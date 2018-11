Unerklärlicher Einbruch

Altenerdinger verloren beim TSV Ottobeuren nach 21:14-Pausenführung noch mit 33:38 Toren.

Altenerding – Schwer geknickt zeigten sich die Handballmänner der SpVgg Altenerding nach ihrer 33:38 (21:14)-Niederlage beim TSV Ottobeuren. In der Partie gegen den Landesligavierten führten sie bereits haushoch, kamen nach einem Einbruch aber noch unter die Räder.

Im ersten Abschnitt klappte so gut wie alles. Trainer Nadi Özdemir zählte genau einen technischen Fehler, auch die Würfe landeten so gut wie alle im gegnerischen Tor. Die Altenerdinger holten sich aus einer 5:1-Abwehr mit dem vorangestellten Tobias Koburger häufig den Ball und starteten erfolgreiche Konter. Das Positionsspiel passte ebenso, hier zeigten neben Koburger auch Christopher Schmalz und Stephan Auernhammer aus dem Rückraum eine immens starke Leistung. Lukas Donaubauer leitete derweil das Spiel routiniert aus der Mitte.

Die Gäste zogen gleich einmal davon, führten nach zehn Minuten bereits 7:4. Ottobeuren kam beim 9:8 aus SpVgg-Sicht zwar noch einmal auf ein Tor heran, doch dann dominierten die Biber-Herren den Rest der ersten Hälfte komplett. Dabei konnte sich auch Bernhard Glas am Kreis ein ums andere Mal auszeichnen, profitierte von glänzenden Anspielen aus dem Rückraum und verwandelte.

14:10 stand es für Altenerding nach 20 Minuten, und über ein 18:12 wurde daraus bis zur Pause beim 21:14 – eine scheinbar sehr sichere Führung von sieben Toren. Zumal die Altenerdinger Männer auch den ersten Treffer des zweiten Abschnitts für sich verbuchten, als Auernhammer auf 22:14 erhöhte.

Ab dem 23:15 aber kam ein deutlicher Einbruch. „Wir wollten das Ergebnis verwalten, das war ein Fehler“, erzählt Özdemir. In Überzahl kassierte man gleich einmal zwei Gegentreffer, und in der Folge fehlte im Angriffsspiel der zuvor noch starke Druck aus dem Rückraum. Die Gäste liefen jetzt lieber noch einmal quer, anstatt in die Lücken zu stoßen. Dazu steigerte sich die Fehlwurfquote, über zehn Hundertprozentige fanden im zweiten Abschnitt nicht mehr das Ziel.

Ottobeuren näherte sich immer weiter an. Beim 24:20 waren es nur noch vier Toren. Noch einmal konterte Altenerding mit zwei Treffern durch Donaubauer und Koburger zum 26:20. Eine Viertelstunde vor dem Ende stand es noch 29:26 für Altenerding, wenig später hatte Ottobeuren dann den 29:29-Ausgleich geschafft. Bis zum 31:31 blieb es ausgeglichen, ehe die Gastgeber die Entscheidung mit fünf Toren nacheinander schafften.

„Die Niederlage ist sehr bitter. Wenn man so hoch führt, muss man eine Partie einfach nach Hause bringen. Die Köpfe der Spieler gingen aber immer weiter nach unten“, lautet das deprimierende Fazit von Özdemir. „Wir müssen das Ganze jetzt schnellst möglich abhaken, auch wenn das schwer ist.“

BERND HEINZINGER

SpVgg-Tore:

Stephan Auernhammer 8/3, Tobias Koburger 6, Lukas Donaubauer 5, Bernhard Glas 4, Quirin Huber 4, Christopher Schmalz 3, Tobias Schlecht 2, Michael Sack.