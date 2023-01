Erding: Stütze auf dem letzten Weg

Von: Gabi Zierz

Engagieren sich im Hospizverein (v. l.): Hospiz- und Trauerbegleiterin Patricia Schuster, Teamassistentin Monika Hergenröder, Koordinatorin Angelika Eckl, die Hospiz- und Trauerbegleiterinnen Christine Unangst und Stefanie Maier, Koordinatorin Mechtild Haubelt-Awe, Vorsitzender Dr. Johannes Schollen und Vize Ottilie Kober. Schnittstelle zum Hausarzt Trauerbegleitung und Information © Gabi Zierz

Der Christophorus Hospizverein Erding ist die Keimzelle der palliativen Versorgung im Landkreis. Seine ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleiter sind vielfältig im Einsatz.

Erding – Er ist die Keimzelle der palliativen Versorgung im Landkreis: Seit 1994 engagiert sich der Christophorus Hospizverein Erding für Schwerstkranke. Individuell und einfühlsam werden sie auf ihrem letzten Weg begleitet. Das Ziel: die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist.

Der Verein, der auf den Rückhalt von 520 Mitgliedern bauen kann, handelt nach dem Motto „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben“. Der Satz stammt von Cicely Saunders, Gründerin der modernen Hospizbewegung.

Die Ausbildung der ehrenamtlichen Hospizbegleiter ist eine zentrale Aufgabe des Vereins, betont Vorsitzender Dr. Johannes Schollen. Dazu gehören ein Grundkurs (30 Unterrichtseinheiten an drei Wochenenden), ein Aufbauseminar (60 Einheiten an vier Wochenenden), sechs Einzelabenden und 20 Stunden Praktikum, beispielsweise in Seniorenheimen oder bei der Caritas. 65 Hospizbegleiter spenden aktuell ihre Zeit, die meisten von ihnen sind Frauen. „Es ist ein interessantes Ehrenamt, eine sinnerfüllte Tätigkeit und ein wichtiger Beitrag für das soziale Leben unserer Gesellschaft“, betont Schollen.

Beim Hospizverein steht die psychosoziale Palliativarbeit im Mittelpunkt. Für die spezialisierte Palliativversorgung ist das aus dem Verein hervorgegangene Palliativ Team Erding (PTE) zuständig. Beide arbeiten Hand in Hand und ergänzen sich. Zudem sind die Hospizbegleiter auch im Sophienhospiz tätig. „Das Hospiz könnte ohne Ehrenamtlichkeit gar nicht betrieben werden“, erklärt Schollen. Es ist ein Netzwerk, das die Schwerstkranken und deren Angehörige auffängt. Um dies zu verdeutlichen, aber auch die Unterschiede aufzuzeigen, planen Verein, PTE und Hospiz für Februar 2024 einen gemeinsamen Stand auf der Gesundheitsmesse in der Stadthalle.

Der Hospizverein beschäftigt drei Koordinatorinnen, die die Schnittstelle zum Hausarzt bilden. Eine von ihnen ist Angelika Eckl, ausgebildete Krankenschwester. „Wir werden von Angehörigen oder dem Hausarzt gerufen“, erklärt sie. Sie und ihre Kolleginnen helfen bei der Entscheidungsfindung innerhalt der Familie, etwa wenn die demente Mutter ins Heim soll, weil sie zuhause nicht mehr betreut werden kann, das aber nicht möchte. Hier sei die Erfahrung des Hospizvereins als neutrale Stelle oft hilfreich.

Angehörige rufen auch an, wenn ein Patient mit schlechter Diagnose aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen wird. Oft seien die Angehörigen ratlos, wie’s weitergehen soll. „Wir heben das Problem auf eine sachliche Ebene“, sagt Eckl. Die Koordinatorinnen stellen den Kontakt zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin her. In der Regel kommt sie einmal pro Woche für eine Stunde zuhause oder im Heim zu Besuch. Die Betreuung ist vielfältig und ganz individuell: Mal wird vorgelesen, mal musiziert oder ein Brief geschrieben, wenn der Kranke dazu nicht mehr in der Lage ist.

Weitere Schwerpunkte der Vereinsarbeit sind die Trauerbegleitung und die Beratung zur Patienten- und Betreuungsverfügung sowie die Information über die Vorsorgevollmacht. Diese Angebote nutzen immer mehr Menschen im Landkreis, um ihre konkreten Wünsche im Ernstfall berücksichtigt zu wissen. Hier engagiert sich Christine Unangst seit 15 Jahren: „Wir erklären, für welche Fälle was notwendig ist.“ Nach den Vorträgen werden Einzeltermine vereinbart, in denen die Formulare ausgefüllt werden. Dann folgt der Stempel unter die Verfügung oder Vollmacht. Das Angebot gibt es in Erding, Taufkirchen und Dorfen.

„Die Menschen sind sehr dankbar“, sagt Unangst. Sie freut sich, wenn ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird. Sie und ihre Mitstreiterinnen haben allein in der Trauerbegleitung und der Information zur Patientenverfügung und Vollmacht im Jahr 2021 798 Stunden ihrer Zeit aufgewendet.

„Gerade jetzt nach der Pandemie steigen die Anfragen“, erklärt Trauerbegleiterin Stefanie Maier. Auch die Tage um Weihnachten und Neujahr seien für viele Hinterbliebene schwierig. Für sie bietet der Hospizverein Einzelbegleitung an. Es gibt auch eine geschlossene Trauergruppe, die sich 14-tägig trifft. Jeden dritten Samstag im Monat findet zudem das Trauercafé in der Geschäftsstelle an der Münchener Straße statt, und es gibt regelmäßig Wanderungen. „Im Laufen redet es sich leichter“, weiß Koordinatorin Mechtild Haubelt-Awe.

Regelmäßige Fortbildungen sind die Basis für die kompetente Arbeit des Hospizvereins. „Doch die Förderung durch die Krankenkassen ist eng begrenzt“, erklärt Schollen. Gewährt werde lediglich ein Pauschalbetrag für die psychosoziale Begleitung Schwerstkranker. Die Beratungsangebote und die Trauerbegleitung sowie deren Fortbildung finanziert der Verein aus Spenden – auch durch das Leserhilfswerk der Heimatzeitung.

Licht in die Herzen: Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt die Arbeit des Hospizvereins Erding. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.