Haushalt 2023: Erding lebt von der Substanz, Rücklagen bald weg

Von: Gabi Zierz

Teilen

Das größte Bauprojekt der Stadt ist aktuell die neue Mehrzweckhalle am Lodererplatz. In ihr findet nicht nur Schulsport statt. Auch Großveranstaltungen sind möglich. Kosten: über 30 Millionen Euro. Am morgigen Freitag ist Grundsteinlegung. © Peter Bauersachs

Die Stadt Erding hat wie so viele Kommunen finanzielle Probleme. Sie muss den laufenden Betrieb 2023 mit Rücklagen und Krediten stützen. Diskutiert wird eine Anhebung der Grundsteuer B.

Erding – Wenig rosige Zeiten stehen der Stadt Erding bevor. Von einem „außerordentlich herausfordernden Haushalt“ für 2023 sprach OB Max Gotz (CSU) eingangs der fast sechsstündigen Beratungen am Montagabend im Stadtrat. Angesichts der hohen Ausgaben im Verwaltungshaushalt und des geringen Einsparpotenzials könnte es erstmals seit 20 Jahren sogar Steuererhöhungen geben – und zwar bei der Grundsteuer B. Hier wird eine Anhebung des Hebesatzes von 300 auf 450 Punkte ins Auge gefasst. Die Debatte darüber war kontrovers. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die Fraktionen können sich bis zur Sitzung am 20. Dezember beraten. Bis dahin will die Stadt weitere aussagekräftige Details liefern.

Kreisumlage

Die Kreisumlage (30 Mio.) und die Personalkosten (22 Mio.) sind die größten Brocken im Verwaltungsetat, aus dem die Stadt den laufenden Betrieb finanziert. Er kann 2023 nicht gedeckt werden. Deshalb sind Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt und eine weitere Kreditaufnahme nötig (wir berichteten). Auch die Rücklagen müssen erheblich angegriffen werden. 2023 ist eine Entnahme von gut 17 Millionen Euro notwendig, um Geld für Investitionen zu haben. Selbst unbebaute Grundstücke will die Stadt verkaufen, um vier Millionen Euro an Einnahmen zu generieren.

Nicht nur für 2023 sieht es düster aus. Auch die Finanzplanung bis 2026 steht auf wackeligen Beinen. Deshalb seien einige Investitionen darin gar nicht abgebildet, so Gotz: „Sonst sprengt es unsere Finanzplanung, sodass wir Probleme mit der Genehmigung bekommen.“ Er nannte die Feuerwehrhäuser Erding und Altenerding, den Hochwasserschutz an den Gräben, die Durchfinanzierung der ED 99 (Nordumfahrung) und das Parkhaus am alten Bauhof.

Der Haushaltsentwurf geht von einer Kreisumlage von aktuell 51,7 Punkten aus, wohlwissend, dass der Landkreis anheben muss. „Es ist kein Geheimnis, dass 54,5 Punkte in Rede stehen“, erklärte Gotz dazu. Schließlich habe auch der Landkreis viel zu stemmen, etwa das Klinik-Defizit. Steigt die Kreisumlage auf 54,5 Punkte, bedeutet das für Erding 1,8 Millionen zu den 30,7 Millionen Euro obendrauf. Der Kreis will erst im Januar entscheiden.

Da die Stadt bei der Einkommensteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer auf absehbare Zeit mit beständig weniger Einnahmen rechnet, „werden wir auf der Einnahmenseite nachbessern müssen, wenn wir alles weiter finanzieren wollen“, sagte Gotz angesichts vieler Pflichtaufgaben wie das neue Kinderhaus am Ludwig-Simmet-Anger. Das sei wegen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen nötig. Es soll Platz bieten für vier Kindergarten- und drei Krippengruppen.

Auch die Rücklagen schrumpfen gewaltig. Schließlich müssen mit ihnen die Investitionen finanziert werden. Zudem ist jedes Jahr ein Kredit über fünf Millionen Euro nötig. Tritt all dies so ein, hat die Stadt nach der Rechnung von Kämmerer Kurt Hiller 2026 nur noch 100 000 Euro auf der hohen Kante. Aktuell sind es über 40 Millionen Euro.

Feuerwehren

Auch viele Ersatzbeschaffungen für die drei Feuerwehren stehen in den nächsten Jahren an, etwa eine neue Drehleiter mit Korb (960 000 Euro), ein Mehrzweckfahrzeug (120 000 Euro), ein Wechselladerfahrzeug (380 000 Euro) und ein Versorgungs-Lkw (380 000 Euro). Der Vorschlag von Wolfgang Kellermann (AfD), ein Gebrauchtfahrzeug zu kaufen, fiel durch. Dafür gebe es keine Förderung, so Gotz. Außerdem „gibt keiner ein gutes gebrauchtes Baumaschinen-Fahrzeug her“, ergänzte Kreisbrandrat Willi Vogl.

Auf seine Empfehlung hin will die Stadt eine Machbarkeitsstudie für die Feuerwehrhäuser Erding und Altenerding in Auftrag geben, um die Standorte nochmals abzusichern – auch wegen der Einsatzzeiten. Bekanntlich soll das Erdinger Haus an der Anton-Bruckner-Straße vor dem TSV-Stadion errichtet werden. Der Altenerdinger Neubau ist an der Münchener Straße Richtung Bergham geplant. Es gebe noch viele Abstimmungsgespräche zur Raumplanung, „weil auch das Landratsamt mit wesentlichen Leistungen dabei sein wird in beiden Häusern“, so Gotz.

Begegnungshaus

Deutlich mehr Diskussionsbedarf gab es beim geplanten Kultur- und Begegnungshaus am Stahl-Museum. Es ist neben dem Kinderhaus und der Mehrzweckhalle am Lodererplatz nur eine von drei Baumaßnahmen, die im Haushalt blieb. Aber es ist eine rein freiwillige Leistung, wie Hans Fehlberger (FW) erinnerte. Kosten: vier Millionen Euro. Hans Egger (Erding Jetzt) regte an, den Bau zu schieben und damit den Stadthaushalt zu entlasten, „bis wir besser aufgestellt sind“.

Gotz erinnerte an die Zuschusszusage des Freistaats von 1,8 Millionen Euro. Diese gelte bis Ende 2026. Dann müsse das Haus stehen. „Wir hätten schon längst angefangen zu bauen, haben aber fast eineinhalb Jahre Zeit verloren, weil uns ein Wettbewerbsteilnehmer verklagt hat. Aber wir haben Recht bekommen“, erklärte der OB. Er warb für das Kultur- und Begegnungshaus, das die Stadt unglaublich bereichern werde. Zudem habe man schon viele Planungsleistungen hineingesteckt. Stadtbaumeister Sebastian Henrich erklärte, es gebe bereits sieben Ingenieursverträge. Er erwartet Schadensersatzforderungen und fürchtet einen Imageschaden für die Stadt, sollte das Projekt jetzt gestoppt werden.

Burkhard Köppen (CSU) erklärte: „Wir sind im Prozedere schon zu weit, ohne dass wir bei einem Rückzug viel Geld verbrennen.“ Er werde nicht zurückziehen, auch wenn es schwer werde, es den Bürgern zu vermitteln. Stephan Treffler (ÖDP) pflichtete ihm bei. Helga Stieglmeier (Grüne) betonte, dass im Begegnungshaus auch Angebote für Kinder und Jugendliche geplant seien, und „dass wir das Erbe adäquat unterbringen müssen“. Irgendjemand werde immer irgendwas kritisieren. „Dann müssen wir die Entscheidung halt vertreten“, so Stieglmeier.

Walter Rauscher (CSU) erinnerte an die hohe Förderung: „Mir ist kein Gebäude bekannt, für das es 44 Prozent Zuschuss gibt. Und die wären weg.“ Gerhard Ippisch (Grüne) richtete den Blick auf die Lage des Stahl-Museums an der Landshuter Straße, „eine Erbschaft an einer der schönsten Stellen in Erding“. Jetzt habe man die Möglichkeit, diesen Bereich für ein größeres Publikum zu öffnen und an der künftigen Hauptentwicklungsachse zum neuen Bahnhof etwas zu schaffen. „Wir werden es nicht machen, wenn wir den Zuschuss nicht bekommen“, ist Ippisch überzeugt. Diese Befürchtung teilten viele. Abgestimmt wurde nicht. Der Haushaltsansatz bleibt also bestehen.

Grundsteuer

Schließlich schlug Amtsleiter Reinhard Böhm vor, die Grundsteuer B für Grund-, Haus- und Wohneigentümer um 150 Punkte zu erhöhen: „Das wäre eine nachhaltige Verbesserung über viele Haushaltsjahre.“ Aktuell nimmt die Stadt hier 3,9 Millionen Euro ein, geht die Erhöhung durch, wären es knapp 5,9 Millionen Euro. Bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung würde dies etwa 60 Euro mehr im Jahr bedeuten – für Stieglmeier angesichts der Wertsteigerung in den vergangenen Jahren vertretbar. Rainer Mehringer (FW) gefiel nicht, dass Vermieter diese Erhöhung auf die Mieter umlegen können.

Josef Hochholzer (FW) und Thomas Bauer (CSU) taten sich schwer mit einer Steuererhöhung. Bauer schlug alternativ Kürzungen im Verwaltungsetat vor, etwa durch eine Budgetierung wie beim Landkreis oder durch das Herausrechnen der 20 aktuell unbesetzten Stellen, die im Haushalt voll eingepreist seien. Für Stefan Grabrucker (SPD) ist eine Steuererhöhung in einer Phase multipler Krisen der falsche Weg. Die SPD könnte sich eher eine Erhöhung der Parkgebühren vorstellen. Dies hatte Gotz ins Spiel gebracht, als Mehringer nach einer Alternative zur Steuererhöhung gefragt hatte. Köppen kann sich auch eine Reduzierung kaum genutzter Stadtbus-Linien vorstellen.

„Den richtigen Zeitpunkt für Erhöhungen gibt es nie“, betonte der OB. „Aber wir kommen mit den Einnahmen, die wir haben, nicht mehr über die Runden.“ Und Egger mahnte: „Die Dramatik ist offenbar noch nicht jedem klar. Wir haben 2026 null Rücklagen und 30 Millionen Euro Schulden. Wir müssen jetzt reagieren.“ Am 20. Dezember wird der Stadtrat entscheiden.