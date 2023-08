Honigernte in Erding: Das flüssige Gold der Bienen

Von: Gerda Gebel

Während Helene Barth die Rahmen einsetzt, wartet Enkel Lukas schon auf den Honig, der aus der Schleuder gleich in den Eimer läuft. © Peter Gebel

Viel zu tun haben gerade Hobbyimker wie Helene Barth aus Langengeisling. Wir haben sie bei der Honigernte besucht. Sie fiel sehr tut aus. Die Bienen waren fleißig.

Langengeisling – Nicht nur bei den Landwirten ist derzeit Erntezeit, auch die Imker bringen ihre Honigernte ein. Beachtliche Erträge melden die beiden Erdinger Imkervereine, die zusammen 244 Mitglieder vertreten. Wir haben Helene Barth zuhause in Langengeisling besucht, wo schon seit Stunden die Honigschleuder in Betrieb ist.

Zwei Schleudertermine im Jahr gibt es für die Erdinger Imker, erklärt Barth. Anfang Juni, wenn der Raps verblüht sei, werde der Frühtrachthonig geschleudert, bei dem naturgemäß in unserer Gegend der Raps dominiert. Mitte bis Ende Juli werde dann der Sommerhonig eingebracht, der je nach Standort von anderen Blüten stammt.

„Bei uns in Langengeisling gibt es sehr viele Linden“, sagt die 62-Jährige. Sie hat vor zehn Jahren mit der Imkerei begonnen und betreut mittlerweile vier Völker beziehungsweise Bienenstöcke. Pro Volk kann sie im Frühjahr mit 30 Kilo Honig rechnen, im Sommer sind es mit etwa 25 Kilo etwas weniger.

Während Barth eine eigene elektrische Honigschleuder benutzt, können die Mitglieder der Bienenfreunde Erding auch die vereinseigene Schleuder ausleihen. Geschleudert wird dann allein oder in Gruppen, wobei sich die Honige nicht vermischen. „Da wird zwischendrin immer wieder die Schleuder gereinigt“, versichert Barth.

Elektrisch funktioniert die Honigschleuder, in die vier Rahmen passen. © Peter Gebel

Vor dem Schleudervorgang müssen noch die einzelnen Rahmen entdeckelt werden. Dabei wird die Wachsschicht, mit der die Bienen die Honigwaben verschlossen haben, mit einem Schaber vorsichtig abgekratzt, damit der Honig gut herauslaufen kann. Auch die dabei anfallenden Reste, das Entdeckelungswachs, finden noch Verwendung. „Ich mache daraus Lippenpflegestifte für den Privatgebrauch“, sagt die Hobbyimkerin. Sie platziert jeweils vier entdeckelte Rahmen in der Honigschleuder – schon läuft der flüssige Honig durch ein Sieb in einen bereitstehenden Eimer, genauestens beobachtet von Barths dreijährigem Enkel Lukas.

Der in Gläsern abgefüllte Honig ist nach Meinung der Imkerin theoretisch ewig haltbar, offiziell werden zwei Jahre angegeben. Während Helene Barth ihren Honig im von ihr betriebenen Strickcafé am Zehmerhof verkauft, vertreiben andere Vereinsmitglieder ihre Erzeugnisse über die Imkergenossenschaft oder ab Hof, manche verschenken den Honig auch nur an gute Freunde.

Für die Imkergemeinschaft beginnt nach der Sommerschleuderung die ruhigere Phase. „Nachdem wir den Bienen praktisch die Speis’ ausgeräumt haben, müssen wir sie mit einer speziellen Zuckerlösung füttern“, erklärt Barth. Dazu sei auch eine Behandlung gegen die Varoa-Milbe fällig. Das Bienenvolk stellt sich dann langsam auf den Winter ein, es wird weniger Brut angelegt und das Volk reduziert sich, um zu überleben. Zum Schutz vor Mäusen und Kälte wird das Flugloch im Bienenhaus verkleinert und erst im März wieder vergrößert, um den Bienen das Ausschwärmen zu erleichtern.

Mit einem Schaber entdeckelt Helene Barth die Rahmen, damit der Honig besser fließen kann. © Peter Gebel

Helene Barth macht das Imkern großen Spaß, besonders schön sei die Erntezeit: „Ich mag den Honiggeruch sehr gern und man weiß, wofür man die Arbeit gemacht hat.“

Beeindruckend sind die Erträge der Bienenfreunde, wie Vorsitzender Michael Streng berichtet. Die 134 Mitglieder haben durchschnittlich sechs Bienenvölker, dabei differiert die Anzahl von einem Volk bei Imkerneulingen bis zu 70 Völkern bei den Profis. Durchschnittlich geht man von einem Jahresertrag von 25 Kilo pro Volk aus, was rund 20 Tonnen Honig für dieses Jahr bedeutet.

Die vereinseigenen Bienen hätten dafür die unglaubliche Distanz von rund einer Milliarde Kilometer zurückgelegt, seien also etwa 25 000 Mal um die Welt geflogen, so Streng. Ähnlich fleißig waren die Bienenvölker beim Bienenzuchtverein Erding, wie Vorsitzender Maik Ortscheid weiß. Die 110 Mitglieder können die vereinseigene Honigschleuder und die geeichte Waage ausleihen. Im Kreisverband Erding sind sieben Vereine mit 336 Imkern und 2144 Bienenvölkern zusammengeschlossen, der Vorsitzende ist auch hier Maik Ortscheid. Dazu kommen die Wartenberger Imker und einige Berufsimker mit mehr als 150 Völkern. Um den Honignachschub muss man sich im Landkreis also vorerst keine Sorgen machen.