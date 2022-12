Etat 2023: Erding muss haushalten

Von: Gabi Zierz

Im Erdinger Rathaus befassten sich die Stadträte am Montagabend mit dem Haushaltsentwurf 2023. © Vroni Macht

Mit weniger Steuereinnahmen rechnet die Stadt Erding in den kommenden Jahren. Dies schlägt sich auch im Haushalt 2023 nieder. Er hat dennoch ein Volumen von 130 Millionen Euro.

Erding – Die Stadt Erding wird den Gürtel – finanziell gesehen – in den nächsten Jahren enger schnallen müssen. Das deutet sich im Haushaltsentwurf für 2023 an, mit dem sich die Stadträte am Montagabend befasst haben. Der Hauptgrund dafür: niedrigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil. Der Etat hat trotzdem ein Gesamtvolumen von rund 130 Millionen Euro.



Auf den Verwaltungshaushalt, der die laufenden Posten beinhaltet, entfallen gut 96,7 Millionen Euro. Für Investitionen sind im Vermögenshaushalt 33,7 Millionen Euro vorgesehen. Dass diese Summe erreicht wird, ist aber unwahrscheinlich. Die Erfahrung zeigt, dass viele Investitionen nicht wie geplant begonnen oder beendet werden können. Die finanzielle Belastung stellt sich dann aber im Folgejahr.



„Wir werden das erste Mal eine Krise richtig spüren“, hatte OB Max Gotz (CSU) bereits vor einigen Wochen in einer Ardeo-Versammlung erklärt und gemahnt, dass die Stadt künftig nicht mehr bei allen Zuschussfragen dabei sein könne, sondern sich auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren müsse. Er wolle nicht schwarzmalen, aber darauf vorbereiten, sagte Gotz damals.



Und so sieht’s aus: Während sich das Gewerbesteueraufkommen von 2016 bis 2019 noch auf durchschnittlich 35 Millionen Euro pro Jahr belaufen hat, kalkuliert die Stadt für 2023 nur noch mit 20 Millionen Euro an Einnahmen daraus. Das kündigt Kämmerer Kurt Hiller im Haushaltsvorbericht an. Das sind gut 40 Prozent weniger. Schon heuer waren es „bnur“ noch 21,5 Millionen Euro. Während der Pandemie habe der Freistaat die Ausfälle zumindest anteilig kompensiert, so Hiller. Erding erhielt zwei Raten über fast drei und rund 4,8 Millionen Euro. Dies fällt nun weg.



Beim Einkommensteueranteil, der größte Einnahmeposten, rechnet die Stadt 2023 noch mit knapp 31,7 Millionen Euro. Das sind 1,2 Millionen weniger als heuer.



Andererseits bleiben die gewaltigen Ausgaben für die Kreisumlage, die sich bekanntlich aus der Steuerkraft der Kommunen von vor zwei Jahren errechnet. Allein an den Landkreis überweist Erding nächstes Jahr gut 30 Millionen Euro. Es wird wohl noch mehr werden, denn der Umlagesatz wird steigen. Um wie viele Prozentpunkte, das steht noch nicht fest. Jeder Punkt bedeutet für Erding eine zusätzliche Belastung von knapp 600 000 Euro.



Um die laufenden Kosten im Verwaltungsetat zu decken, muss Geld aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden – normal wäre umgekehrt, um mit Überschüssen die Investitionen zu finanzieren. Planerisch sind laut Hiller gut 6,3 Millionen Euro notwendig. Um diese Zuführung zu ermöglichen, braucht die Stadt Geld aus ihren Rücklagen, geplant sind 17,5 Millionen Euro.



Und auch 2023 wird die Stadt einen Kredit aufnehmen (5 Mio.). Heuer fiel er mit letztlich 4,5 Millionen Euro wesentlich niedriger aus als zunächst angenommen. Dabei handle es sich um ein zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss der KfW für energetische Maßnahmen bei der Mehrzweckhalle am Lodererplatz, so Hiller.



Größter Ausgabeposten im Verwaltungsetat sind traditionell die Personalkosten. Sie liegen 2023 bei 22,2 Millionen Euro. Wie berichtet, plant die Stadt einige Neueinstellungen.



Die größte Investition ist die neue Mehrzweckhalle am Lodererplatz, die bereits im Bau ist. Diesen Freitag wird Grundsteinlegung gefeiert. Für 2023 sind zehn Millionen Euro angesetzt. Auch für die neuen Feuerwehrhäuser in Erding und Altenerding sind Planungskosten berücksichtigt. Das Kunst- und Begegnungshaus am Stahl-Museum will die Stadt 2023 ebenso auf den Weg bringen wie die neue Kindertagessstätte am Ludwig-Simmet-Anger.