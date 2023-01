Hitparade der Erinnerungen

„Made in Germany“ in der Stadthalle feiert Deutschrock – KMS-Chor und Max Kronseder dabei

Von Uta Künkler schließen

Kaum eine Erinnerung löst so schnell und intensiv Emotionen aus wie die musikalische.

Erding – Die Gefühlszentren der Zuschauer in der Stadthalle Erding standen am Freitagabend quasi unter Dauerfeuer. Von wehmütig bis wild waren die Erinnerungen, die Thorsten Nathan und Band mit ihrer Show „Made in Germany“ wieder erweckten. Für ihre Deutschrock-Hitparade der vergangenen Jahrzehnte holten sie auch Unterstützung aus Erding auf die Bühne: Max Kronseder und der Jugendchor der Kreismusikschule (KMS) traten auf.

Das Konzept der noch ganz jungen Show, die erst kürzlich im Deutschen Theater in München Premiere gefeiert hat, dreht sich um einen etwas wunderlichen Professor (gespielt vom Kabarettisten Moses Wolff) und seine Zeitmaschine. Mit deren Hilfe macht er sich auf die verzweifelte Suche nach dem Lieblingssong seiner verfallenen Liebe, um diese wieder zurückzugewinnen.

Aber so richtig wichtig ist die Rahmenhandlung gar nicht. Denn der eigentliche Protagonist des Abends ist die deutschsprachige Rock- und Popmusik. „Wir haben wahnsinnig tolle Musik im eigenen Land, die aber oft viel zu kurz kommt und von so manchen großen Radiosendern sogar komplett gemieden wird“, befand Bandleader Nathan, der lange Zeit in Oberneuching gewohnt hat und seit zehn Jahren in Ebersberg heimisch geworden ist. Dieser Musik wollte er eine Bühne geben und entwarf so das Konzept für „Made in Germany“.

Mit Songs von Westernhagens „Sexy“ und Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ über „Alles nur geklaut“ von den Prinzen bis hin zu Annen May Kantereits „Es tut mir leid Pocahontas“ und Bouranis „Ein Hoch auf uns“ nimmt die Band das Publikum mit auf eine Zeitreise. Kreuz und quer von 1978 nach 2016 und zurück nach 1989 – Song für Song tastet sich der Professor ran an die Musik seiner großen Liebe.

Die Idee geht in der nur zur Hälfte gefüllten Stadthalle voll auf. Es dauert keine zwei Songs, bis Teenager in den hinteren Reihen lauthals mitsingen und der erste schlohweiße Bob im Takt mitwippt. Diese Show genießen Oma und Enkel gleichermaßen. Erinnerungen klingeln da bei jedem an.

Einzig die besonders im ersten Teil mitunter schleppenden, bemüht wirkenden Wortwechsel zwischen Vollblut-Musiker Nathan und dem Professor lassen die Stimmung etwas abflauen. Dabei braucht diese großartige Musik gar keine Alt-Herren-Kalauer als Pausenfüller.

Nathan und seine Band-Kollegen aus dem Münchner Raum, unter ihnen auch Sängerin Bine Heller aus Langenpreising, ergreifen mit gefühlvollen Balladen und beflügeln mit rockigen Nummern – und schaffen es dabei noch, den Covers ihre eigene Note zu geben. „Es ist eine Riesenehre, mit dieser Band aufzutreten“, sagt Max Kronseder von DeSchoWieda, als er auf der Bühne sein „Easy Rider“ spielt.

Die 25 Mädels vom KMS-Chor unter der Leitung von Ira Maria Scholz sind restlos begeistert. „Auch wenn mir jetzt noch die Knie zittern – das war ganz, ganz schön“, schwärmt die 14-jährige Angelina Wagner nach ihrem Gastauftritt auf der Bühne mit „Chöre“ von Mark Forster. Mit so einer fetzigen Band zu singen, das sei schon etwas ganz besonderes für die jungen Chorsängerinnen gewesen, bestätigt auch die elfjährige Alexandra Styra aus Erding: „Richtig cool!“ Und Paulina Nützl aus Notzing fügt hinzu: „So wahnsinnig laut und so mitreißend“ war das auf der Bühne. „Es war einfach eine tolle Stimmung.“

Diese Stimmung, die Lust an deutschsprachiger Musik, schwappt schließlich aufs Publikum über. Am Ende steht der ganze Saal. Die Älteren wippen von einem Fuß auf den anderen, die Jugend schwenkt Handylichter. Und wer textsicher ist, schmettert mit – und schwelgt wie der Professor in persönlichen Erinnerungen.