Hutprämierung: Von Bierpong bis Hopfenbäuerin

Von: Markus Ostermaier

Die kreativsten und ausgezeichneten Hutkreationen 2023 (Bild links, v. l.): Organisatorin Vroni Brenninger, Sponsorin Evi Stanzel-Deffner, Lisa Brenninger, Roland Kehrer, Marlene Linz, Sponsorin Tamara Rilke, Anna Lena Osterloher und Elisabeth Neumeier. © Markus Ostermaier

Zu einem klassischen Pferderennen gehören auch schicke Kleidung und ausgefallene Kopfbedeckungen. Auch in Erding war die Hutprämierung wieder ein fester Bestandteil im Programm.

Erding - 28 Personen, vor allem Frauen, nahmen an der Aktion teil und durften ihre gelungenen Kreationen in den Geislinger Ängern präsentieren. Erstmals wurde die Hutprämierung von der Erdingerin Vroni Brenninger organisiert, weil sich Anette Vogt auch hier zurückgezogen hat. Die 22-Jährige ist eingefleischter Fan und hat in den Vorjahren selbst schon mehrmals teilgenommen – und auch gewonnen. Brenninger freute sich, dass die Beteiligung heuer noch größer gewesen sei als in den Vorjahren.



Die Hutkreationen, aufgeteilt in die Kategorien „Kreativität“ oder „Ensemble“, wenn der Hut bestens zum restlichen Outfit passte, waren wieder mehr als gelungen. Bei den Herren gab es nur zwei Teilnehmer: Roland Kehrer sicherte sich mit seinem Bierpong-Hut samt roter Becher und Tischtennisball den Sieg. Drei Teilnahmen gab es außerdem bei den Kindern. Hier gewann Greta Zollner mit ihrem weißen Hut „Tina“.



Schwieriger war die Entscheidung bei den Frauen. Im Bereich Ensemble siegte Elisabeth Neumeier mit ihrem Hopfen-Hut und ihrer Original-Hopfenbäuerinnen-Tracht. In der Kategorie Kreativität wurde Lisa Brenninger belohnt. Ihr Hut „Riesenrad“ enthielt neben dem Fahrgeschäft viele Blumen und – passend zur Veranstaltung – ein Pferd. Als Gewinne winkten Gutscheine von örtlichen Lokalen und Läden. mot