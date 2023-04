Der Ardinger Dreigsang erklingt wieder

Von: Gerda Gebel

Lang, lang ist’s her: Der Ardinger Dreigsang mit (v. l.) Klaus Cieslik, Emil Herrmann und Herbert Schamarek beim Volksmusikabend der Trachtler im Frauenkircherl Mitte der 1980er-Jahre. © Repro: Gerda Gebel

Vier lange Jahre musste der Ardinger Dreigsang coronabedingt auf die Durchführung seines jährlichen Hoagartens verzichten.

Erding – Doch nun hat das Warten für die Musiker und ihre Fans ein Ende: Am Samstag nach Ostern, 15. April, veranstaltet das Trio zusammen mit bewährten Musikern wieder einen zünftigen Hoagarten beim Lindenwirt in Bergham.

Beinahe 40 Jahre singen Emil „Schnack“ Herrmann, Klaus Cieslik und Herbert Schamarek jetzt schon zusammen als Ardinger Dreigsang. Hervorgegangen ist das Trio aus der Erdinger Liedertafel – unter der Leitung von Hans Mayerhofer. „Er war der beste Lehrer, der die Begeisterung und den Ehrgeiz fürs Singen bei mir geweckt hat“, erklärt Herrmann (69), der schon seit seiner Grundschulzeit bei Lehrer Mayerhofer im Chor sang.

Einstudiert wurden bei der Liedertafel schon damals anspruchsvolle Chorstücke und Messen, doch gesungen wurde praktisch überall. „Wir haben auch einfache Wirtshauslieder angestimmt, bei Ausflügen im Bus oder eben im Wirtshaus, das hat viel Spaß gemacht“, schwärmt Herrmann noch heute.

Als erstes Stück studierte der bayerische Männer-Dreigesang damals die „Deutsche Bauernmesse“ von Anette Thoma ein. Diese Messe, die Herrmann schon als Bub im Schulchor der Herzog-Tassilo-Realschule gesungen hatte, wurde auch bei seiner Hochzeit im Jahr 1981 gespielt. Der erste öffentliche Auftritt mit der „Deutschen Bauernmesse“ war dann bei der Hochzeit eines Arbeitskollegen von Cieslik im Jahr 1985. Dann kam die Einladung vom Trachtenverein Edelweiß Stamm zu einem Volksmusikabend im Frauenkircherl. „Das hat uns einen Heidenspaß gemacht“, erinnert sich Herrmann, der 50 Jahre im Vorstand der Liedertafel aktiv war. Das Repertoire wurde schnell erweitert mit einigen bayerischen Liedern, dazu auch die „Salzburger Arme-Leut-Mess’“ und die „Waldlermesse“.

Erinnerungsstück: Emil „Schnack“ Herrmann mit der Einladung zum 1. Hoagarten 1999 beim Mayr-Wirt. © Gerda Gebel

Die Sängergruppe mit Herrmann als Tenor, Schamarek als 1. Bass und Cieslik als 2. Bass wurde zunehmend bekannter und durfte bei zahlreichen Volksmusiktreffen auftreten, im Raum München und Oberbayern bis nach Regen. Der erste Hoagarten unter eigener Regie stand für den Ardinger Dreigsang aber erst 15 Jahre nach der Gründung auf dem Programm, angeregt vom ehemaligen Wirt des Gasthauses Mayr-Wirt, Andi Mayr. „Die Hütte, also der Mayr-Wirt, war voll und die Leute voll begeistert“, erinnert sich Herrmann an den denkwürdigen Abend im April 1999. Für die drei Sänger war klar: „Das machen wir im nächsten Jahr wieder.“ Kurz vor der Schließung des Mayr-Wirt zum Ende des Jahres 2017 konnten sie in dem Traditionslokal ihren 20. Hoagarten feiern. Nach einem Abstecher zum Münchner Hof wurde der letzte Vor-Corona-Hoagarten 2019 schon beim Lindenwirt angestimmt, wo nun am 15. April diese schöne Tradition wieder aufgenommen wird. „Damals wie heute wird bei freiem Eintritt gesungen, in der Pause geht der Sammelkorb rum, und der Wirt legt den Rest drauf“, erläutert Herrmann die formlose Finanzierung des Events.

Für die Besucher haben die Organisatoren ein buntes Programm zusammengestellt und freuen sich „narrisch“ auf den Neustart, wie Herrmann berichtet. Neben dem Ardinger Dreigsang sind auch der Moosner Zwoagsang und die Edelweiß Blosn mit dabei, Maria Schirmer spielt dazu auf der Harfe. Der musikalische Teil beginnt um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung ist bereits ab 17.30 Uhr. Platzreservierungen sind möglich direkt beim Lindenwirt unter Tel. (08122) 4200.