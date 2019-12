Hunderte Sternsinger in Erding

Erding - Mit hunderten als Könige verkleideten Jugendlichen feiert Kardinal Reinhard Marx am 30. Dezember in Erding die diözesane Eröffnung der Sternsingeraktion 2020.

Um 10 Uhr beginnt am Montag, 30. Dezember, der Aussendungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding. Im Anschluss ziehen hunderte Sternsinger, die aus dem ganzen Erzbistum kommen, mit ihren festlichen Gewändern, Kronen und Sternen durch die Innenstadt zum Rathaus.

„Wir freuen uns auf viele begeisterte Sternsinger, die in Erding und damit in meiner Heimatregion dabei sein werden. Vielen Dank schon jetzt für ihren segensreichen Einsatz und ihre Sammelbegeisterung, mit der sie ihre Solidarität mit Kindern im Libanon und weltweit zeigen“, sagt Diözesanjugendpfarrer Richard Greul, der aus Langengeisling stammt. Jedes Jahr sind Kinder und Jugendliche im Erzbistum als Sternsinger unterwegs. Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar gehen sie von Haus zu Haus, singen, sammeln Spenden und schreiben den Segen „20 C+M+B 20“ an die Türen, der für „Christus mansionem benedicat“, „Christus segne dieses Haus“, steht.

In Erding finden nach dem Mittagessen in der Mädchenrealschule Heilig Blut noch Workshops für die Sternsinger statt.