Hochwasserschutz in Erding: CSU drängt auf Entscheidung

Unter anderem befasst sich das Hochwasserschutzkonzept mit dem Itzlinger Graben. Dieser ist in der Vergangenheit bereits mehrfach übergelaufen, so auch an der Therme im August 2021. © Günter Herkner

Das Thema Hochwasserschutz an Gräben erhitzt die Gemüter in Erding. Die Erdinger Union hofft auf eine baldige Mehrheit für ein Schutzkonzept entlang der Gräben. Am Dienstag gibt es dazu eine Sondersitzung im Stadtrat.

Erding – Das Hochwasserschutzkonzept entlang der Gräben erhitzt derzeit die Gemüter in Erding. Der Stadtrat berät darüber in einer Sondersitzung am Dienstag um 17.45 Uhr in der Stadthalle. „Die CSU-Fraktion wird das unterstützen. Ich denke, es wird eine Mehrheit zustande kommen“, sagte CSU-Stadtrat Burkhard Köppen beim gestrigen CSU-Frühschoppen im Gasthaus Kreuzeder zu diesem Brennpunktthema.

„Wir müssen einen Schritt weiterkommen, das ist das politische Gebot der Stunde. Wir müssen uns für eine Lösung entscheiden.“ Das rechtsstaatliche Verfahren müsse in Kraft treten, meinte Köppen mit Blick auf das anstehende Planfeststellungsverfahren, das zügig in Gang zu setzen sei. In diesem Rahmen könnten die Betroffenen ihre Einwände erneut einbringen, hätten „Einspruchs- und Klagerechte“. Der CSU-Fraktionsvorsitzende, der bis 2020 auch Hochwasserreferent war, hielt es für „unseriös“, wenn so getan werde, als würden die Bürger nicht einbezogen.

Köppen stellte sich hier klar hinter Oberbürgermeister Max Gotz (CSU), der mit der Bürgerinitiative ins Gespräch gegangen sei und im Vorfeld mit den Betroffenen gesprochen habe. „Ich bin politisch etwas angefressen, wenn man sagt, man würde die Bürger nicht beteiligen“, sagte Köppen. Der Stadtrat könne sich nicht auf „einzelne Partikularinteressen“ einlassen, sondern müsse die Bevölkerung insgesamt schützen.

Das Ingenieurbüro Björnsen hat hierzu ein Konzept entwickelt. Auf Druck der BI seien immer wieder Varianten geprüft worden. Es gehe nun darum, für die Gräben (Aufhauser, Neuhauser, Itzlinger Graben und Wiesengraben) das Planfeststellungsverfahren einzuleiten.

„Gnade uns Gott, es käme wieder ein Hochwasser“, erinnerte Köppen an die massiven Schäden im Jahr 2013. „Sollte was passieren, wem reißen sie dann den Kopf ab?“, fragte Köppen in die Runde und sah den Stadtrat in der Verantwortung, jetzt auf die Handlungsebene zu kommen.

Das Konzept, das zur Entscheidung ansteht, kostet rund 12,12 Millionen ohne Grunderwerb. Würde man alle Vorschläge der BI mit aufnehmen, lande man bei etwa 18,89 Millionen skizzierte Köppen. Vieles sei eingearbeitet worden und die Dammlösungen deutlich niedriger und schmäler geworden.

Arnold Kronseder sagte in der Diskussion, dass Vorsorge die wichtigste Maßnahme sei und sah in der Sempt „die Hauptschlagader“.

Kronseder vermisste ein aktuelles „Warnkonzept“, das jetzt bereits greife, um für den Notfall gerüstet zu sein. Eine gute Koordination sei entscheidend. Köppen erwiderte, dass die Feuerwehren mit Geräten zum Hochwasserschutz ausgestattet worden seien und man über Wetter-Apps frühzeitig informiert werde. Die Wehre würden vom Wasserwirtschaftsamt überwacht.

Hans Ott fragte: „Früher gab es in Erding an jeder Straße Gräben. Warum gibt es die nicht mehr?“ Ob Gehwege oder Wirtschaftswege, es sei vieles umgestaltet und früher vieles in der Natur verändert worden. Man habe lange geglaubt, es richtig zu machen, doch seien „wesentliche Schutzfunktionen“ zerstört worden, so die Antwort. Ott verwies auf die Erdinger Grundwasserproblematik, die ganz wesentlich zu betrachten sei, um die Wohnbereiche zu schützen. „Wenn Grundwasser fällt und steigt, gibt es Schäden. Das sind wahnsinnige Kräfte“, gab der Bürger zu bedenken, der vom Hochwasser betroffen war.

Von Vroni Vogel

