„Freut euch auf das Leben als Erwachsene“

Von: Mayls Majurani

Nur Einser und Zweier haben Markus Pflügler (1,5), Nils Geck (1,36) sowie Jonas Roßgoderer in ihren Zeugnissen (v.l.). Sie sind die drei Jahrgangsbesten der Herzog-Tassilo-Realschule Erding. © Mayls Majurani

Das kann sich sehen lassen: 23 der 93 Absolventen der Herzog-Tassilo-Realschule Erding haben eine Eins vor dem Komma. Aber allen steht nun die Welt offen.

Erding – Wie schnell die Zeit ab der sechsten Klasse vergeht . . . Noch schneller vergeht sie, wenn es eine Pandemie, einen Lockdown, Homeschooling oder Wechselunterricht gibt. Das war die Kernbotschaft der Tagebucheinträge, die die beiden Schülersprecher Zsofia Gal und Maximilian Läritz bei ihrer Abschlussfeier vorlasen. Die Herzog-Tassilo-Realschule verabschiedete am Freitag insgesamt 93 Absolventen aus fünf Klassen.

Von einem „wunderbaren Tag“ sprach 3. Landrat Rainer Mehringer in seinem Grußwort. „Euch steht nun die Welt offen“, sagte er. Und das meinte er auch so: „Wir sind nicht in Russland. Ihr habt hier das Recht, euch auszusuchen, was ihr machen wollt. Niemand wird euch zu etwas zwingen.“ Er sei überzeugt davon, dass die Absolventen ihren Lebensweg finden werden.

Erdings OB Max Gotz zeigte sich beeindruckt von der Bandbreite an Schulangeboten, die nicht im Lehrplan stehen: „Die Schulband, Theatergruppen, Technikgruppen – diese Angebote, die die Kreativität fördern, machen eine Schule zu einer Schule.“ Mit Blick auf die Absolventen meinte er: „Ihr habt zwei schwierige Jahre hinter euch. Sicherlich stehen auch schwierige Zeiten vor uns“, doch man müsse sich immer auf die eigenen Stärken besinnen.

Zahlreiche Eltern und Absolventen waren am Freitagnachmittag zur Abschlussfeier in die Turnhalle der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding gekommen, um die Mittlere Reife gebührend zu feiern. © Mayls Majurani

Die schwierigen Zeiten sprach auch Schulleiterin Judith Heugel an: „Bildung, eine Umwelt ohne Krieg. Das war für uns immer selbstverständlich.“ Doch nun würde jeder merken, dass dem nicht so sei. Die Rektorin wünschte sich von ihren Absolventen: „Behaltet eure Schule in guter Erinnerung.“

Einen Rat für die Eltern hatte Elternbeiratsvorsitzende Corina Karl: „Lassen Sie Ihre Kinder los. Dann werden Sie sie als junge Erwachsene zurückbekommen.“ Um den Beginn des Übergangs vom Jugendlichen zum Erwachsenen gehe es an diesem Tag, mit der Mittleren Reife beginne nun das Erwachsenwerden. Im Anschluss ehrte die Elternbeiratsvorsitzende die besten Schüler: 23 Absolventen bekamen ein kleines Geschenk für ihre Eins vor dem Komma.

Jahrgangsbester ist Jonas Roßgoderer. Der 16-jährige Erdinger hat einen Schnitt von 1,33. Dafür musste er viel lernen, erzählte er. Und deshalb will er erst mal eine Pause vom Schulleben. „Jetzt will ich ein bisschen Geld verdienen. Später mache ich vielleicht wieder etwas anderes. Die Möglichkeiten gibt es ja.“ Im September beginnt er eine Ausbildung in einem technischen Beruf.

Die beste Note knapp verpasst hat Nils Geck aus Wartenberg mit 1,36. Auch er fand das ganze Lernen anstrengend, „zum Ende hin wurde aber vieles einfacher“, erzählte er. Und in dem Fach, das ihm am meisten abverlangte, nämlich Mathe, steht nun eine Eins in seinem Zeugnis. Geck wird ab September den technischen Zweig der FOS in Erding besuchen. Auch für die Zeit danach hat er schon eine Vorstellung. Notfallsanitäter und Berufsfeuerwehrmann will er werden. „Aber zu 100 Prozent sicher bin ich mir nicht, deshalb geht es erst mal auf die FOS“, sagte der 17-Jährige.

„Sehr befreit“ fühlt sich Markus Pflügler aus Langenpreising. Der 16-Jährige ist mit einem Schnitt von 1,5 Jahrgangsdrittbester. Pflügler hat sich insgesamt mit dem Lernen recht leicht getan. Aber auch er sagt: „Von allein geht’s nicht. Man muss dafür schon arbeiten.“ Arbeiten wird er ab September. Dann beginnt seine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker in einem Betrieb in Wasentegernbach. „Wir haben daheim eine Landwirtschaft im Nebenerwerb. Da ist es bestimmt ganz nützlich, wenn jemand die Geräte kostenlos reparieren kann“, sagte er schmunzelnd.

Neben Einlagen der Schulband und Ehrungen besonders engagierter Schüler durch den Förderverein konnten die Abschlusszeugnisse vergeben werden. Und mit diesen steht den Absolventen nun die Welt offen.