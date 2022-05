Kommentar: Der Umweltminister ist das Problem - und die Lösung

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Der Streit um einen Hochwasserschutz für Erding ist heillos verfahren. Die Gräben sind tiefer als die Sempt. Schuld daran ist nicht zuletzt das unglückliche Agieren von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW), meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

n ziemlich genau einem Jahr, am 2. Juni 2023, ist es zehn Jahre her, dass ein Sempt-Hochwasser die Stadt Erding kalt und nass erwischt hat. Seither erleben die Erdinger eine Geschichte voller Pleiten und Ungeschicklichkeiten. Die tiefen Gräben, die der Hochwasserschutz zwischen Bürgern und Politik aufreißt, hat maßgeblich einer zu verantworten, der mit dem Projekt an sich nicht viel am Hut hat – Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern.



Er hat sich zu einem Zeitpunkt auf den Bau von Mauern und Dämmen entlang der Sempt festgelegt, als noch zu viele Fragen offen waren und sich das Wasserwirtschaftsamt, hinter das er sich vermutlich stellen wollte, eklatante Pannen erlaubt hatte. Kein Wunder, dass das Vertrauen weg ist.



Erinnern wir uns: Erst wollte die Behörde bei Niederwörth ein großes Rückhaltebecken bauen. Als der Protest dort zu groß wurde und es den Wörthern gelang, die Freien Wähler als Regierungspartei auf ihre Seite zu ziehen, schwamm das Becken den Bach hinunter – mit der Begründung: Sorry, wir haben uns verrechnet, das Becken ist zu klein. Auf einmal lagen neue Wassermenge-Prognosen im Katastrophenfall vor. „Neues Rechenmodell“, hieß es nun. Seriös geht anders.



Unermüdlich lieferte die Bürgerinitiative neue Vorschläge. Der Freistaat ließ die stets von dem Büro durchrechnen, das auch die Mauerlösung entwickelt hat. Oh Wunder, am Ende kam immer wieder der lineare Ausbau der Sempt heraus.



Glauber hat mit seiner zu frühen Festlegung jeden politischen Spielraum zerstört. Die Experten haben ihre Modelle, Aufgabe der Politik ist es, eine allgemein verträgliche Lösung zu schmieden.



Die Bürgerinitiative hat den Fehler gemacht, alleine in Richtung München zu marschieren. Das Beispiel des längeren Ringschluss-Tunnels zeigt: Es entsteht mehr Schlagkraft, wenn sich Bürger und Kommunalpolitik zusammen tun. Nun steht die BI zwischen zwei Fronten – dem unnachgiebigen Freistaat und einer frustrierten Stadtpolitik, die darauf verweist, gar nicht zuständig zu sein, und auch die Bürger im Blick haben muss, die endlich geschützt werden wollen.



Glauber indes bleibt unglaubwürdig, denn seine Festlegung läuft dem Koalitionsvertrag zuwider, der einen naturnahen Ausbau der Fließgewässer vorgibt.



Und doch kann der Minister noch die Lösung sein. Indem er endlich als Politiker agiert und Kompromisse auslotet. Zu viele Fragen sind offen, zu viele Widersprüche offensichtlich. Gerne kann Glauber den Weg einschlagen, den seine Vorgängerin gehen wollte. Ulrike Scharf hatte bekanntlich einen konsensorientierten Ansatz: Alle Anlieger und Behörden in einer Sempt-Allianz zusammenbringen und dann eine große Lösung erarbeiten. Denn Schutz wollen ja alle.

ham