Höchste Ehre für Erdinger Wasserwachtler

Es ist die höchste Auszeichnung, die das Bayerische Rote Kreuz an seine Ehrenamtlichen verleihen kann – das Steckkreuz. Genau das bekam Manfred Schleier von Oberbayerns Regierungspräsidentin Maria Els an die Brust geheftet. Schleier trat 1966 der Wasserwacht Erding bei und dient ihr jetzt seit 53 Jahren.

Erding – Els würdigte Schleier als „eine der tragenden Säulen der Erdinger Wasserwacht“. Er habe Außergewöhnliches für das BRK geleistet und einen beträchtlichen Teil seiner Freizeit dem BRK und seinen Mitmenschen gewidmet.

„Schleier hat mehr als eine Generation mit dem Leitspruch ,Aus Spaß am Sport und Freude am Helfen‘ geprägt und für die Arbeit in der Wasserwacht begeistert“, lobte Els. Schleier trat 1966 als Jugendlicher in die Wasserwacht Erding ein. Mit hohem Engagement strebte er zielgerichtet eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer an, um sich rasch im Wachdienst und als Rettungs- und Bergungstaucher sowie Gruppenführer im Wasserrettungsdienst zu engagieren.

Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Breitenausbildung und Ausbildung der Mitglieder: Seit 1977 bildet Schleier den Nachwuchs im Rettungsschwimmen aus und setzt sich seit 2007 als Schwimmausbilder besonders für Kinder und Jugendliche ein.

Darüber hinaus engagiert sich Manfred Schleier ehrenamtlich in der Verbandsarbeit. Von 1985 bis 2001 war er Vorsitzender der Ortsgruppe. Seit 2009 ist er geschätztes Mitglied im Haushaltsausschuss des BRK-Kreisverbandes Erding. Auch überörtlich bringt er sich als Delegierter in der Bezirks- und Landesversammlung ein und trägt so aktiv zur Weiterentwicklung des BRK bei. Auch die überregional bekannte Weiha-Feia der Wasserwacht Erding, das alljährlich 10 000 Besucher an den Kronthaler Weiher lockt, gestaltet Schleier maßgeblich mit.

Sein langjähriger Weggefährte Burkhard Köppen nannte den Steckkreuzträger „ein absolut authentisches Vorbild ehrenamtlicher, kontinuierlicher und fleißiger Arbeit“. Um sich selbst habe er nie größeres Aufhebens gemacht. „Er ist bis heute immer da, wenn man ihn braucht.“