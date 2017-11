Rückhaltebecken für Erding: Entscheidung naht

Die Grundlagen für ein Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Erding könnten noch heuer komplett vorliegen. OB Max Gotz rechnet in den nächsten Tagen damit.

Erding/Eichenkofen –Der Hochwasserschutz für die Stadt Erding, der seit gut vier Jahren geplant wird, war auch in der Bürgerversammlung in Eichenkofen Thema. Dort erklärte Oberbürgermeister Max Gotz (CSU), er rechne „frühestens im Herbst 2017“ mit den Ergebnissen des Grundwassermodells. Die für die Beurteilung des umstrittenen Hochwasserbeckens bei Niederwörth im Süden der Stadt erforderlichen Daten werden laut Gotz „voraussichtlich Anfang November“ vorliegen.

Das Grundwassermodell war notwendig geworden, um alle Auswirkungen des Rückhaltebeckens beurteilen zu können. Dazu wurden zahlreiche Bohrungen vorgenommen und das Netz an Grundwassermessstellen ausgedehnt.

Gotz berichtete weiter, dass die vom Wasserwirtschaftsamt München für die Vorplanung verwendeten Daten für die Hydraulik nicht mehr den aktuellen Vorgaben entsprochen hätten. Daher habe eine Neuvermessung stattfinden müssen. Eine zentrale Frage ist, inwieweit ein Damm den Grundwasserabfluss verändern könnte, so dass Teilen der Gemeinde Wörth eine Vernässungsgefahr droht. Wenn alle Zahlen vorliegen, kann laut Gotz entschieden werden, ob zum Hochwasserschutz der Stadt Erding das Becken erforderlich ist, oder ob entlang der Sempt in Altenerding und Langengeisling Mauern am Ufer gebaut werden.

Auch auf die Gräben, für die die Stadt zuständig ist, ging Gotz in der Bürgerversammlung ein. „Nach einem umfangreichen europaweiten Ausschreibungsverfahren konnten wir nun ein Büro finden, das die Schutzmaßnahmen an den Grabensystemen plant“, sagte er. Damit sei bereits begonnen worden. „Unser Ziel ist, bis Mitte 2018 mit den Plänen fertig zu sein und sie dem Landratsamt zur Genehmigung vorlegen zu können.“ Einen Zeitplan zur Umsetzung nannte Gotz nicht. Dafür sei die Maßnahme zu komplex.

Erneut begründete der OB, warum er im Kreistag mit seinem Veto die städtebaulichen Pläne in Wörth und Ottenhofen vorerst gestoppt hatte (wir berichteten). „Es handelt sich um Landschaftsschutzgebiete mit hochwassersensiblen Bereichen.“ Eine Überbauung müsse man mit allen möglichen Folgewirkungen genau überprüfen – gerade in einer Zeit, in der das Schutzkonzept für Erding entstehe, sagte er.