Herzog-Tassilo-Realschule Erding: Eine ganze Schule voller Paten

Von: Uta Künkler

Den Sinnstifter-Preis erhielt die Herzog-Tassilo-Realschule für ihr Engagement im Patenprojekt: (v. l.) Alexander Busl von ChildFund, Schulleiterin Judith Heugel, Nele Borkenhagen von ChildFund und Lehrer Dieter Goldbrunner. © Herzog-Tassilo-Realschule

Die Herzog-Tassilo-Realschule wurde für ihr Patenprojekt mit dem Sinnstifter-Preis ausgezeichnet. Jede Klasse hat ein Patenkind in Ecuador, zu dem die Schüler eng in Kontakt stehen.

Erding – Für die angehenden Fünftklässler an der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding beginnt im September nicht nur ein neuer Lebensabschnitt an der weiterführenden Schule. Sie werden auch eine langjährige Verbindung zu einem Kind in Ecuador aufnehmen. Jede neue Klasse der Herzog-Tassilo-Realschule übernimmt die Patenschaft für einen Heranwachsenden aus dem südamerikanischen Land. Jetzt wurde die Schule für ihr Engagement mit dem Sinnstifterpreis ausgezeichnet, meldet die Schule.

Die Kinderschutzorganisation ChildFund honoriert den jahrelangen Einsatz der Schule. Seit dem Schuljahr 2011/12 übernimmt jede Klasse gemeinschaftlich eine Patenschaft für ein ecuadorianisches Kind und trägt dadurch dazu bei, die Lebensumstände des Patenkindes, seiner Familie und seines Umfeldes zu verbessern. Dazu gehören die Versorgung mit ausreichend Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser sowie der Zugang zu Schulbildung, regelmäßigen medizinischen Untersuchungen und ärztlicher Versorgung.

Die Schulleiterin Judith Heugel, der für das Patenprojekt verantwortliche Lehrer Dieter Goldbrunner sowie die drei Schülersprecher Amar Mehic, Luis Kratzer und Michael Bartels gaben bei der Ehrung stellvertretend für die gesamte Schule Einblicke in ihr Engagement, teilt die Schule mit.

Die Patenschaften werden von ChildFund vermittelt, einer Kinderschutzorganisation mit Sitz in Nürtingen. Diese setzt sich seit 45 Jahren dafür ein, weltweit die Zukunftschancen von Kindern und ihren Familien zu verbessern.

Bei ihrem Besuch in Erding besuchten die Vertreter von ChildFund im Laufe des Tages eine Englischstunde, in der ein Brief eines Patenkindes gelesen, übersetzt und von der Klasse beantwortet wurde. So finde der regelmäßige Austausch der einzelnen Klassen mit ihren Patenkindern statt, informiert Schulleiterin Heugel. Die Klassen erhielten Fortschrittsberichte ihres Patenkindes mit persönlichen Briefen und Zeichnungen. Diese würden noch vor Ort vom Spanischen ins Englische übersetzt. Die jeweilige Klasse beantworte den Brief im Englischunterricht und lege eventuell persönliche Kleinigkeiten bei. Diese würden wiederum gesammelt nach Ecuador geschickt und dort für die Patenkinder ins Spanische übersetzt.

Neben den Kontakten mit den Patenkindern sammelt die Herzog-Tassilo-Realschule seit zwölf Jahren regelmäßig für ihre Patenkinder. „Jetzt im Mai wurde die 100 000-Euro-Marke an Spendengeldern gesprengt“, sagt Heugel. „Darauf dürfen wir mit Recht Stolz sein“, so die Schulleiterin. Als Belohnung gab es eine große Urkunde, einen stilvollen Preis, 700 Tafeln Schokolade für die Schülerinnen und Schüler und 100 000 Kaffeebohnen für die Lehrkräfte.