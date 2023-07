Erding: Sinnflut bricht herein

Von: Gabi Zierz

Ein-Mann-Band: Als Astronaut hat Street-Art-Künstler Daniel Westermeier alias Mr. Woodland den Multiinstrumentalisten fürs Programmheft dargestellt. © Daniel Westermeier

Die Vorfreude ist bei vielen groß: Das 29. Sinnflut-Kulturfestival findet vom 20. bis 30. Juli auf dem Erdinger Volksfestplatz statt. Es gibt Bewährtes und Neues.

Erding – In fünf Tagen öffnet das Sinnflut-Festival auf dem Volksfestplatz wieder seine Pforten. Zum 29. Mal findet es heuer statt, und zwar von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 30. Juli. Peter Feller und Börnie Sparakowski, Macher der ersten Stunde, haben wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Es gibt auch Neuerungen.

Die zweite Bühne neben der Raiffeisenbühne trägt nun den Namen des Erdinger Immobilienmaklers Immotions, ein neuer Unterstützer. Und erstmals wird Street-Art-Künstler Daniel Westermeier aus Walpertskirchen, besser bekannt als Mr. Woodland, auf Sinnflut aktiv. Er lässt während der elf Festival-Tage ein großformatiges Gemälde entstehen. Dabei kann man ihm täglich ab 18 Uhr über die Schulter schauen. Auch das Titelbild des Programmheftes stammt von ihm. Es zeigt eine Ein-Mann-Band, dargestellt als Astronaut, der von weit her aufs Festival kommt und all seine Instrumente dabei hat.

Die Besucher können sich wieder aufs Krönauer-Zelt und das Gruber-Tipi freuen –und auf viele neue Marktstände. „Danach sah es am Jahresanfang gar nicht aus“, sagt Feller, „aber zuletzt kamen die Anfragen sehr zahlreich“. Er kann auch auf viele treue Standbetreiber bauen. „Sie kommen gerne zu uns, weil sie wissen, es ist immer eine faire Geschichte“, so Feller. Dazu gibt es gastromische Dauerbrenner wie Beppos Steckerlfisch, indische Küche oder das Flammbrot. Neu sind heuer Churros, eine spanische Spezialität aus Brandteig. Dafür gibt es nach der Geschäftsaufgabe vom Krönauer keinen Eisstand mehr.

Für die Getränkepreise im Biergarten kündigt Feller eine Erhöhung um 50 Cent an. „Viele Bierpreiserhöhungen haben wir nicht mitgemacht, auch 2022 nicht“, erinnert er. Heuer lasse sich das nicht mehr vermeiden. Die halbe Bier (Helles, Weißbier, alkoholfrei, Radler, Russ) kostet 4,50 Euro, alkoholfreie Getränke (außer Bier) 3,50 Euro. Heuer gibt es im Biergarten auch Weißwein-Schorle (0,5l) für 5,50 Euro.

Was alles auf Sinnflut geboten ist, steht im Programmheft, von dem 25 000 Stück verteilt werden. Gleich zum Festival-Auftakt gibt es eine zweite Mitmachaktion. Ab Donnerstag, 20. Juli, um 16 Uhr bastelt Landart-Künstler Thomas Fitzthum mit Kindern täglich am Sandhaufen Kreationen aus Naturmaterialien. Mitmachen kann man ab 17 Uhr auch bei der Tanzaktion von Salsa Cubana im Tanzgarten (auch am 27. Juli um 17 Uhr). Bekannteste Band am ersten Festivaltag sind die Isarrider mit Roland Hefter (ab 21.30 Uhr auf der Raiffeisenbühne).

Fest in der Hand der Tanzwelt Erding ist der Tanzgarten am 21. und 24. Juli, jeweils ab 16 Uhr. Sie zeigt Jazz, HipHop, Breakdance und Line Dance. Auch der Circus Imago ist wieder dabei. Nach der 40-minütigen Show können Klein und Groß beim Mitmachzirkus selbst ihr Können testen. Weitere Shows gibt es am 22./ 23. Juli. Am 26. Juli um 17 Uhr gestalten die Nachwuchsartisten zudem mit Montessori-Schülern einen Nachmittag mit Akrobatik, Balance, Jonglage und mehr im Tanzgarten.

Dort präsentieren auch viele andere Formationen aus Erding ihr Können. So treten die Rock’n’Roll-Tanzgruppe des Anne-Frank-Gymnasiums (22. Juli, 18.30 Uhr), die Tanzgruppen der SpVgg Altenerding (22./30. Juli, 15.30 Uhr) und das Step-Tanz-Zentrum Erding (22. Juli, 19 Uhr) auf. Der Sportpark Schollbach zeigt Zumba & XT29 (29. Juli, 18.30 Uhr). Und die Diversion Dancers geben unter der Leitung von Leonie Untiet ihre erste große Show seit drei Jahren (30. Juli, 18 Uhr).

Im Tanzgarten widmet sich das erste Festival-Wochenende nur dem Jazz. Zu erleben sind dort das Michael Außerbauer Quartett, The Spirit of Django, BÖF, Cheraleen & die Goldstücke sowie Frangipani.

Das Taekwondo Black Belt Center Erding (23./29. Juli, 16/17 Uhr) und WinTaekwondo (22. Juli, 17 Uhr) sind auf dem Gelände mit Kampfsportvorführungen zu erleben. Und die KAG-Bigband spielt am 25. Juli um 19 Uhr auf der Raiffeisenbühne auf.

Sportlich wird’s am Mittwoch, 26. Juli, wenn um 18.30 Uhr die Sinnflut Blade Night in Erding steigt.

Das Festival ist montags bis donnerstags von 16 bis 24 Uhr, freitags und samstags von 15 bis 1 Uhr und sonntags von 12 bis 24 Uhr geöffnet.

