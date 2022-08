Hospizverein Erding: Kompetente Begleiter auf dem letzten Weg

Große Herausforderungen durch Corona-Pandemie

Von Daniela Oldach schließen

Hunderte Menschen im Landkreis vertrauen der Hilfe des Hospizvereins Erding. Er wartet mit einem Angebot auf, das weit über die Betreuung Schwerstkranker hinausgeht.

Erding – Die Pandemie hat den Hospizverein Erding vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Besuche in Heimen waren auf 30 Minuten beschränkt, die Telefonseelsorge umso wertvoller. Schonungslos ehrlich berichteten die Koordinatorinnen Mechtild Haubelt-Awe und Angelika Eckl in der Mitgliederversammlung in Klettham von der Praxisarbeit in den vergangenen beiden Jahren.

„Wo vorher Leben herrschte, traf man auf verwaiste Räume und teilweise auch auf seelisch verwaiste Bewohner“, sagte Eckl. Und da die Zeit so knapp war, wurden viele Gespräche telefonisch geführt – „auch mal am Sonntag und ohne zeitliche Beschränkung“, erklärte sie.

23 Senioren hat der Verein in den Heimen betreut. Bei 598 Einsätzen waren die Hospizbegleiter 872 Stunden für sie da. Unterstützung leisteten sie zudem bei 40 Schwerstkranken in deren häuslichem Umfeld. 553 Mal wurden sie gerufen, 1109 Stunden Hilfe und Zuwendung erbrachten die Hospizbegleiter.

In der Onkologie Dorfen wurden 31 Patienten bei 41 Einsätzen insgesamt 25 Stunden betreut. Auf der Palliativstation in Wartenberg waren es 50 Frauen und Männer, die durch die Hospizbegleiter 41 Stunden bei 80 Einsätzen Hilfe erfuhren. Der Begleitungszeitraum lag dabei bei einem Tag bis zu drei Jahren. 273 Bürger wurden durch die Fachkräfte für Palliativpflege und Hospizarbeit begleitet, die meisten ambulant bei 374 Hausbesuchen. Hier liegt der Zeitraum zwischen einem Tag und zwei Jahren.

Der Aufbau einer Kindertrauerbegleitung ist das neueste Baby des Hospizvereins, der mittlerweile 520 Mitglieder zählt. „Wir haben immer wieder Anfragen, auch von Kinderärzten“, sagte Koordinatorin Haubelt-Awe. Erding wäre mit diesem zertifizierten Angebot der einzige Verein im Münchner Raum.

Weitere Angebote sind die ambulante Ethikberatung, das Trauercafé und die Sprechstunden zu Themen wie Patientenverfügung, Vollmacht und Betreuungsverfügung. Hier setzt sich auch Vize-Vorsitzende Ottilie Kober ein und absolviert monatlich zehn Beratungsstunden.

Ein letztes Zuhause finden Schwerstkranke im Sophienhospiz am Sternweg in Erding, das im Februar eröffnet worden ist und am 9. September offiziell eingeweiht wird. Leiterin Rita Gabler nahm die Mitglieder in der Versammlung mit auf einen virtuellen Rundgang und präsentierte ein Gebäude, das von fröhlichen Farben, gemütlicher Einrichtung und Freude geprägt wird. Liebevoll werden dort die Bewohner umsorgt, „denn das beste Medikament auf dieser Welt ist immer noch der Mensch“, erklärte Gabler. Auch das Essen, das Küchenchefin Karin Leidenberger mit ihrem Team zubereitet, schätzten die Patienten sehr. Es werden auch ihre Leibspeisen gekocht, deren Duft so manche Kindheitserinnerung weckt. So fingen Patienten, die die Nahrung schon verweigert haben, wieder zu essen an, so Gabler.

„Dieses Hospiz ist ein wunderschöner Ort. Aber es ist trotzdem aus Beton. Die Seele eines Hauses entsteht durch die Mitarbeiter“, betonte sie. Ein Patient habe sich sogar so gut erholt, „dass wir ihn wieder heimgeschickt haben und er zuhause seinen 87. Geburtstag gefeiert hat“. Bisher haben im Sophienhospiz 30 Patienten ein letztes Zuhause gefunden.

Finanziell steht der Hospizverein auf gesunden Beinen. Das zeigte der Kassenbericht von Michael Gruber. Im vergangenen Jahr sank jedoch die Spendenbereitschaft, es wurden rund 20 000 Euro weniger eingenommen. Neben Mitgliedsbeiträgen erhält der Verein Zuschüsse und Fördermittel. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr 282 000 Euro an Einnahmen. Ähnlich hoch sind die Ausgaben. Alleine an Personalkosten fielen laut Gruber knapp 170 000 Euro an. So bekommen die Hauptamtlichen des Vereins auch eine Sonderzahlung, „denn wir wollen als Arbeitgeber attraktiv bleiben“, sagte Schatzmeister Gruber, der das vergangene Jahr mit einem Plus von knapp 30 000 Euro abschloss. Dieses Geld fließt in die Rücklagen.

Der Haushalt für das aktuelle Geschäftsjahr ist eine Punktlandung. Gruber rechnet mit 269 500 Euro an Einnahmen und 270 700 Euro an Ausgaben. An Spenden hat Gruber 80 000 Euro angesetzt, jeder Euro wird also dringend gebraucht.

Formsache war die Wahl des Beirates. Nicht mehr zur Verfügung stellte sich Doris Minet, für sie kam Sosa Balderanou ins Team. Die weiteren Beiräte sind Petra Bauernfeind, Dr. Roland Fritsch, Michaela Heß-Sauer, Franz Gasteiger, Oberbürgermeister Max Gotz, Nikolaus Hintermaier, Prof. Dr. Gerd Hohlbach, Jörg Kaiser und Ruth Preuße.