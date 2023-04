CSU keilt gegen Wörth und Freie Wähler

Von: Hans Moritz

Fast genau zehn Jahre her ist das Hochwasser in Altenerding. Schutz gibt es immer noch keinen. © Hans Moritz

Im Streit um den Hochwasserschutz entlang der Sempt in Erding verschärft sich der Ton mittlerweile im Wochenrhythmus.

Nachdem die Anlieger-BI Oberbürgermeister Max Gotz unterstellt hatte, die Unwahrheit gesagt zu haben, und dem Stadtrat vorgeworfen hatte, die Radikallösung mit Rodungen und Mauern taten- und widerspruchslos hinzunehmen (wir berichteten), keilt die CSU nun zurück – und holt dabei weit aus.



Im Visier von Burkhard Köppen, CSU-Fraktionschef im Stadtrat: die Wörther, die ein XXL-Becken auf ihrer Flur verhindert haben, und die Freien Wähler. Sie hätten Parteifreund und Umweltminister Thorsten Glauber (FW) auf die Mauerlösung eingeschworen.



Der BI werfen Köppen, bis 2020 Hochwasserreferent, und der damalige Zweite Bürgermeister Ludwig Kirmair vor, sie habe „in ihrer verständlichen Enttäuschung über die leider erwartbare Niederlage mit ihrer Petition im Landtag die Orientierung verloren, gegen welchen Gegner sie kämpfen sollte.“ Man hat sich offensichtlich, nachdem ein Gespräch im Landtag „absolut negativ in ihrem Sinne verlaufen“ ist, dafür entschieden den Oberbürgermeister für Entscheidungen verantwortlich zu sehen, für die er selbst keinerlei Zuständigkeit habe.



Stattdessen, so der Rat der CSU, sollte sich der Groll der Sempt-Anlieger gegen die Wörther Bürgerinitiative um Heinz Schauer richten. Denn der sei es bei einem Vor-Ort-Termin am 11. Oktober 2019 offensichtlich gelungen, die auf Einladung örtlicher FW-Vertreter wie Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl, Petra Bauernfeind und den damaligen Landratskandidaten Hans Schreiner erschienenen FW-Abgeordneten Benno Zierer (Freising) und Nikolaus Kraus (München-Land) davon zu überzeugen, dass es mit dem XXL-Flutbecken bei Niederwörth eine schlechte Idee sei. Dies sollten sie Umweltminister Thorsten Glauber nahe bringen. Die CSU-Politiker Köppen und Kirmair hätten als einzige nicht in dem VW-Bus Platz gefunden, in dem der Plan geschmiedet worden sei.



Dabei hatte das Wasserwirtschaftsamt München eben diese Lösung lange favorisiert, dann aber wegen angeblicher Neuberechnungen verworfen. Zu dieser Zeit, erinnert sich Köppen, kam auch der Hinweis auf, dass der Schutz dort realisiert werden müsse, wo er erforderlich ist – auf Erdinger Flur.



Ende März 2020, wenige Tage vor der Kommunalwahl, kam dann die Kehrtwende – seither wird der lineare Schutz entlang der Sempt mittels Dämmen und Mauern bevorzugt. „Alle Versuche, das Amt von anderen, ökologisch besseren und sicher auf die Jahrzehntelange Laufzeit kostengünstigere Varianten mit Rückhaltelösungen im gesamten Sempttal zu überzeugen, sind bisher fehlgeschlagen“, so Köppen und Kirmair.



Letztlich habe sich der Umweltminister in einem Brief an den OB „mit sehr eindeutig formulierten Sätzen gegen jegliche Planungsänderung gewandt und auch weitere Einwendungen seitens der Stadt und des Stadtrats verbeten – mit dem Hinweis, dass die Hochwasserschutzplanungen der Gewässer II, Ordnung Sache des Freistaats und seiner Behörden sei“.



Das, ärgert man sich in der CSU, sei der Erdinger BI sattsam bekannt. Diese Fakten würden aber ignoriert. Die Vorwürfe der Lüge und Untätigkeit seien „einfach nur ehrenrührig und unverschämt“. Es sei auch absurd anzunehmen, Gotz wolle mit seiner Haltung den Wohnungsbau-Investoren an der Haager Straße Ost helfen.



Die CSU regt an, einen anderen Weg zu gehen: „Sobald das Wasserwirtschaftsamt München bei der Regierung von Oberbayern endlich einen Planfeststellungsantrag eingereicht hat, besteht die juristische Möglichkeit, dagegen vorzugehen.“ Dass die Vorzugsvariante des WWA München erhebliche Mängel in den Schutzgütern Ökologie habe, ebenso Vorgaben der europäischen Gesetze und des Koalitionsvertrags der Staatsregierung ignoriere, „wird im Verfahren dann hoffentlich deutlich werden und birgt dann erst die konkrete Chance der Änderung der bisherigen Planungen“, so Köppen und Kirmair. ham