Heavy Metal mit Seemannssound: Erdinger Chor wirkt auf Album von „Don’t Drop The Sword“ mit

Von: Gerda Gebel

Gemeinsam im Tonstudio: der Seemannschor und die Erdinger Metal-Band „Don’t Drop The Sword“. Von den Aufnahmen im Probenraum im Best Western Parkhotel am Bahnhof in Erding und dem Gemeinschaftsprojekt waren alle Beteiligten begeistert. © Peter Gebel

Unterschiedlicher könnten die beiden Erdinger Musikgruppen nicht sein. Die Metal-Band „Don’t Drop The Sword“ und der Seemannschor produzierten gemeinsam erste Aufnahmen für ein neues Album.

Erding – Der berüchtigte Seeräuber Klaus Störtebeker ist der Auslöser für ein denkwürdiges Projekt, das zwei Erdinger Musikgruppen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, zusammengeführt hat. Die junge Erdinger Metal-Band „Don’t Drop The Sword“ überzeugte die gestandenen Mannen vom Seemannschor, an ihrem neuen Album mitzuwirken. Wie es zu dem Coup kam, erzählen Band- und Chormitglieder bei den ersten Ton- und Videoaufnahmen.

Während der Seemannschor heuer sein 25. Jubiläum feiert, hat die Band „Don’t Drop the Sword“ (kurz DDTS) erst 2015 zusammengefunden. Lead-Gitarrist Max Pfaff, Sänger Andreas Schätz, Schlagzeuger Dominik Prexl, Gitarrist Korbinian Huber und Bassist Mathias Müller stammen hauptsächlich aus Erding und Umgebung. Produzent und quasi sechstes Bandmitglied ist Bonifaz Prexl, der in Niederding ein Tonstudio betreibt. Gespielt werden ausschließlich eigene Kompositionen, an deren Entwicklung alle Bandmitglieder beteiligt sind.

Seemannschor trifft auf Heavy-Metal-Band: „Das ist eine verrückte Idee“

Für das zweite Album von DDTS ist ein Song über Seeräuber Klaus Störtebeker geplant. Dazu wünschte sich Frontmann Pfaff einen passenden Chor. Der war auf Vermittlung von Peter Lehan schnell gefunden. Der 59-Jährige ist einer der jüngeren Sänger im Seemannschor und betreibt in Erding eine Gitarrenwerkstatt, in der er auch Pfaffs Instrumente betreut.

Die Erdinger Seemänner, die bekanntlich nicht so leicht zu erschüttern sind, berieten, ob sie sich der Herausforderung stellen wollen. „Am Ende haben wir einstimmig entschieden, bei dem Projekt mitzumachen“, erzählt Chorleiter Hans Richter und ergänzt: „Das ist doch eine tolle Idee, und ich kann meinen Enkeln zeigen, dass auch die alten Knacker noch Heavy Metal machen können.“

Ursprünglich sollte der Chor nur den Störtebeker-Song begleiten, aber die Band war von den ersten Aufnahmen so begeistert, dass nun das ganze Album mit dem bariton-lastigen Klang der Seemänner bereichert wird. „Das Projekt schlägt eine Brücke nicht nur zwischen den Genres Heavy Metal und Seemannsliedern, sondern auch zwischen Jung und Alt“, meint Max Pfaff, mit 24 Jahren jüngstes Bandmitglied.

Verstanden sich auf Anhieb (v. l.): Dominik Prexl und Max Pfaff von DDTS, Peter Lehan und Chorleiter Hans Richter vom Seemannschor sowie Produzent Bonifaz Prexl (sitzend). © Peter Gebel

Für die ersten Aufnahmen ist Produzent Bonifaz Prexl mit seinem mobilen Tonstudio in den großen Probenraum der Seemänner im Best Western Parkhotel in Erding gekommen, denn „für so viele Menschen ist unser Studio viel zu klein“. Die Chorsänger sind in offizieller Uniform mit weißem Hemd, Krawatte und Seemannsmütze erschienen, die Spannung im Raum steigt, während die jungen Musiker das Equipment aufbauen.

Hermann Dichtl, langjähriger Seemann, meint: „Das ist eine verrückte Idee, aber mal ganz was anderes, bei einer Gaudi sind wir immer dabei.“ Dann heißt es Aufstellung nehmen: Mit einem kräftigen „Land in Sicht“ formiert sich der Seemannschor und die Techniker übernehmen das Ruder. Als Kameramann fungiert Schlagzeuger Dominik Prexl (43). Während der Chor sich langsam warmsingt, fängt er die Sänger mit der kleinen Kamera ein. Als Dirigent leitet nun Pfaff den Chor, teilweise begleitet vom harten Metal-Sound vom Band, was überraschend gut harmoniert. Am Ende sind alle begeistert von der Zusammenarbeit.

Erste gemeinsame Tonaufnahmen: Album für Ende des Jahres geplant

Das zweite Album von DDTS soll Ende des Jahres erscheinen – und das nicht nur als CD und in digitaler Form, sondern auch als Schallplatte, wie Dominik Prexl verrät. Im Gegensatz zu anderen Musikrichtungen seien in der Metal-Szene wieder die guten alten Schallplatten gefragt.

Live zu hören ist die Band in Erding am 18. November im Jugend- und Kulturhaus Sonic im Rahmen der von ihr initiierten „Night of the Sword-Bearers Vol II“, bei der als Gäste auch „JD“ und die schwedische Heavy-Metal-Band „Vanquisher“ auftreten. Davor nehmen die Erdinger am 25./26. August am „Pure fucking Metal FestEvil“ im niederbayerischen Laberweinting teil.

Der Seemannschor freut sich über viele Zuhörer bei der öffentlichen Probe am Montag, 19. Juni, um 19 Uhr im Biergarten am Kronthaler Weiher, allerdings nur bei schönem Wetter. Für das Jubiläumskonzert im Bürgersaal Eicherloh am Samstag, 8. Juli, um 19 Uhr gibt es noch Karten bei Helmut Bungart per E-Mail an oberfrange@outlook.de oder unter Tel. (0 81 22) 8 41 09.

Auf die Frage, ob es vielleicht einmal ein gemeinsames Konzert von „Don’t Drop The Sword“ und dem Seemannschor geben wird, meint Max Pfaff: „Es ist im Moment nichts geplant, aber auch nichts ausgeschlossen. Auf jeden Fall bräuchten wir viel Platz wie zum Beispiel beim Sinnflut-Festival, denn sonst ist unsere Bühne viel zu klein.“