Schläge mit Masskrug und Faust

Polizei-Bilanz für Freitag und Samstag auf dem Herbstfest Erding

Von Veronika Macht

Die Erdinger Polizei war am Freitag und Samstag auf dem Herbstfest nochmals gefordert. Unter anderem wurden die Beamten zu zwei Schlägereien gerufen.

Erding – Bereits am späten Freitagabend, 2. September, gegen 23.45 Uhr fiel ein 23-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis eingesetzten Polizeibeamten auf dem Volksfestplatz durch sein vulgäres Verhalten negativ auf. Bei der Personenkontrolle beleidigte er die Polizisten, griff sie tätlich an und leistete während der polizeilichen Maßnahme Widerstand. „Der alkoholisierte Störer wurde kurzzeitig in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt“, heißt es dazu im Pressebericht.

Zu einer Masskrugschlägerei wurden die Polizeibeamten am Samstagabend, 3. September, gerufen. Gegen 23.30 Uhr kam es in einem der beiden Festzelte nach einem zunächst verbalen Streit zu einer tätlichen Auseinandersetzung: Ein 25-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Erding wurde von einem 28-jährigen Mann, der ebenfalls im nördlichen Landkreis wohnt, mit einem Masskrug ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige zog sich eine Platzwunde zu, wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam anschließend ins Krankenhaus. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung eröffnet.

Verbaler Streit ums Taxi endet in Schlägerei

Kurz nach Schließung der Festzelte kam es ebenfalls Samstagnacht im Bereich des Volksfestplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach einer verbalen Streitigkeit um ein Taxi schlug ein bislang unbekannter Täter einen 24-jährigen Mann aus dem südöstlichen Landkreis Erding mit der Faust ins Gesicht.



Zwei männliche Begleiter des Täters drängten den 24-Jährigen anschließend in ein Gebüsch, ehe dessen Bruder ihm zu Hilfe eilen konnte. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Polizei unterbindet Trunkenheitsfahrt

Bereits am frühen Samstagabend hat eine Streifenwagenbesatzung an einem Parkplatz in der Nähe des Herbstfestes einen 47-jährigen Erdinger bemerkt, der Anstalten machte, in deutlich alkoholisiertem Zustand in sein Auto zu steigen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann laut Polizei ab. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu unterbinden.

