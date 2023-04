Historiker: Erdings Ursprung liegt in Pretzen

Von: Gabi Zierz

Heute ist Pretzen ein Stadtteil von Erding. Schon lange vor der Stadtgründung 1228 siedelten dort Menschen. Es existierte ein reges Marktgeschehen, die Grundlage für eine urbane Entwicklung. © Hans Bauer

Schon die Kelten siedelten in „Bratan“, dem heutigen Pretzen. Das hat der Erdinger Historiker Dr. Hans Bauer aus alten Quellen erforscht.

Erding/Pretzen – Der Suche nach den historischen Wurzeln Erdings hat sich Hans Bauer verschrieben. Der promovierte Historiker und pensionierte Gymnasiallehrer berichtet nun von wissenschaftlichen Untersuchungen, die ihm zufolge „umwälzende Erkenntnisse“ erbracht hätten. Demnach reicht die Siedlungskontinuität im Raum Erding weiter zurück als bislang angenommen, und es gab hier schon in keltischer Zeit eine Siedlung: Bratan. Die Römer nannten sie später Bratananium. Heute heißt sie Pretzen.

Bauers Erkenntnisse hat der Historische Verein Erding in seiner Jahresschrift veröffentlicht. Der Aufsatz trägt den Titel „Kelten, Römer, Pretzen ... und Erding“. Darin beschreibt Bauer „die mühevolle Suche nach den historischen Verhältnissen vor der Zeit der Stadtwerdung, die Erforschung der Anfänge der Siedlung an der Sempt und die Suche nach dem Namen dieses präurbanen Erdings“.

Bauer verweist auf eine zweite römische Straße, die durch den Raum Erding entdeckt worden sei und „auf deren Grundlage sich ein völlig neues Bild der Frühgeschichte Erdings herausformte“. Diese Fernhandelsstraße sei die wirtschaftliche Basis des Ortes gewesen.

„Der Name dieses Erdings vor 1228 ließ sich aus dem Dunkel der Vorzeit quellengestützt erfassen und konkretisieren“, schreibt Bauer. Es habe hier schon vor der Gründung der Stadt ein reges Marktgeschehen existiert, die Grundlage für eine urbane Weiterentwicklung.

So verlief einst die Römerstraße durch den Erdinger Raum: Dieser Ausschnitt aus der Tabula Peutingeriana nennt auf der Route von Augsburg nach Salzburg auch Bratananio (Pretzen) und daneben Isunisca (Isen). © privat

Der Historiker stützt sich auf zwei alte römische Schriftquellen: die Tabula Peutingeriana und das Itinerarium Antonini. In diesen beiden Straßentabellen aus dem ausgehenden 4. Jahrhundert ist von Salzburg nach Augsburg nur eine römische Fernstraße verzeichnet. Diese sei in jüngster Zeit erneut einer wissenschaftlichen Auswertung unterzogen worden, so Bauer.

Mit der Lokalisierung eines vergessenen Inn-Übergangs im Raum Wasserburg „konnte der weitere Verlauf der Route gesichert werden“, schreibt der Historiker. Diese Route sei einem alten keltischen Fernhandelsweg von Salzburg nach Nordwesten zur Donau bei Manching gefolgt und habe auch den Raum Erding durchquert: „Die Römer benutzten die Straße unmittelbar nach der Besetzung des Landes.“

Nach dem Inn-Übergang Pons Aeni folgt Isunisca (Isen). Danach nennt die Tabula einen Ort namens Bratananium/Bratananio. Da dieser aber keine Ähnlichkeit mit einem späteren Ortsnamen hatte, habe die Suche und Lokalisierung in der Römerstraßen-Forschung zu weit gestreuten Zuweisungen und Vermutungen geführt, erklärt Bauer.

Arthur Adam, Namenskundler an der Universität Heidelberg, erkannte darin einen Bezug zu keltischen Ortsnamensbestandteilen. Demnach steht das Wort „bra“ für Gericht oder Gerichtsort, also für einen zentralen Ort mit besonderen Herrschafts- und Verwaltungsinstitutionen. Der Forscher sah in Bratananium die römische Adaption des Ortsnamens Bratan und in der Endung eine Ähnlichkeit mit keltischen Ortsnamen in Europa. Damit erklärte er die Benennung des hier existierenden keltischen Ortes mit dessen hohen Bekanntheitsgrad und seiner überregionalen Bedeutung.

Diese sei, so Bauer, ausschlaggebend gewesen, warum die Römer, anders als üblich, für ihre Straßenstation am Übergang der Sempt nicht den Namen des Flusses verwendeten. Aus Bratan lasse sich über die Lautverschiebungen in der deutschen Sprache das spätere Bretzen ableiten. Erst im letzten Jahrhundert sei daraus Pretzen geworden. Bratan sei keine rein bäuerliche Ansiedlung gewesen. Die Bewohner trieben wohl auch Handel. Und es gab – wie die Grabausstattungen zeigten – „eine deutliche Schichtung in der Bevölkerung“, so Bauer.

Auffallend sei in diesem Zusammenhang, dass im berühmten Kletthamer Gräberfeld im Bereich der heutigen Parksiedlung im Westen Erdings etwa ein Drittel der Bestatteten offensichtlich einer anderen Volksgruppe zugeordnet werden müsse. Grabbeigaben und Bestattungsweise würden sich deutlich von der typisch germanischen Bestattung unterscheiden, schreibt der Historiker. Er schließt daraus, dass einzelne, möglicherweise geschlossene Gruppen der alteingesessenen Menschen noch inmitten der im Zuge der Völkerwanderung eingewanderten germanischen Siedler mit eigenen Traditionen lebten.

„Eine dieser Ortsgemeinschaften war in der Siedlung im späteren Pretzen zu Hause und konnte den ehemaligen Namen Bratan beibehalten, der sich später zu Bretzen stabilisierte“, erklärt Bauer.

Aus dem Jahre 1834 stammt der Aufsatz in der Zeitschrift des Historischen Vereins der Oberpfalz (Bild oben). Darin wird auf Teile des alten Forschungsstandes zur römischen Straße Itinerare genommen. Hier taucht erstmals Bretzen als römische Straßenstation auf (gelb gekennzeichnet). © Hans Bauer

Die Beibehaltung des alten keltischen Ortsnamens belege nicht nur das Vorhandensein einer vorgermanischen Bevölkerung in diesem Raum. „Die Verwendung des keltischen Namens als römischer Straßenstation im Straßenverzeichnis der Tabula sichert uns auch erstmals den Namen der gesamten vorrömischen Siedlung im Raum der späteren Stadt Erding“, betont Bauer.

Bretzen taucht als römische Straßenstation erstmals in einem Aufsatz der Zeitschrift des Historischen Vereins der Oberpfalz im Jahr 1834 auf. Für Bauer ein überraschender Zufallsfund: „Es ist der bislang älteste schriftliche Beleg für die Nennung des Ortsnamens im Zusammenhang mit einer römischen Straße“. Und die ergänzende Bestätigung für eine zusätzliche, ältere römische Straße, die durch den Raum Erding führte.

Diese Route sei konform mit den Aussagen der Schriftquellen, es seien plausible Namensverwandtschaften vorhanden, die Distanzen stimmten mit den Quellen überein, betont Bauer. Einziges Manko: Die Route ist archäologisch nicht gesichert. Aus diesem Grund werde sie von der heutigen, archäologie-fixierten Römerstraßen-Forschung nicht zur Kenntnis genommen, bedauert der Erdinger Historiker.

Die Jahresschrift des Historischen Vereins Erding kostet zwölf Euro und kann per E-Mail an heike-kronseder@t-online.de bei der Vorsitzenden angefordert werden.