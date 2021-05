Hereinspaziert ins Bauernhausmuseum

Es blüht in den Gärten des Bauernhausmuseums.

Rund zwei Hektar großer Außenbereich lädt zu Spaziergang ein – Anmeldung nötig

von Gabi Zierz schließen

Erding - Viel zu sehen gibt es im Bauernhausmuseum des Landkreises Erding. Es hat an Pfingsten geöffnet.

Dank sinkender Inzidenzwerte ist das Bauernhausmuseum des Landkreises Erding an der Taufkirchener Straße auch am Pfingstwochenende geöffnet: am Samstag, Sonntag und Montag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Das rund zwei Hektar große Areal zeigt sich jetzt mit blühenden Obstbäumen, bäuerlichen Blumenstauden und Wildblumenwiesen von seiner schönsten Seite. Zudem wird dem Besucher die bäuerliche Geschichte des Landkreises detailreich vor Augen geführt.

Auf dem gesamten Gelände gilt coronabedingt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern und FFP2-Maskenpflicht, bei Kindern reicht ein Mund-Nasen-Schutz. Ein Museumsbesuch ist bis auf Weiteres nur mit Anmeldung möglich per E-Mail an bauernhausmuseum@lra-ed.de oder unter Tel. (0 81 22) 9 33 20 unter Angabe der Kontaktdaten. Kurzfristige Änderungen finden Interessierte im Internet auf www.landkreis-erding.de/bauernhausmuseum. Ein negativer Corona-Test ist nicht nötig, um das Bauernhausmuseum zu besuchen. Das Museumscafé ist noch geschlossen.