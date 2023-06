Haus der Begegnung: Stadt Erding macht’s selbst – Vertrag mit BRK über Trägerschaft ausgelaufen

Von: Gabi Zierz

Das Haus der Begegnung am Rätschenbach in Erding wurde 2018 eröffnet. © Gabi Zierz

Die Stadt Erding betreibt das Haus der Begegnung am Rätschenbach künftig selbst. Der Trägerschaftsvertrag mit dem BRK-Kreisverband ist nach fünf Jahren ausgelaufen. Ein neues Konzept ist in Arbeit.

Erding – Diese Entscheidung überrascht: Der BRK-Kreisverband ist nicht mehr Träger des Hauses der Begegnung am Rätschenbach in Erding. Ende Mai lief der fünf Jahre währende Vertrag zwischen der Stadt als Eigentümerin und dem Roten Kreuz fristgerecht – und stillschweigend – aus. Offenbar will die Stadt künftig mehr eigene Ideen dort umsetzen, vor allem für Senioren.

Das wurde im Stadtrat deutlich, in dem die Seniorenbeauftragte Silke Hörold-Ries ihren Tätigkeitsbericht vorgestellt hatte (wir berichteten). Die 52-Jährige, die auch stellvertretende Leiterin der benachbarten Stadtbücherei ist, soll auch bei den Neuerungen im Haus der Begegnung eine maßgebliche Rolle spielen.

Hörold-Ries sei bestens vernetzt, hatte Vize-Bürgermeisterin und Seniorenreferentin Petra Bauernfeind im Stadtrat gelobt. Für sie ist es „langfristig der richtige Schritt“, dass die Stadt das Haus selbst betreibt. „Es werden immer mehr Senioren. Frau Hörold-Ries hat so viele tolle Ideen, dafür braucht’s Platz.“ In den nächsten Wochen sei geplant, „ein feines Konzept zu erarbeiten“, kündigte Stadtsprecher Christian Wanninger auf Nachfrage unserer Zeitung an. Weitere Details müssten noch nichtöffentlich geklärt werden. Das hatte bereits OB Max Gotz im Stadtrat angekündigt.

Die Trägerschaft des BRK sei für fünf Jahre vereinbart gewesen, also von 2018 bis 2023, erklärte BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt zum gerade ausgelaufenen Vertrag. Die Option der Verlängerung habe es nicht gegeben, dafür das Angebot der Kooperation. Die Zusammenarbeit soll also fortgesetzt werden – zumindest weitgehend.

Pfanzelt sagt allerdings auch: „Wir hätten das Haus der Begegnung als verantwortlicher Träger weiterhin betrieben, freuen uns aber sehr über eine enge Zusammenarbeit und über die Kooperation mit Silke Hörold-Ries.“ Eine gesonderte Mietvereinbarung gebe es nicht.

Pfanzelt betont, dass die meisten der bisherigen Angebote und Kurse des Roten Kreuzes auch weiterhin am Rätschenbach stattfinden werden. „Für das BRK ändert sich, dass wir nicht mehr frei über die Räume verfügen können. Für neue Angebote stimmen wir uns mit der Stadt Erding ab.“

Weiterhin veranstaltet das BRK Pfanzelt zufolge montags die Seniorengymnastik (15 bis 16 Uhr), dienstags ein Frühstück (9 bis 11 Uhr) und die Demenzgruppe „Gemütliche Stube“ (13.30 bis 16 Uhr). Jeden dritten Dienstag im Monat trifft sich weiter die Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige (18.30 Uhr), jeden zweiten Donnerstag das Mamma-Café für Frauen mit Brustkrebs (16 Uhr). Auch das Erzähl-Café für Senioren jeden dritten Freitag im Monat (14 Uhr) soll beibehalten werden.

Vorerst nicht mehr geben wird es den Mittagstisch jeden Donnerstag. Zu den Gründen dafür wollte sich Pfanzelt nicht äußern. Auch Yoga-Kurse bietet das BRK im Haus der Begegnung nicht mehr an. Das habe aber mit dem Trägerwechsel nichts zu tun. Die Resonanz sei hier einfach zu gering gewesen.

Die BRK-Fachstelle für pflegende Angehörige ist bereits Ende Mai ausgezogen. Wie ein Aushang informiert, ist diese jetzt in der vorübergehenden BRK-Zweigstelle an der Dorfener Straße neben dem großen S-Bahn-Parkplatz zu finden.

Die Stadt Erding hatte das denkmalgeschützte Haus am Rätschenbach vor Jahren für mehr als 1,8 Millionen Euro sanieren lassen und im ersten Obergeschoss auch einen Übergang in die Stadtbücherei geschaffen. 2018 wurde es eröffnet. In erster Linie sollte ein Bürgertreff entstehen. Das Haus der Begegnung sei damals staatlich gefördert worden, die Vorgaben dafür – etwa ein offenes Haus – bleiben erfüllt, betonte Wanninger. Unterm Dach hat zudem der Kunstverein Erding sein Domizil.

Der nächste Aktivtreff für Senioren mit Hörold-Ries findet schon am heutigen Montag um 11 Uhr statt. Bereits ab 9 Uhr ist das Café als Treffpunkt geöffnet.