sie.

Die Frauenhäuser sind in einem bundesweiten Netzwerk koordiniert, auf www.frauenhaus-suche.de werden die aktuell freien Plätze angezeigt. Eigentlich sind immer alle belegt. Von Frauen, die keine Alternative haben, um vor ihrem Partner zu fliehen. „Wir sind ein Auffangbecken“, sagt die Sozialpädagogin. „Wer noch jemanden hat, eine Freundin oder Familie, sucht erst dort Zuflucht. Hier landet nur, wer ganz alleine ist.“

Zahlen Im Frauenhaus des BRK Erding wurden im Jahr 2022 25 Frauen und 21 Kinder untergebracht. Der durchschnittliche Aufenthalt dauerte 64 Nächte. Dem Gegenüber mussten 86 Anfragen aus Platzgründen abgesagt werden. Die Rufbereitschaft war 6760 Stunden im Einsatz. Einen großen Teil davon leisteten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.

+ Hilfe bieten (v. l.): Solveig de Riese-Lorenz, Anna Wierer und Steffi Irmscher-Grothen in der Beratungsstelle vom Frauennotruf des BRK in Erding. © Uta Künkler

Zwei Mädchen hüpfen unbeschwert durch die Gemeinschaftsräume. Vier und zwei Jahre alt vielleicht. Charlotte B. beobachtet, wie die ältere von beiden einer Betreuerin stolz einen selbst gebastelten Stern unter die Nase hält. Charlotte B. muss unmerklich lächeln.

Und dann spürt sie den riesengroßen Kloß in ihrem Hals. Sie denkt an ihre eigene Tochter, die gerade mit der Erzieherin des Frauenhauses spielt. Emily, die jäh aus dem Kindergarten herausgerissen wurde. Und die am Abend zuvor wieder einmal unfreiwillig Zeugin wurde, wie ihr Vater auf Charlotte B. losging.

„Auch wenn viele Väter ihre Kinder nicht anfassen, sind die Folgen der indirekt erlebten Gewalt, denen sie ausgesetzt sind, wenn der Papa die Mama misshandelt, ähnlich traumatisch wie aktiv erlebte Gewalt“, erklärt die Mitarbeiterin des Frauenhauses. Die Stimmung der Mutter, die schwelende Angst, ihre Panik, die Aggressionen. „Das muss ebenso als Kindeswohlgefährdung angesehen werden.“ Zu Lasten des prügelnden Vaters.

+ Bett, Tisch, Stuhl: Die Zimmer im Frauenhaus im Landkreis Erding sind mit dem Nötigsten eingerichtet. Auch gibt es einen Gemeinschaftsbereich mit Spielzimmer und Küche. © Frauennotruf

Charlotte B. ist mit Emily und ihrem einjährigen Sohn, dem Kinderwagen, einem Trolley und zwei Taschen ins Frauenhaus gekommen. Eine Sozialpädagogin des Frauennotrufs hat sie hierhergebracht. Alles ging unfassbar schnell, seit Charlotte B. am Morgen den Mut gefunden hatte, die Nummer der Beratungsstelle zu wählen. Und dann gar nicht mehr gewusst hatte, was sie sagen sollte. „Am besten, Sie kommen zu uns, dann können wir uns in Ruhe unterhalten“, hatte die freundliche Frau am Telefon gesagt.

Charlotte B. war gekommen. Hatte alles erzählt. All das, wofür sie sich so sehr schämte und was sie sonst immer zu überspielen versuchte. Das erste Mal seit langem hatte sie das Gefühl, nicht mehr ganz allein zu sein. Dass da jemand war, der ihr zuhörte und ihr zur Seite stand.

Ambulante Hilfe Die Polizei verweist den gewalttätigen Partner sofort der Wohnung. Neben einem zunächst für 14 Tage geltenden Betretungsverbot können auch Aufenthaltsverbote (etwa an der Kita) ausgesprochen werden. Für längerfristigen Schutz können Frauen vor Gericht per Gewaltschutzantrag Kontakt- und Näherungsverbote erwirken.

Häusliche Gewalt: Viele betroffene Frauen haben kein soziales Netz

Viele derjenigen, die sich ins Frauenhaus flüchten, sind Ausländerinnen, die in der neuen Heimat keinerlei soziales Netz haben – außer der Großfamilie des gewalttätigen Mannes. „Sie wachsen mit der Überzeugung auf, dass sie als Frauen kaum Rechte haben, und sind völlig überrascht, wenn sie in der Beratung erfahren, dass etwa Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist“, berichtet Solveig de Riese-Lorenz vom Frauennotruf Erding unter BRK-Trägerschaft.

Die freundliche Dame vom Telefon war Steffi Irmscher-Grothen. Sie ist die Leiterin der BRK-Frauenbereiche und legte Charlotte B. in der Beratungsstelle verschiedene Wege dar. Erklärte den Weg ins Frauenhaus auf der einen und die so genannten ambulanten Möglichkeiten auf der anderen Seite. Etwa eine Anzeige zu erstatten und einen Gewaltschutzantrag zu stellen (siehe Kasten). Dann könnten Charlotte B. und ihre Kinder im gewohnten Umfeld bleiben, müssten nicht alles hinter sich lassen, Kindergarten, Nachbarn, den Spielplatz, die Stadt, ihr Zuhause.

Ihr gewalttätiger Mann dürfte dann nicht in ihre Nähe. Zunächst für ein halbes Jahr, mit Option auf Verlängerung. Das klang gut. Sie brauchte ein eigenes Konto, müsste Leistungen beim Jobcenter beantragen, einen Unterhaltsvorschuss einklagen, einen Anwalt suchen. „Sie müssen nichts alleine machen.“ Irmscher-Grothen versprach Unterstützung. Das klang noch besser.

„Aber Sie müssen auf einiges gefasst sein“, ergänzte sie dann. Der Weg sei nicht einfach. „Viele Männer drehen vor Gericht den Spieß um. Sie versuchen, den Sachverhalt anders darzulegen. Oft wird behauptet, die Frau sei psychisch erkrankt und nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern. Es gibt haarsträubende Gegendarstellungen.“ Die Frau müsse sich rechtfertigen, unangenehme Fragen und Vorwürfe ertragen, ihre Aussage untermauern, beweisen, ums Recht kämpfen. „Das ist ein langwieriger Weg, es geht nicht hopplahopp.“

Der Kloß in Charlotte B.s Hals setzte sich fest. Sie hatte das Gefühl, beklemmend überfordert zu sein. Der Berg, der vor ihr lag, schien unendlich groß. Und sie selbst so hilflos klein.

In Sicherheit vor dem gewalttätigen Partner: Sieben Anläufe sind im Schnitt nötig

„Für viele Frauen wirkt es im ersten Moment leichter, zurück zum Partner zu gehen, das ist das Bittere. Zumal er sie oft über Jahre in eine starke finanzielle und soziale Abhängigkeit gedrängt hat“, erklärt Irmscher-Grothen. Also lieber zurück in ein Leben voller Gewalt. Und voller Beleidigungen und Erniedrigungen. „In Gewaltbeziehungen halten Männer ihre Frauen absichtlich klein“, erklärt de Riese-Lorenz. Nach dem Motto: „Dir glaubt ja eh niemand.“ Die Täter spielen die Mutterliebe an die Wand, drohen damit, die Kinder ins Ausland zu schaffen. Oder gleich mit Mord, mit Femizid, sagt de Riese-Lorenz. „Das ist nicht aus einem Hollywoodstreifen, das passiert hier bei uns.“

Sieben Anläufe brauche eine Frau im Schnitt, um von ihrem misshandelnden Partner endgültig loszukommen. Sieben Mal Notruf, Anzeige, Gericht, Frauenhaus. Ein Martyrium. Für die Frau und für die Kinder.

Charlotte B. steht im Frauenhaus und beobachtet die Rinnsale, die Regentropfen am Fenster hinterlassen. Sie hat das erste Mal den Schritt gewagt, sich gegen ihren Mann zu stellen. Ob sie es schafft, ein neues Leben für sich und die Kinder aufzubauen, weiß sie nicht. Der Berg vor ihr jedenfalls ist groß. Und der Kloß im Hals drückt.

24h-Frauennotruf: (0 81 22) 5 53 77 91

* Für die Reportage hat unsere Autorin in einem Rollenspiel den Part der fiktiven Charlotte B. übernommen, deren Geschichte sich an der vieler Frauen im Frauenhaus orientiert.