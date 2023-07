Herbstfest-Appell in Erding: „Frauen werden nicht angetatscht“

Aufruf aller acht Stadträtinnen - Konkrete Maßnahmen sollen folgen

Von Gabi Zierz schließen

Für ein sicheres Herbstfest für Mädchen und Frauen setzen sich die acht Erdinger Stadträtinnen mit einem gemeinsamen Aufruf ein. Konkrete Maßnahmen sollen folgen.

Erding – Frauen anzugrapschen ist kein Kavaliersdelikt und ein Dirndl-Ausschnitt keine Einladung: Darauf weisen die acht Erdinger Stadträtinnen hin und wenden sich vor dem am 25. August beginnenden Herbstfest fraktionsübergreifend mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Ihr Ziel: Mehr Sicherheit für Mädchen und Frauen.

Am Donnerstagnachmittag stellten die beiden Grünen-Stadträtinnen Helga Stieglmeier und Verena Comperl gemeinsam mit Sabine Trettenbacher, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, ihr Anliegen vor. Trettenbacher hatte mit einer Umfrage an den weiterführenden Schulen im Landkreis den Anstoß zu der Aktion gegeben. Sie wollte wissen, was junge Frauen und Männer gegen sexuelle Übergriffe tun können.

Die Resonanz war groß, die Ideen mannigfaltig. Und es wurde deutlich, dass viele Mädchen schon unliebsame Erfahrungen gemacht haben. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Trettenbacher geht aber von einer „hohen Dunkelziffer der Betatschten“ aus: „Sie sind nicht die Ausnahme.“

Stieglmeier, die im Stadtrat für Gleichstellung zuständig ist, betonte, „dass es auf Volksfesten nach wie vor zu sexuellen Übergriffen auf Mädchen und Frauen kommt“. Diese seien in keinem Fall ein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Sie erinnerte an die Aktion „Sichere Wiesn“ zum Oktoberfest, die es seit 20 Jahren gibt.

„Wir wollen, dass der Besuch des Herbstfests Mädchen und Frauen Spaß macht, sie sich sicher fühlen können und sie wieder unbeschadet nach Hause kommen“, heißt es in dem Appell, den neben Stieglmeier und Comperl auch Janine Altheimer und Stefanie Winkler (beide CSU), Anne Connelly FDP), Eva Döllel (ÖDP), Cornelia Ermeier (Grüne) und Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) unterschrieben haben. Darin heißt es: „Nein heißt nein! Mädchen und Frauen werden nicht begrapscht! Ein Dirndl-Ausschnitt ist keine Einladung! Auch alkoholisierte Mädchen und Frauen sind kein Freiwild!“ Comperl unterstrich: „Sexuelle Belästigung ist auch der Griff an den Oberschenkel.“

Stieglmeier wurde deutlich: „Es geht nicht darum, dass sich Frauen anders anziehen müssen. Die Opfer sind nicht selber schuld. Es gilt: Frauen werden nicht angetatscht. Es gibt keinen Grund und keine Erlaubnis.“ Dies gelte für alle Feste, „auch, wenn Mädels abends in die Bar oder den Club gehen“.

Ihr Tipp, sollte eine unangenehme Situation auftreten: „Entfernt euch!“ Und wenn man angegriffen wird: „Seid laut.“ Hier habe sich eine Trillerpfeife bewährt. Grundsätzlich rät Stieglmeier Festbesucherinnen, nicht allein heimzugehen oder zumindest auf dem Heimweg zu telefonieren. Das schrecke potenzielle Täter ab. Und: So lasse sich auch der Standort ermitteln.

Die Gefahr von K.o.-Tropfen in Getränken kam ebenso zur Sprache. Stieglmeier riet: „Passt auf eure Gläser auf, lasst sie nicht alleine stehen und euch nicht einladen.“

Der Aufruf der Stadträtinnen richtet sich an alle Volksfestbesucher, aber auch an Beschäftigte, Wirte und Schausteller. „Greifen Sie ein, bieten Sie Unterstützung an. Schauen Sie nicht weg“, so Stieglmeier. An die Männer appellierte sie: „Bitte haltet Abstand, auch wenn ihr das gar nicht als sexuelle Belästigung versteht. Respektiert gewisse Grenzen.“

Sie und ihre Mitstreiterinnen wollen niemandem den Spaß am Herbstfest verderben. „Wir freuen uns alle auf ein lustiges und friedliches Fest.“ Damit es das auch für alle Mädchen und Frauen wird, wird es heuer noch konkrete Maßnahmen geben. Diese werden kurz vor dem Herbstfest-Auftakt bekannt gegeben, kündigte Stieglmeier an.