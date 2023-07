Steuerfahnder kehrt zurück zu seinen beruflichen Wurzeln

Von: Hans Moritz

Übergabe gelungen (v. r.): Holger Raub, Sabine Mock, Vize-Präsident Paul König und OB Max Gotz. © Hans Moritz

Nach fünf Jahren hat das Finanzamt Erding einen neuen Leiter. Der hat eine bemerkenswerte berufliche Vita - und mehr als einen Bezug zu seiner neuen Wirkungsstätte.

Erding – Fünf Jahre lang hat Sabine Mock das Finanzamt Erding mit seinen 170 Mitarbeitern geleitet. Nun ist sie Chefin der Landshuter Finanzbehörden. Am Montag wurde ihr Nachfolger, seit März in Erding, offiziell ins Amt eingeführt – Holger Raub. Für den 58-Jährigen ist Erding kein unbekannter Ort. Er wohnt nicht nur in Neufinsing, am hiesigen Finanzamt hat er vor knapp 30 Jahren auch seine Karriere als Finanzbeamter bekommen.



Und eine Karriere ist es allemal, denn der studierte Jurist Raub war insgesamt gut 20 Jahre lang bei der Steuerfahndung in München, Deutschlands größtem Finanzamt, eher er 2017 die Leitung des Finanzamtes Ingolstadt übernahm. An seiner neuen Wirkungsstätte will der Eintracht-Frankfurt-Fan auch mal das eine oder andere Eishockeyspiel verfolgen, wie er in der Stadthalle verriet. Dort sagte er auch, dass er an seiner neuen Wirkungsstätte, die er in einem hervorragenden Zustand von Mock übernommen habe, freundlich empfangen worden sei.



Die Amtseinführung nahm Paul König, Vizepräsident des Bayerischen Landesamtes für Steuern, vor. Er erinnerte daran, „dass die Steuerverwaltung das Geld einnimmt, das den Bürgern wieder zugutekommt – etwa für Soziales, Infrastruktur, zusätzliche Lehrer oder Polizisten“. Die Finanzämter sorgten nicht zuletzt für Gerechtigkeit und leisteten einen „wichtigen Beitrag für die Gesellschaft“.



König erklärte, auch seine Branche leide unter dem Personalmangel. Später meinte Raub dazu, in Erding habe das Problem eine besondere Dimension. Denn man bekomme viele junge Leute aus Oberfranken oder der Oberpfalz, „die sich leider, aber verständlicherweise so schnell wie möglich wieder in ihre Heimat zurückversetzen lassen.“ Erding habe eine hohe Fluktuation.



König blickte auf die jüngere Vergangenheit zurück: „Corona wirkt sich immer noch auf unsere Arbeit aus – in Form von Stundungen und Fristverlängerungen.“ Gleich danach habe die Grundsteuerreform den Finanzämtern viel Arbeit beschert – bayernweit immerhin 6,5 Millionen Steuererklärungen. König machte keinen Hehl aus der hohen Fehlerzahl. Doch für die Grundbesitzer hatte der Vize-Präsident des Steuer-Landesamtes eine gute Nachricht: „Wer wegen eines Fehlers eine Erinnerung bekommt, muss weder mit Bußgeld noch mit einer Schätzung rechnen.“



Vize-Landrat Franz Hofstetter lobte die gute Zusammenarbeit beider Behörden und dankte den Finanzern ausdrücklich für deren Unterstützung bei der Kontaktermittlung in der Corona-Hochzeit. Bis zu 20 Kräfte hätten der Kreisverwaltung damals geholfen.



OB Max Gotz nannte die Grundsteuerreform „überfällig und forderte eine bessere Bezahlung des öffentlichen Dienstes, weil man im Wettbewerb stehe – hier etwa mit den Steuerberatern.



Mock sagte über ihre fünf Jahre in Erding: „Es war eine interessante, spannende und prägende Zeit“. Sie sei „abwechslungsreicher gewesen, als ich es mit vorgestellt hatte.“ Erding werde sie in dankbarer Erinnerung behalten.



Nachfolger Raub sagte, er habe nach so langer Zeit in der Strafverfolgung eine neue Herausforderung gesucht. „In die Steuerfahndung werde ich sicher nicht mehr zurückkehren.“ Er freue sich, dass sich der Kreis seit seiner Ausbildung 1994 hier schließe. ham