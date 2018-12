Rockiger Jahresausklang mit Senior-Voice-Star

Erding – Wieder einmal hat Helter Skelter zum Jahresausklang die Stadthalle gerockt. Die sieben Musiker der Classic-Rockband begeisterten am Samstagabend ihre Erdinger Fangemeinde aufs Neue mit gecoverten Songs der ganz Großen. Frontman Dan Lucas singt heute Abend auf SAT1 bei „The Voice Senior“.

In unglaublicher Perfektion singt und spielt sich die Band um den aktuellen „Senior-Voice“-Teilnehmer Dan Lucas durch die Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts. Größen wie Sänger Ian Gillan von Deep Purple oder Robert Plant von Led Zeppelin steht Dan Lucas in nichts nach. Stimmgewaltig präsentierte er Songs wie „Stairway to Heaven“ oder „Child in Time“, die die Fans textsicher und lautstark unterstützten.

Auch Lucas’ Bandkollegen Andrea Emser, Peter Schreiner, Peter Stapfer, Sascha Waibel und Drummer Oliver Dumin hatten ganz offensichtlich Spaß auf der Bühne. „Wir freuen uns jedes Jahr auf das Jahresende, aber nicht wegen Weihnachten, sondern wegen Erding“, sagte Schreiner, der ebenfalls mit Gesang und an der Gitarre glänzte. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Einmal mehr hat Helter Skelter einen perfekten Rockabend zelebriert und das Publikum mit dem ureigensten Wunsch „Keep on Rockin’ in a Free World“ nach einer gut dreieinhalbstündigen Zeitreise beseelt nach Hause entlassen. Helte-Skelter-Sänger Dan Lucas hat übrigens am Sonntagabend bei „The Voice Senior“ auch alles gegeben. Und Erding hat ihm die Daumen gedrückt. (moh)