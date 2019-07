132 Absolventen: Möge die Macht stets mit ihnen sein

An der Herzog-Tassilo-Realschule Erding wurden 132 Schüler verabschiedet - und auch ihr Schulleiter Michael Altmann. Das Motto des Nachmittags: Star Wars.

Erding – Abschied nehmen hieß es am Freitag nicht nur für 132 Absolventen der Herzog-Tassilo-Realschule Erding, sondern auch für ihren Schulleiter. Für Michael Altmann war es die letzte Entlassfeier in seinem Berufsleben: Er geht in Pension. Umso emotionaler war die Feier in der Turnhalle, bei der erstmals alle sechs zehnten Klassen gemeinsam verabschiedet wurden.

Unter dem Motto „Star Wars“ waren die Turnhallenwände mit riesigen Plakaten der Filmfiguren geschmückt, von der Bühne stieg Nebel auf, und die Schülersprecher wurden direkt in den Saal gebeamt.

Herzog-Tassilo-Realschule Erding: Dank an Lehrer und Eltern

Gut, das Beamen an sich stammt jetzt nicht aus Star Wars, und das gaben die Lehrerinnen auch zu, als sie die Schülersprecher ankündigten. Effektvoll war es trotzdem, als Akim Mohammed mit Chewbacca-Maske, Delia Pfort mit Prinzessin-Leia-Frisur und Jonas Schamriß mit Umhang den roten Teppich entlang zur Bühne schritten.

Wie alle Redner dankten auch sie ihren Lehrern und ihren Eltern für die Unterstützung, aber auch das Hausmeisterehepaar und die Damen des Sekretariats vergaßen sie nicht. Die Schülersprecher blickten zudem humorig auf die vergangenen sechs Jahre zurück und blieben dabei voll im Star-Wars-Thema. Von beruhigenden Yoda-Übungen war da die Rede, und: „Macht immer einen großen Bogen um die dunkle Seite der Macht“, rieten sie ihren Mitabsolventen.

„Lauter freudestrahlende Gesichter“

Nicht um Macht, sondern um Glück drehte sich der besinnliche Teil mit Lehrerin Evelyn Melle. Und Landrat Martin Bayerstorfer freute sich, in „lauter freudestrahlende Gesichter“ zu blicken. Weiter zur Schule gehen oder doch eine Ausbildung beginnen? Er gab den jungen Leuten den Tipp: „Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl!“

Auch Elternbeiratsvorsitzende Katharina Hutterer meinte, in welche Richtung die jungen Leute auch gehen mögen: „Es ist euer Weg, nicht der, den andere für euch vorsehen. Lernt, bleibt nicht stehen, findet eure Passion und setzt euch ein. Ihr seid unsere Zukunft.“

„Erkundung geheimnisvoller Territorien“

Vize-Bürgermeister Ludwig Kirmair griff das Star-Wars-Thema auf. Es sei ideal als Motto gewählt, denn der „Blick in die Zukunft und die Erkundung geheimnisvoller Territorien“ liege nun vor den Absolventen, und das sei schließlich eine ähnliche Situation wie in Science-Fiction-Filmen. „Das Erwachsenwerden nimmt endlich, aber auch unerbittlich seinen Lauf“, sagte Kirmair, der die jungen Leute dazu aufrief, sich in der Gesellschaft einzubringen. Dazu sei jeder Bürger moralisch verpflichtet.

+ Abschied vom Chef: Die Stellvertreter Ulrich Rummel und Gerd Neubert dankten Michael Altmann (v. l.). © Vroni Macht

In seiner Ansprache hatte Schulleiter Altmann nicht nur emotionale Worte dabei, sondern auch harte Fakten. Zahlen nämlich, die den Abschlussjahrgang als „sensationell“ charakterisierten: 98,5 Prozent der Abschlussschüler hätten bestanden, „das habe ich noch nie erlebt“. Unter den 132 Absolventen seien zudem 20 mit einer Eins vor dem Komma (siehe unten). Die meisten werden auf die FOS wechseln, viele wollen einen technischen Beruf ergreifen oder ein Handwerk erlernen. Und: „Fast alle sind versorgt“, freute sich Altmann.

Die besten drei Absolventen

Zu den 40 Prozent, die auf die FOS gehen, gehören auch Martin Ludwig (16, Notenschnitt: 1,33) aus Fraunberg und Julian Hetzenecker (17, Notenschnitt: 1,27) aus Berglern. Ludwig möchte nach dem Fachabitur zur Polizei: „Das ist mein Kindheitstraum“, sagt er. Hetzenecker ist sich noch unsicher, wo seine Reise hingeht.

+ Die besten Absolventen: Julian Hetzenecker, Ben Wandel und Martin Ludwig (v. l.). © Vroni Macht

„Vielleicht ins Handwerk?“, meint er. Das Abitur strebt auch Ben Wandel (16, Notenschnitt: 1,25) aus Wartenberg an, allerdings auf dem Korbinian-Aigner-Gymnasium. „Danach will ich zur Bundeswehr und dem Land dienen“, weiß er schon ganz genau – und zwar als Helikopterpilot.

Abschied vom Schulleiter

Bevor sie und ihre Mitschüler aber ihre Zeugnisse bekamen, dankte Altmann noch zahlreichen Mitgliedern der Schulfamilie für ihr Engagement. Und auch ihm selbst wurde gedankt: Die stellvertretenden Schulleiter Ulrich Rummel und Gerd Neubert überreichten ihrem scheidenden Chef Wein, viele gute Wünsche – und eine Umarmung noch dazu.

Herzog-Tassilo-Realschule Erding: 20 mal eine Eins vor dem Komma

Die besten 20 Absolventen ehrte der Elternbeirat: Moritz Petermeier (1,92), Felix Wöginger (1,91), Nadja Katanovic (1,91), Jonas Greimel (1,83), Laura Schröder (1,75), Alexander Lex (1,75), Pia Bruchmann (1,75), Emelie Bothe (1,75), Samira Kayali (1,73), Diego Rignanese (1,67), Daniel Zierer (1,64), Tim Saalborn (1,64), Nina Klapfenberger (1,64), Lukas Hartmann (1,64), Naomi Hailu (1,55), Regina Eberl (1,50), Tobias Neumann (1,50), Martin Ludwig (1,33), Julian Hetzenecker (1,27), Ben Wandel (1,25).

Präsente gab’s von Stefanie Krieber und Brigitte Bruchmann vom Förderverein für diejenigen, die sich besonders engagiert hatten – bei der SMV, im Technikteam, als Streitschlichter, in Schulchor oder Schulband. Letztere gestalteten die Feier musikalisch mit Songs wie „Galway Girl“ von Ed Sheeran – auch mit einigen Absolventen an Instrumenten und Mikros.

vam