Kreis will kaum genutzte Buslinien streichen

Der Landkreis wird die Gemeinden beim Ausbau des Busnetzes stärker zur Kasse bitte. Kaum angenommene Verbindungen werden gestrichen. Hintergrund ist die schlechte Auslastung einiger der 32 Regionalbuslinien.

Von Hans Moritz

Erding – Der Kreistag hat das Geflecht öffentlicher Buslinien in den vergangenen Jahren beträchtlich ausgeweitet. Die Zahl so genannter Nutzwagenkilometer ist seit 2007 von 1,9 auf 2,7 Millionen Kilometer erhöht worden – mit etlichen Millionen Euro an Steuergeldern.

Nicht mitgewachsen ist in dieser Zeit die Bereitschaft der Bürger, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Fahrgäste nur von 2,6 auf 2,7 Millionen. Dass das unterm Strich eine rückläufige Entwicklung ist, ergibt sich aus den Bevölkerungszahlen. Der Landkreis wächst jedes Jahr um mehr als 1000 Einwohner, im Zehn-Jahres-Zeitraum etwa um 13 000. In der Kommunalpolitik werden die Stimmen lauter, ob die Förderung nicht ins Leere gehe, sprich Steuergelder verschwendet werden. 2,7 Millionen Euro war dem Kreistag das ÖPNV-Netz zuletzt wert, der doppelte Betrag im Vergleich zu Beginn des Jahrtausends.

Ab sofort will das Landratsamt strenger aufs Geld achten und bestehende Regelungen konsequent durchsetzen. Das beschloss der Strukturausschuss. Gleichzeitig lehnte das Gremium mit 9:4 Stimmen den Antrag von ÖDP und Grünen ab, dass der Kreis die Zusatzkosten bei Fahrplanausweitungen komplett übernimmt.

Es geht genau in die andere Richtung. Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) erinnerte an den 2003 einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss, demzufolge sich die betroffenen Gemeinden an einem dichteren Takt und neuen Linien finanziell beteiligen müssen. Doch nicht immer hat sich die Politik daran gehalten. Nun wurde festgelegt, dass der Landkreis 50 Prozent der Mehrkosten übernimmt, wenn zwei Kommunen betroffen sind, bei drei Gemeinden sind es 70 Prozent. Es gibt zwei Ausnahmen: Bauen Erding, Dorfen und Taufkirchen ihr Stadt- beziehungsweise Gemeindebusnetz aus, beteiligt sich der Kreis gar nicht. Handelt es sich um Schulbusse, übernimmt er hingegen 100 Prozent. Das gilt auch für Lückenschlüsse im Nahverkehrsplan.

Darüber hinaus erneuerte der Ausschuss die Festlegung, dass sich neue Verbindungen mindestens zwei Jahre bewähren müssen. Werden sie täglich von maximal sechs Passagieren genutzt, werden sie gestrichen. Und die Gemeinden müssen zehn Prozent des Landkreis-Anteils erstatten. Grundlage bilden jeweils die Fahrgastzählungen. Die nächste findet heuer statt.

„Keine Steuergelderverschwenden“

Im Ausschuss wurde dies rege diskutiert. Anlass war die Neuausschreibung des Holzland-Ruftaxis (siehe Kasten). Florian Geiger (Grüne) sprach sich für die Förderung des Netzausbaus ein. „Fahren mehr Busse, werden die auch stärker genutzt.“ Stephan Treffler (ÖDP) meinte: „Der Verkehr der Zukunft wird ein andere sein – mit weniger Individualverkehr.“ Bayerstorfer entgegnete: „Wenig Landreise machen beim ÖPNV so viel wie Erding – mit mäßigem Erfolg.“ Jakob Schwimmer (CSU) erklärte, die Beschwerden über Steuergeldverschwendung durch kaum genutzte Linien nehme zu. Franz Hofstetter (CSU) forderte, „die Zeit der Förderung nach dem Gieskannenprinzip muss aufhören“. Auf dem Land sei das Auto für die Mehrheit weiter unverzichtbar.