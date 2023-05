Hospizverein Erding: Kompetente Begleiter in schwerer Zeit

Mehr als 500 Mitglieder, Vorstand bestätigt

Von Bernd Heinzinger schließen

60 ehrenamtliche Hospizbegleiter engagieren sich im Hospizverein Erding. Sie stehen Schwerstkranken auf ihrem letzten Weg bei, auch im Sophienhospiz.

Erding – Die Lebensqualität schwerstkranker Menschen bis zum Tod zu erhalten, das ist das Ziel des Christophorus Hospizvereins Erding mit seinen rund 530 Mitgliedern. In der Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal St. Vinzenz wurde dem Vorstand das Vertrauen ausgesprochen.

Dr. Johannes Schollen wurde mit großer Mehrheit von den 54 Stimmberechtigten als Vorsitzender bestätigt, auch die weiteren Vorstandsmitglieder hatten fast alle Anwesenden hinter sich: Vize Ottilie Kober, Schatzmeister Michael Gruber, Schriftführer Thomas Armbrüster sowie die Beisitzer Gertraud Lippe, Kurt Manlik und Barbara Schalk unterstützen Schollen auch in den kommenden beiden Jahren.

Dieser betonte eingangs, dass neben Geld- vor allem auch Zeitspender gesucht würden. Dabei handle es sich nicht nur um Personen, die im direkten Kontakt zu den Patienten stehen: „Auch für das Administrative beispielsweise brauchen wir immer neue Leute.“

Finanziell steht der Verein auf gesunden Beinen. Schatzmeister Michael Gruber vermeldete für 2022 Einnahmen von gut 477 000 Euro, davon 200 000 Euro aus einer Erbschaft. Dem standen Ausgaben von 616 000 Euro gegenüber. Davon fließen allerdings 350 000 Euro in die Stiftung des Vereins. Kassenbestand Ende 2022: rund 240 000 Euro.

Der große Dank gelte vor allem den rund 60 ehrenamtlichen Hospizbegleitern des Vereins, sagte Ottilie Kober: „Sie sind mit einem wahnsinnigen Engagement dabei und der wichtigste Teil unserer Arbeit.“ Mittlerweile engagieren sind zwölf von ihnen auch im Sophienhospiz. Kober sprach von einem „wunderbaren gegenseitigen Vertrauen und Engagement“.

Ein Dank galt auch für die Bereitschaft, dass der Hospizverein das Bildungszentrum am Klinikum etwa für Seminare nutzen darf. Zuletzt gab es „schwere Themen“ wie den assistierten Suizid oder den Umgang mit Demenzkranken: „Wir setzen Impulse dafür, dass die Begleiter bestens vorbereitet sind.“

Die meisten Tätigkeiten der ehrenamtlichen Hospizbegleiter fanden mit 988 Stunden vergangenes Jahr wieder im häuslichen Umfeld statt. Dahinter folgt bereits das Sophienhospiz mit 579 Stunden. Aber auch Seniorenheime, die Onkologie Dorfen oder die Palliativstation in der Klinik Wartenberg besuchen die Hospizbegleiter.

Eine von ihnen ist Monika Sehr. Sie beschrieb in der Versammlung, wie ein Besuch im Sophienhospiz abläuft: „Ich frage dort, wer Bedarf hat – etwa nach einer schlimmen Diagnose – und klopfe dann bei dem Betreffenden.“ Meistens wollten die Patienten einfach nur reden, ein paar Mal habe sie die Schwerkranken aber auch mit dem Rollstuhl in die Erdinger Innenstadt gefahren: „Angesichts der Wege ist das eine Herausforderung“, sagte Sehr.

Steht die Selbstbestimmtheit über allem? Diese Frage stellte Konfliktberaterin Angelika Eckl in den Raum. Nicht immer, gab sie selbst die Antwort anhand der Beschreibung eines Falls. Ein älterer Herr wollte zu Hause sterben, doch wäre er nach Verschlechterung seines Zustands wahrscheinlich verdurstet: „Das ethische Prinzip der Fürsorge stand dabei über dem Willen, Sterben in Würde zählte in diesem Beispiel mehr.“

Auch die Trauerbegleitung ist ein wichtiger Teil der ehrenamtlichen Arbeit im Verein. Ob Trauergruppe, Trauercafé oder regelmäßige Wanderungen – es herrsche eine große Nachfrage. Mit der Kindertrauerbegleitung gibt es dabei ein neues Angebot. Kober: „Das hatten wir davor gar nicht, und wir handeln nach dem Motto, dass kein Kind in seiner Trauer alleine sein soll.“

Das Palliativ Team Erding, das aus dem Hospizverein entstanden ist, ist für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung zuständig. Dabei spielt auch die psychoonkologische Betreuung der Schwerstkranken eine wichtige Rolle. Dafür habe es früher am Klinikum keine Struktur gegeben, erinnerte PTE-Geschäftsführerin und Ärztliche Leiterin Dr. Elke Rockingham. Versuchsweise wurde eine psychoonkologische Ambulanz eingerichtet: „Sie sollte bis Ende 2022 gehen, der Bedarf war aber riesig.“ Mittlerweile sei die Anschlussfinanzierung durch Glücksfälle gesichert, freute sich Rockingham über das Weiterbestehen.