Harry S. malt für den Weißen Ring

Hoffen auf ein hohes Gebot für das Gemälde (v. l.): Pfarrer Christoph Keller, Dr. Adrienne Weigl, stellv. Landrat Rainer Mehringer, Stadtpfarrer Martin Garmaier, Harry Seeholzer und Gleichstellungsbeauftragte Sabine Trettenbacher. © Landratsamt

Interessenten können Gebote für das Bild „bluelight“ abgeben. Der Erlös geht an den Opferschutzverein Weißer Ring.

Erding – Das Bild mit dem Titel „bluelight“ wird meistbietend verkauft. Der Erdinger Künstler Harry S. spendet den vollen Erlös.

Am Weltfrauentag, vollendete Harry S. sein Gemälde „bluelight“ in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding im Rahmen eines Vortrages von Dr. Adrienne Weigl zum Thema „Muss frau Paulus böse sein – sind die Paulusbriefe tatsächlich frauenverachtend?“ Die musikalische Umrahmung erfolgte durch Ira Maria Scholz und ihr Vokalensemble.

Das Bild ist nun in der Kirche ausgestellt. Bis 18. März kann unter gleichstellung@lra-ed.de mit Angabe der Telefonnummer ein verbindliches Kaufangebot abgegeben werden. Auch postalische Angebote können unter folgender Adresse eingereicht werden: Gleichstellung Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding Der oder die Höchstbietende erhält den Zuschlag. Das Geld wird dem Opferschutzverein Weißer Ring gespendet.

Das aktuelle Gebot, gestern lag es bei 1750 Euro, kann jeweils unter www.landkreis-erding.de eingesehen werden.

Für Nachfragen steht die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Erding, Sabine Trettenbacher unter der Tel. (0 81 22) 58-11 06 zur Verfügung. red