Erding – Seine Zuneigung zur Herzogstadt Erding hat Hans Bauer, Geschichtslehrer im Ruhestand und Hobbyfotograf, in seinem Fotoband „I mog Arding“ festgehalten.

Bereits vor vier Jahren hatte der langjährige Vizevorsitzende des Historischen Vereins in seinen „Erinnerungen an Erding von heute“ zahlreiche Bilder aus seinem umfangreichen Archiv zu einem Bildband zusammengefasst. „Das Buch war sehr schnell vergriffen“, berichtet der Autor. Dies habe ihn motiviert, eine Fortsetzung in Angriff zu nehmen.

Im Unterschied zu seinem Vorgängerbuch, das hauptsächlich Diaaufnahmen beinhaltet, bietet das neue Werk vor allem Digitalfotos in brillanter Qualität. „Der Druck ist dieses Mal viel besser, und es sind noch mehr Fotos abgebildet, und das bei gleichem Preis“, freut sich Bauer.

Das Fotobuch unter dem Motto „Vertrautes, Verstecktes, Verschwundenes“ zeigt eine bunte Mischung aus Erdinger Impressionen durch alle Jahreszeiten. Vertrautes wie den Wochenmarkt am Schrannenplatz oder die Lange Zeile erkennt man problemlos. Länger überlegen muss der Betrachter bei den versteckten Ecken. Wenn sich der Leser fragt, wo er denn diese schöne Tür schon gesehen hat, gibt Bauer durch die Beschriftung seiner Bilder die nötige Hilfestellung. Auch das Bilderrätsel rund um alte Aufnahmen löst der Autor einige Seiten später auf.

Verschwundenes wie das Brunhierl-Haus am Rätschenbach oder die alte Freisinger Brücke über den Fehlbach wecken Erinnerungen an frühere Zeiten. Die fotografischen Momentaufnahmen, die Bauer liebevoll festgehalten hat, regen sicher auch zu einem Spaziergang mit offenen Augen durch die Stadt an.

Bauer, der schon zahlreiche Führungen durch Erding und auf den Stadtturm geleitet hat, verrät seine Lieblingsplätze: „Gerne sitze ich am Schrannenplatz auf einer Bank und beobachte das geschäftige Treiben“, erzählt der Historiker. Wer einen ruhigen Ort mitten im Trubel sucht, dem empfiehlt er einen kurzen Halt im Heiliggeist-Kircherl an der Landshuter Straße, „das ist beinahe meditativ“. Gerne hält er sich im Turmstüberl ganz oben im Stadtturm auf, hier „ist es schön, von oben auf das Gewurle unten zu blicken“.

Am Fotobuch „I mog Erding“ hat Bauer wieder alles selbst gestaltet: Fotos, Bildbearbeitung und Layout stammen allesamt von ihm. Erhältlich ist es zum Preis von 29,95 Euro im Museum Erding oder direkt beim Autor selbst: Tel. (0 81 22) 5 42 03 oder per E-Mail an hans.bauer.erding@t-online.de. pge