Heimatvertriebene: Maria Mader erzählt in Erding aus ihrem Leben

Erding - Als junges Mädchen wurde Maria Mader aus ihrer böhmischen Heimat vertrieben. Wie sie das erlebte und was ihr half, erzählt sie am 9. November im Museum Erding.

Maria Mader ist heute 87 Jahre alt und hat in ihrem Leben viel erlebt. Wie sie aus ihrer böhmischen Heimat vertrieben wurde und in Erding ein zweites Zuhause fand, darüber erzählt sie am Samstag, 9. November, von 17 bis 19 Uhr in der Reihe „Erzählcafé“ im Museum Erding, Prielmayerstraße 1. Einlass ist bereits ab 16 Uhr.

Maria Mader hat Bücher über ihre Kindheit im Elbetal geschrieben, über ihre Vertreibung und das Ankommen in der neuen Heimat Erding. Wenn sie erzählt, werden Bilder von damals lebendig. Was beeindruckt, ist ihr Vertrauen in Gott und eine verzeihende Haltung jedem Menschen gegenüber. „Mein ganzes Leben ist Gott dabei“, sagt Mader, wenn sie zurückblickt.

Das Erzählcafé mit Maria Mader ist Teil des Rahmenprogramms der Sonderausstellung „Vom Gehen müssen und Ankommen dürfen. Heimatvertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Stadt und Landkreis Erding“, die bis Ende Mai 2020 im Museum zu sehen ist. Maders Bücher können im Rahmen des Erzählcafés erworben werden. Die musikalische Gestaltung übernimmt Katharina Wille (Gitarre).

Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive einer Tasse Kaffee oder Tee. Karten gibt es im Vorverkauf im Museum Erding oder beim Katholischen Bildungswerk, Kirchgasse 7. Die Sitzplätze sind begrenzt. (red)