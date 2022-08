80. Erdinger Herbstfest: Historische Festwiese auf dem Jubiläumskrug

Von: Gabi Zierz

Drei Jubiläumskrüge zum 80. Erdinger Herbstfest und die Original-Postkarte aus dem Jahr 1904 halten (v. l.) Museumsleiter Harald Krause, OB Max Gotz und Thorsten Neidlein (printED) in die Kamera. © Peter Bauersachs

Ein besonderes Motiv ziert den Jubiläumskrug zum 80. Erdinger Herbstfest. Es stammt von einer Postkarte aus dem Jahr 1904. 200 Krüge gibt es.

Erding – „Endlich, endlich haben wir wieder ein Herbstfest.“ Oberbürgermeister Max Gotz ist die Freude anzumerken, dass diesen Freitag das zehntägige Herbstfest beginnt. Nach zwei Jahren Zwangspause feiert es 80. Jubiläum. Dazu gibt es einen ganz besonderen Herbstfestkrug. Er wurde am Dienstag im Rathaus vorgestellt.

Das Motiv auf dem Jubiläumskrug stammt von einer kolorierten Ansichtskarte. Sie wurde im Jahr 1904 im Rahmen des Landwirtschaftlichen Bezirksfestes mit Gewerbeausstellung in Erding herausgegeben. „Das war das letzte Volksfest vor dem Ersten Weltkrieg. Nach 1904 fand das nächste Volksfest erst wieder 1928 zur 700-Jahr-Feier der Stadt statt“, erklärte Harald Krause, Leiter des Museums Erding, aus dessen Bildarchiv die Postkarte stammt. Der Künstler des Motivs ist nicht bekannt.

Zu sehen ist der Moment, als der Festzug mit den Festwagen auf der Festwiese einzieht. Sie ist mehr als doppelt so groß wie der heutige Volksfestplatz und liegt etwas südlicher – dort, wo sich jetzt die Anton-Bruckner-Straße, das TSV-Stadion und das Schwimmbad befinden.

Neben Bierbuden, Karussells, Musikpavillon und Weinlokal ist der Glückshafen zu sehen, den das BRK heute noch auf dem Herbstfest betreibt. 1904 sammelte es mit dem Losverkauf Geld „zugunsten der hiesigen Armenpflege und der Josephianstalt“, wie das Krankenhaus damals hieß. Nördlich der Friedhofsmauer von St. Paul stand zudem eine Halle für die Landwirtschaftsausstellung. Das Handwerk präsentierte sich im Stadtzentrum in der Schrannenhalle und im Rathaus. Und: Im Stadion wurde ein Brillantfeuerwerk abgebrannt.

Das wird es heuer nicht mehr geben. Stadt und Schausteller haben sich entschlossen, am letzten Herbstfest-Sonntag, 4. September, erstmals eine große Laser-Show zu bieten, so wie sie zum Jahreswechsel 2019/20 in der Innenstadt zu sehen war. Auch beim Dorfener Volksfest gab es heuer eine Laser-Show (wir berichteten), allerdings in der Festhalle.

Wie heute zog das Volksfest 1904 auch viele Besucher aus dem Umland an. Sogar aus München kamen sie damals angereist – mit Sonderzügen der Lokalbahn Erding-Schwaben, wie Krause zufolge in alten Zeitungen zu lesen ist. Damals schenkten übrigens die Fischer’s Stiftungsbrauerei und die Greißlbrauerei Bier aus. Dazu kamen 1,13 Hektoliter Wein, wie aus alten Aufzeichnungen von Karl Empl hervorgeht.

Druckexperte Thorsten Neidlein (printED) hat das Postkarten-Motiv digitalisiert und bearbeitet, bevor es gedruckt, auf dem Krug angebracht und im Ofen gebrannt werden konnte.

Die Begeisterung, die die Erdinger mit vielen Bürgern in den Umlandgemeinden für das Herbstfest teilen, freut OB Gotz sehr. Die bisherigen Volksfeste in der Region hätten gezeigt, „dass die Menschen außergewöhnlich fröhlich und friedlich feiern und hungrig nach solchen Veranstaltungen sind“.

Ein bisserl nervös ist Gotz schon vor dem ersten großen Anzapfen nach zwei Jahren Pause. Hat er geübt? „Ich hab’ neulich erst angezapft und glaube, es müsste funktionieren – wenn’s Werkzeug passt“, antwortet er. Für gewöhnlich braucht er drei Schläge, dann ist der erste Banzen Festbier angezapft. Doch nicht nur Gotz erinnert sich noch gut ans Jahr 2017, als es neun Schläge waren. „Aber da war der Hammer zu klein. Ich habe rausgeholt, was geht.“ Und er weiß auch: „Wenn mal was schief geht, ist es auch nicht schlimm. Darüber wird mehr geredet als wenn’s gut geht.“ Wie auch immer das Anzapfen ausgehen wird, spätestens, wenn danach die drei Kanonenschüsse zu hören sind, weiß die ganze Stadt, dass das Herbfest begonnen hat.

Der Jubiläumskrug kostet 15 Euro und wird ab Freitag, 26. August, auf dem Herbstfest verkauft (am Stand nahe des Eingangs am Eisstadion). Es gibt 200 Stück.