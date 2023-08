Herbstfest: Änderungen im Straßenverkehr

In der Erdinger Innenstadt kommt es zum Volksfestauftakt am Freitag, 25. August, ab 15 Uhr zu Sperrungen aufgrund des Standkonzerts und des Festzugs zum Festplatz gegen 16 Uhr.

Wenn an diesem Freitag, 25. August, das 81. Herbstfest Erding beginnt, müssen die Bürger wieder mit einigen Änderungen und Behinderungen im Verkehr rechnen.

Erding – Die Stadt Erding teilt mit, dass die Geschwindigkeit auf der Anton-Bruckner-Straße im Bereich von Volksfestplatz/Schwimmbad auf Tempo 30 beschränkt ist. In der Innenstadt kommt es zum Volksfestauftakt ab 15 Uhr zu Sperrungen aufgrund des Standkonzerts und des Festzugs zum Festplatz gegen 16 Uhr. Dafür sind die Lange Zeile, die Straße Am Gries und die Anton-Bruckner-Straße zwischen der Kreuzung und dem Schwimmbad gesperrt. Es ist mit Verkehrsverzögerungen auf der Anton-Bruckner-Straße zu rechnen.

Zum Kinderumzug am Donnerstag, 31. August, kommt es zudem zu Änderungen der Verkehrsführung: Zur Sicherheit der Kinder ist die Innenstadt großzügig abgesperrt. Das betrifft Schrannenplatz, Landshuter Straße bis Höhe Rathaus, Friedrich-Fischer-Straße und Lange Zeile. Der Umzug der Kinder startet um 13 Uhr am Bahnhof und verläuft über die Haager Straße bis zum Schrannenplatz, weiter über die Lange Zeile, Am Gries und die Anton-Bruckner-Straße zum Volksfestplatz. red