Hiasl Maier-Erding: „Ich kann nur im Dialekt malen“

Er trug seine Heimatstadt im Namen und sie benannte eine Straße nach ihm

Von Gerda Gebel schließen

Er trug seine Heimatstadt im Namen und sie benannte eine Straße nach ihm: Hiasl Maier-Erding. Der Maler, der aus der Mayr-Wirt-Familie stammt, war weit über Erding hinaus berühmt.

Dorfen – Er war nie um einen markanten Spruch verlegen und wurde als Chiemsee-Maler bekannt: Hiasl Maier (1894-1933). Der gebürtige Erdinger stammt aus der Mayr-Wirt-Familie. In seiner Heimatstadt ist auch die nach ihm benannte Straße am Stadtpark bekannt. Sie führt vorbei am alten Schwimmbad direkt zum Heiliggeist-Stift. In unserer Serie über Persönlichkeiten hinter Erdinger Straßennamen befassen wird uns heute mit dem Maler.

Matthias „Hiasl“ Maier kam am 3. Mai 1894 als zweiter Sohn der Gastwirtsfamilie Mayr zur Welt. Sein Großneffe Andreas Mayr betrieb bis vor einigen Jahren noch den Hotel-Gasthof Mayr-Wirt an der Haager Straße.

Hiasls älterer Bruder Franz-Xaver lernte das Metzgerhandwerk, und der junge Hiasl sollte – passend dazu – Bäcker werden. Doch daraus wurde nichts, denn er entwickelte früh sein künstlerisches Talent und seine Liebe zur Malerei, deshalb wurde er zu dem aus Erding stammenden Dekorationsmaler Hans Schöberl in die Lehre geschickt – nach Prien am Chiemsee. Dort ließ sich der junge Mann schon bald von der Landschaft inspirieren, die er in zahlreichen Werken abbildete. Nach der Ausbildung zog es den Malergesellen an die Kunstakademie in München, die er aber wegen seiner Einberufung bald wieder verlassen musste.

+ In Stadtparknähe liegt die Hiasl-Maier-Straße in Erding. Sie führt vorbei am alten Schwimmbad zum Heiliggeist-Stift. © Peter Gebel

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurde Hiasl Maier zu den Schweren Reitern nach München eingezogen. Eine Zeit, die ihn auch künstlerisch prägte und in deren Folge viele hervorragende Soldatenbilder entstanden. In Form von Kunstkarten machten diese ihren Maler dann weit über Bayern hinaus bekannt.

Bald schon wollten sich viele Berühmtheiten von ihm malen lassen, wie Kronprinz Rupprecht von Bayern oder Kardinal Michael von Faulhaber, aber auch der Erdinger Geheimrat Martin Irl, Gründer der Volksbank Erding.

Aus Erzählungen seiner Großmutter weiß Großneffe Andreas Mayr, dass Hiasl Maiers Vater den beruflichen Erfolg seines Sohnes noch erlebte. Trotz guten Einkommens habe sich der Maler immer über die Wurstpakete aus der elterlichen Metzgerei gefreut, so Mayr.

Bereits in jungen Jahren war Hiasl Maier ein in ganz Europa bekannter Landschafts- und Porträtmaler. Später nannte er sich zu Ehren seiner Heimatstadt Hiasl-Maier-Erding.

Im Umlauf sind unterschiedliche Schreibweisen des Familiennamens: Maier, Mair, Meier und Mayr. Das ist wahrscheinlich zurückzuführen auf einen Schreibfehler im Standesamt, so die Vermutung von Kunsthistorikerin Heike Kronseder. Sie hat sich intensiv mit der Materie befasst. Letztlich wurde auf Betreiben der Familie im Jahr 1900 per Gerichtsbeschluss die Schreibweise „Mayr“ als richtige festgelegt, erklärt Kronseder.

Sie hat auch zum Privatleben des Künstlers recherchiert, der recht beliebt bei den Frauen gewesen sein soll. Ende der 1920er Jahre lernte er Lily Wilhelm kennen, Tochter des Münchner Kommerzienrats Emil Wilhelm, und verlobte sich mit ihr im August 1932.

In Gstadt am Chiemsee kaufte der erfolgreiche Maler ein schönes Grundstück mit Blick zur Fraueninsel. Dort sollte das Heim des Paares einschließlich eines großen Ateliers entstehen. Doch kurz nach der Verlobung schlug das Schicksal grausam zu: Hiasl Maier erkrankte schwer an einer Nierenentzündung, von der er sich nicht mehr erholen sollte. Er und seine Zukünftige feierten noch ein rauschendes Richtfest, dann starb der junge Maler im April 1933 kurz vor seinem 39. Geburtstag im Krankenhaus an Nierenversagen.

Trotz seiner nur kurzen Schaffenszeit hat er weit mehr als 600 Gemälde hinterlassen. In seinen bodenständigen Bildern drückte er seine tiefe Liebe zu den Menschen seiner Heimat aus. Als Mitglied der Künstlerkolonie der Chiemsee-Maler war er schon mit 33 Jahren zum Ehrenbürger der Gemeinde Frauenchiemsee ernannt worden. Zitiert wird Hiasl Maier mit der Aussage: „Ich kann nur im Dialekt malen.“ Deshalb hat man ihn gerne auch als Dialekt-Maler oder den „Ludwig Thoma der Palette“ bezeichnet.

+ „Die Lange Zeile im Festschmuck“: Das ist der Titel dieses Gemäldes von Hiasl Maier-Erding. Es zeigt die beflaggte Prachtstraße mit Stadtturm. © Repro: Peter Gebel

Einige seiner schönsten Werke sind im Besitz der Familie Mayr vom ehemaligen Hotel-Gasthof. Dort konnten die Gäste viele seiner großformatigen Gemälde bewundern. „Es war uns ein Anliegen, dass das Andenken an unseren Großonkel bewahrt bleibt“, so Andreas Mayr.

Die ehemalige Verlobte des Malers, Lily Wilhelm, blieb der Familie Mayr eng verbunden. Später heiratete sie und bekam eine Tochter. Als Heike Kronseder vor vier Jahren anlässlich des 125. Geburtstags von Hiasl Maier eine große Ausstellung im Frauenkircherl organisierte, konnte sie unter den zahlreichen Gästen auch die Tochter von Lily Wilhelm begrüßen. Sie brachte eine handbestickte Serviette aus dem Nachlass ihrer Mutter mit – mit den Initialen „LME“ für Lily Maier Erding. „Die textile Aussteuer für die Hochzeit war also schon gestickt, als die Hochzeitspläne von Hiasl Maier und Lily Wilhelm ein jähes Ende fanden“, sagt Kronseder bewegt.

Auch den schriftlichen Nachlass des Künstlers konnte die Kunsthistorikerin zusammen mit Lily Wilhelms Tochter durchschauen. Das war sicher ganz im Sinne des früh verstorbenen Malers, der seine letzte Ruhestätte im Gottesackerfriedhof St. Paul in Erding fand. So manchen wird wundern, dass auf dem Grabstein als Geburtsdatum der 5. Mai 1894 genannt ist. Das ist der Tag, an dem die Geburt auf dem Standesamt angezeigt wurde.